Les troupes américaines quittent la base aérienne de Bagram en Afghanistan, signalant un retrait complet imminent – ​​rapports – RT USA News

La base aérienne de Bagram, l’un des plus grands sites militaires d’Afghanistan, a été entièrement évacuée par les troupes américaines et étrangères, ont rapporté les agences de presse. La base était un élément crucial de la mission dirigée par l’OTAN.

Situé à 40 km au nord de Kaboul, Bagram a été largement utilisé par les troupes de l’OTAN pendant les deux décennies de présence dans le pays. Les diverses installations de la petite localité de la taille d’une ville ont servi à lancer des missions de surveillance aérienne et de bombardement. Centre logistique majeur, il fournissait des services médicaux, accueillait des présidents américains en visite et d’autres hauts fonctionnaires, et était utilisé pour détenir et interroger les personnes capturées par les États-Unis et leurs alliés.





Vendredi, les dernières troupes étrangères ont quitté la base dans le cadre d’un retrait général de l’OTAN d’Afghanistan, ont rapporté les principaux organes de presse citant des sources anonymes de la défense américaine. Une cérémonie officielle de transfert de la garde totale de la base aérienne de Bagram à l’armée afghane aurait eu lieu samedi.

Plus tôt cette semaine, plusieurs membres de la coalition internationale derrière la mission Resolute Support de l’OTAN, dont l’Allemagne, ont annoncé qu’ils avaient complètement retiré leurs soldats d’Afghanistan.





Le Pentagone aurait l’intention d’annoncer la conclusion formelle du retrait, qui a été ordonné par le président américain Joe Biden en avril, avant la fin de la semaine. S’il était mis en œuvre, le retrait viendrait à temps pour les célébrations du 4 juillet.

Certaines troupes américaines resteront en Afghanistan même après le « rétrograde » est complet. Au moins 1 000 soldats réguliers devraient rester et garder l’immense complexe de l’ambassade américaine à Kaboul et l’aéroport international de la capitale. Les troupes d’opérations spéciales devraient également rester sur le terrain.

Le retrait a d’abord été convenu entre l’administration Trump et les talibans dans le cadre d’un accord de paix de février 2020. L’administration Biden a rejeté les appels à désavouer l’accord et a ordonné aux troupes de se retirer avant le 11 septembre de cette année.

