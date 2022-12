Les troupes américaines vont étendre leurs patrouilles en Syrie dans un contexte de tension avec la Turquie

Commentez cette histoire Commentaire

Le Pentagone se prépare à reprendre toutes ses opérations terrestres aux côtés de ses partenaires kurdes dans le nord de la Syrie, ont annoncé mardi des responsables, une décision qui risque d’envenimer davantage les relations avec la Turquie, alliée de l’OTAN, qui accuse les Kurdes d’un attentat meurtrier à Istanbul le mois dernier et a menacé d’un assaut terrestre. en représailles.

Les commandants américains ont restreint ces mouvements après que la Turquie a déclenché des frappes aériennes et d’artillerie contre les Forces démocratiques syriennes (SDF), qui, en collaboration avec le personnel militaire américain, ont surveillé la présence persistante de l’État islamique dans la région. Les deux groupes n’ont effectué que des mouvements conjoints limités ces derniers jours, pour effectuer des patrouilles de sécurité et transporter des fournitures entre les bases, ont indiqué des responsables.

Trois responsables américains, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter d’une question sensible, ont déclaré qu’il était possible que la Turquie donne suite à sa menace d’envoyer des forces terrestres dans le nord de la Syrie ce mois-ci, mettant potentiellement en danger les Américains là-bas et bouleversant ce qui a été relativement stable. situation depuis plusieurs années.

“Nous sommes préoccupés par toute action susceptible de compromettre les gains durement acquis en matière de sécurité et de stabilité en Syrie”, a déclaré le colonel Joseph Buccino, porte-parole de l’armée américaine, dans un communiqué. “De plus, nous sommes préoccupés par la sécurité des FDS, nos partenaires contrôlés, reconnus et fiables dans un endroit où nous avons retiré la plupart des troupes.”

L’ambassade de Turquie à Washington n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La Turquie accuse des militants kurdes dans l’attentat meurtrier d’Istanbul

Environ 900 soldats américains sont déployés en Syrie, la plupart partageant des bases avec le personnel des FDS dans le nord. Ces forces partenaires, a déclaré Buccino, font partie intégrante “de l’effort en cours pour empêcher une résurgence de l’EI”. Parmi ses responsabilités, le SDF supervise le camp de réfugiés d’al-Hol, où des dizaines de milliers de personnes – dont beaucoup sont des familles de militants de l’État islamique – vivent dans des conditions sordides, incapables de retourner dans leur pays d’origine. Les raids des FDS sur l’installation ont rassemblé des centaines de membres présumés de l’Etat islamique cette année, selon des responsables américains.

La Turquie considère les alliés de l’Amérique comme un sous-ensemble du Parti des travailleurs du Kurdistan, que Washington et Ankara ont qualifié d’organisation terroriste, et les dirigeants turcs ont accusé les États-Unis de complicité dans l’attentat d’Istanbul. L’explosion a ravagé une zone surpeuplée de la ville le 13 novembre, tuant au moins six personnes et en blessant des dizaines d’autres. Des responsables turcs ont arrêté une femme après l’attentat et ont affirmé qu’elle avait été envoyée du nord de la Syrie pour mener l’attaque.

Le commandant en chef des FDS, Mazloum Abdi, a nié que son groupe était impliqué.

La Turquie a suivi une série de frappes transfrontalières, dont une à la fin du mois dernier qui, selon Buccino, s’est trouvée à moins de 150 mètres du personnel américain.

Farhad Shami, un porte-parole des FDS, a déclaré mardi avoir reçu des indications selon lesquelles une incursion limitée des forces turques ou soutenues par la Turquie pourrait avoir lieu. « Les Forces démocratiques syriennes n’ont d’autre choix que de protéger leur peuple, la région, et de se battre jusqu’au bout », a-t-il déclaré.

Shami a accusé le président turc, Recep Tayyip Erdogan, de chercher à rallier les électeurs nationalistes avant une campagne de réélection potentiellement difficile au début de l’année prochaine.

