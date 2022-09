Les troupes américaines ont offert un congé supplémentaire s’ils cessent d’être arrêtés

Un commandant de l’armée en Alaska a promis une récompense si les soldats s’abstiennent de se faire arrêter pour conduite en état d’ébriété ou échec aux tests de dépistage de drogue

Les troupes de l’armée américaine en Alaska auraient reçu une offre spéciale : elles gagneront du temps supplémentaire si leur entreprise peut simplement passer 90 jours sans être arrêtée pour conduite en état d’ébriété ou sans échec aux tests de dépistage de drogue.

Le major-général Brian Eifler, commandant de la 11e division aéroportée, a proposé la nouvelle incitation dans une note de politique le mois dernier, a rapporté Military.com vendredi. Cela s’applique à chaque compagnie, batterie d’artillerie et troupe de cavalerie sous son commandement, ce qui signifie que des unités d’environ 100 à 200 soldats pourront gagner du temps supplémentaire si elles peuvent toutes éviter les ennuis pendant trois mois.

La division a été réactivée plus tôt cette année, réunissant environ 12 000 soldats de Fort Wainwright et de la base conjointe Elmendorf-Richardson sous un même drapeau dans le cadre de la stratégie de l’armée visant à dominer militairement la région arctique.

Eifler, qui commande les forces de l’armée américaine en Alaska depuis juillet 2021, fait face à de graves problèmes de moral dans les rangs. Au moins 11 soldats stationnés à Fort Wainwright et à la base commune Elmendorf-Richardson sont morts par suicide l’année dernière, et six autres décès faisaient l’objet d’une enquête comme étant peut-être auto-infligés. Il y a eu sept suicides en 2020. Une étude de l’armée de 2019 a révélé que les troupes en Alaska présentaient de multiples facteurs de risque de suicide, notamment l’isolement, une mauvaise qualité de vie et la consommation d’alcool.

Lire la suite Cuisine tue un soldat américain

“Il se passe beaucoup de choses dans le monde en ce moment, beaucoup de choses auxquelles nous devons prêter attention, mais c’est ce qui fait mal à nos soldats, nous devons donc le comprendre”, Eifler a déclaré aux journalistes à Anchorage plus tôt cette année. Il a ajouté que l’environnement extrême de l’Alaska peut amplifier les problèmes de santé mentale.

Un soldat qui était stationné à Joint Base Elmendorf-Richardson aurait été inculpé par un grand jury cette semaine pour meurtre et homicide involontaire coupable en relation avec un accident de feu qui a tué deux personnes le mois dernier à Anchorage. Matthew Davis, 23 ans, aurait causé trois collisions aux petites heures du matin du 21 août après une nuit passée à boire dans de nombreux bars. L’un des accidents a tué une femme de 18 ans et un homme de 20 ans. Davis aurait fui les lieux des deux premiers accidents et a finalement été arrêté lorsqu’il a été blessé lors de la troisième collision. Il a dit à la police qu’il avait bu de 10 à 15 verres et qu’il était trop ivre pour se souvenir d’avoir conduit.