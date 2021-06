On estime qu’il y a actuellement au moins 900 soldats américains en Syrie, à la fois dans l’enclave sud d’At Tanf et dans le nord-est, où ils se trouvent. « sécuriser » les puits de pétrole et aider les Forces démocratiques syriennes à mettre en place un gouvernement indépendant de facto. Leur présence viole le droit international et le gouvernement de Damas s’y oppose, mais Washington insiste sur le fait qu’ils sont là pour combattre l’État islamique (EI, anciennement ISIS) dans le cadre d’une coalition internationale.

Les États-Unis se sont engagés à maintenir un « présence militaire limitée » dans le nord-est de la Syrie « à des fins exclusives » de vaincre l’EI, « en partenariat avec les SDF, et pour stabiliser les zones libérées » par ce groupe, a déclaré vendredi le secrétaire d’État adjoint par intérim aux Affaires du Proche-Orient, Joey Hood, lors d’une téléconférence.

.@CJTFOIR les membres stationnés dans le nord-est de la Syrie continuent de patrouiller côte à côte avec nos partenaires des FDS pour s’assurer que Daech ne réapparaît jamais et dissuade toute agression potentielle. Nos efforts conjoints pour lutter contre la menace du terrorisme sont essentiels à la stabilité et à la sécurité de la région. #StrogerEnsemblepic.twitter.com/qeoalUpZhT – Résolution inhérente (@CJTFOIR) 24 juin 2021

Ses remarques étaient conformes à une déclaration publiée jeudi par la coalition dirigée par les États-Unis CJTFOIR, affirmant que les patrouilles dans le nord-est de la Syrie étaient « s’assurer [IS] ne réapparaît jamais et dissuade toute agression potentielle », efforts « essentiel à la stabilité et à la sécurité de la région ».

Les références à l’EI pourraient devenir un mystère pour les personnes qui pensaient que le «califat» autoproclamé avait été vaincu en mars 2019, lorsque les FDS ont capturé Baghouz, un village à la frontière syro-irakienne qui était la dernière colonie que le groupe prétendait contrôler . Ou en octobre de la même année, lorsque son chef Abou Bakr al-Baghdadi a été tué lors d’un raid américain dans la province syrienne d’Idlib, théoriquement contrôlée par « modérer » rebelles soutenus par la Turquie.

Le groupe « reste un ennemi déterminé » et « il y a encore beaucoup de travail à faire en Irak et en Syrie », selon Patrick Worman, directeur par intérim du Bureau de la Coalition mondiale pour vaincre ISIS, qui était également à l’appel.

Hood a également évoqué la question de l’aide humanitaire, affirmant que les États-Unis soutenaient toutes les formes d’assistance au peuple syrien, « y compris l’assistance transversale de Damas, » mais qu’il « ne peut à lui seul répondre aux besoins actuels » à Idlib et dans le nord-est. Il n’a pas mentionné que la raison en était peut-être le blocus paralysant imposé au gouvernement syrien par les États-Unis et ses alliés, en vertu de la loi sur la protection civile de César en Syrie.

Les appels américains à une aide transfrontalière font plutôt partie du débat en cours au Conseil de sécurité de l’ONU sur la prolongation de l’autorisation d’un ou plusieurs de ces passages entre la Turquie et Idlib pour continuer à fonctionner pendant une autre année. Les détracteurs du gouvernement d’Ankara ont allégué que la route avait été utilisée pour faire passer des armes à des terroristes.

Les États-Unis et leurs alliés refusent de reconnaître la légitimité du gouvernement syrien, dénonçant à l’avance les élections présidentielles du mois dernier comme « ni libre ni juste.» Le président Bashar Assad a été réélu dans un glissement de terrain.

Lors de l’appel de vendredi, Hood a répété la position américaine selon laquelle « La stabilité en Syrie et dans la région élargie ne peut être atteinte que par un processus politique qui représente la volonté de tous les Syriens.” Cela fait vraisemblablement référence à la fois aux « rebelles modérés » à Idlib – qui comprend des affiliés d’Al-Qaïda – et les FDS soutenus par les États-Unis dans le nord-est de la Syrie.