“Si l’offensive se produit”, a-t-il ajouté, “cela entraînera le déplacement de plus de 5 millions de personnes qui vivent ici, et l’Etat islamique sera à nouveau actif”.

Mazloum, le commandant des FDS, a écrit dans un article d’opinion du Washington Post au cours du week-end qu’il pensait que la frappe aérienne à proximité du personnel américain “était une tentative d’assassinat”. disant qu’il s’est produit près de la ville de Hasakah. Il a affirmé que la Turquie avait assassiné plusieurs de ses collègues cette année. Il a présenté ses condoléances à la Turquie pour l’attentat d’Istanbul, a appelé à des pourparlers de paix entre les Turcs et les Kurdes et a déclaré que les incursions turques passées dans le nord de la Syrie avaient permis à des poches de l’État islamique de rebondir après la défaite quasi totale du groupe en 2019.

“Nous appelons la communauté internationale à prendre immédiatement des mesures concrètes pour empêcher une invasion turque et promouvoir une solution politique au conflit kurde basée sur la démocratie, la coexistence et l’égalité des droits”, a écrit Mazloum. “L’existence de notre peuple et la sécurité de la région en dépendent.”

Les États-Unis appellent à la désescalade alors que la Turquie menace d’attaquer au sol la Syrie

La situation marque le dernier chapitre d’un exercice d’équilibriste de huit ans pour les responsables américains, qui, malgré les objections de la Turquie, s’est tourné vers le SDF pour contrer l’État islamique après avoir échoué lors de tentatives antérieures pour trouver un partenaire fiable en Syrie.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin s’est entretenu la semaine dernière avec Hulusi Akar, la défense turque ministre, en partie pour s’inquiéter des frappes aériennes qui “menaçaient directement la sécurité du personnel américain”, a déclaré le Pentagone la semaine dernière dans un communiqué.

Le président des chefs d’état-major interarmées, le général Mark A. Milley, s’est entretenu le 23 novembre avec son homologue turc, le général Yaşar Güler. À ce moment-là, les forces turques avaient lancé plus de 100 frappes aériennes, de drones et d’artillerie dans le nord de la Syrie.

Un responsable de la Maison Blanche, s’exprimant sous couvert d’anonymat conformément aux règles de base établies par l’administration Biden, a déclaré que les États-Unis continuaient de “faire clairement savoir en privé et publiquement que nous nous opposons fermement à une action militaire, y compris une incursion terrestre”, par la Turquie en Syrie.

“Les États-Unis n’ont pas approuvé les récentes frappes de la Turquie en Syrie”, a déclaré le responsable, ajoutant que si “la Turquie a des préoccupations légitimes en matière de sécurité liées au terrorisme, nous ne pensons pas qu’une escalade militaire qui déstabilise la situation en Syrie résoudra ces préoccupations”.

Bradley Bowman, analyste militaire et politique étrangère à la Fondation pour la défense des démocraties à Washington, a déclaré que sans le SDF, l’État islamique serait probablement détiennent encore de larges pans de territoire, ou que l’armée américaine aurait subi des milliers de pertes en tentant d’éradiquer les militants par elle-même.

“Si nous voulons garder le califat vaincu et garder un couvercle sur les organisations terroristes, nous avons besoin de gens sur le terrain, et c’est le SDF”, a-t-il déclaré. “Il est dans notre intérêt de continuer à les soutenir et à les faire réussir, et la Turquie doit comprendre cela.”

Bowman a déclaré que si certains responsables militaires américains continuent d’entretenir de bonnes relations avec leurs homologues turcs, le comportement de la Turquie à d’autres égards n’a pas été emblématique des autres alliés de l’OTAN. Il a cité l’achat par Ankara du système de missiles S-400 à la Russie et sa réticence à permettre à la Suède et à la Finlande de rejoindre l’alliance militaire.

“Je continue juste à les voir faire des choses problématiques”, a déclaré Bowman. L’administration, a-t-il dit, doit faire valoir à Ankara qu’elle doit faire plus pour rester un “allié en règle”.