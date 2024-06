Les troupes américaines ont reçu un avertissement concernant les ballons à crottes nord-coréens

Les troupes américaines et leurs familles affectées en Corée du Sud ont reçu plus tôt cette semaine un message d’avertissement de raid aérien qui pourrait ressembler au début de la Troisième Guerre mondiale.

Mais ce n’était que le numéro deux.

L’avertissement visait à leur faire savoir que la Corée du Nord avait envoyé des centaines de ballons transportant des déchets humains et d’autres choses immondes de l’autre côté du 38e parallèle.

L’attaque de merde était un acte apparent de représailles contre des militants sud-coréens, qui ont envoyé plus tôt ce mois-ci 20 ballons dans le royaume ermite transportant des tracts anti-nord-coréens et des clés USB contenant de la musique pop et des vidéoclips sud-coréens.

Alors que l’assaut aérien fécal de la Corée du Nord se déroulait, le gouvernement sud-coréen a envoyé un avertissement de raid aérien vers 23h34 mardi. Un utilisateur sur le sous-crédit non officiel de l’Air Force a posté qu’il avait reçu une alerte inquiétante cette nuit-là.

« À toute entité nord-coréenne qui a lancé ses putains de tracts dans le sud il y a 20 minutes et déclenché ces alarmes, F-G STOP. Faites-le pendant la journée, quand je n’ai pas seulement endormi mon enfant de 4 ans. Il a école le matin et tu fous en l’air la rotation. Et n’essayez pas de faire ça quand mon prochain sera né, ou alors, aidez-moi, nous pouvons nous battre devant le McDonald’s le plus proche.

L’avertissement du gouvernement sud-coréen, qui a été envoyé aux appareils mobiles des troupes américaines, n’obligeait personne à s’abriter sur place ou à se mettre à l’abri, a déclaré le sergent-chef de l’armée. Thomas Duval, porte-parole des Forces américaines en Corée, ou USFK.

« Les commandants d’unités individuelles et leur état-major ont maintenu une conscience de la situation de l’incident et ont veillé à rassurer leurs militaires sur l’absence de danger immédiat », a déclaré Duval à Task & Purpose.

Jusqu’à présent, aucun des ballons nord-coréens n’a atterri sur des installations militaires américaines, a déclaré Duval. L’USFK a consulté ses homologues sud-coréens et le commandement des Nations Unies pour déterminer que les ballons ne représentaient pas un danger immédiat pour les forces américaines présentes dans la péninsule.

La guerre de Corée s’est terminée en juillet 1953 par un armistice et non par un traité de paix. Les tensions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud s’accentuent parfois. Environ 28 500 soldats américains sont déployés en Corée du Sud pour soutenir le traité de défense mutuelle entre le pays et les États-Unis.

En plus de lancer un barrage de ballons contenant des déchets humains, la Corée du Nord a également mené essais de missiles balistiques récemment.

Le ministère de la Défense poursuit la situation dans la péninsule coréenne, a déclaré jeudi aux journalistes la secrétaire de presse adjointe du Pentagone, Sabrina Singh.

« Nous sommes certainement conscients de l’attitude de la RPDC [North Korea’s] dernier lancement de missile balistique, et nous travaillons comme nous le faisons toujours avec nos partenaires comme la République de Corée, le Japon et d’autres pays de la région », a déclaré Singh lors d’une conférence de presse au Pentagone. « Nous continuons de condamner ces actions. Ils sont déstabilisants. Nous avons appelé la RPDC à mettre un terme à ces actions illégales.»

Lorsqu’on lui a demandé comment l’armée américaine réagirait si la Corée du Nord envoyait des ballons contenant des armes chimiques et biologiques au-dessus de la Corée du Sud, Singh a répondu qu’elle ne répondrait pas à une question hypothétique.

L’armée américaine a pas de projet d’envoyer des ballons chargés de crottes américaines en Corée du Nord, a-t-elle déclaré.

