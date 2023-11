Les troupes américaines font face à de nouvelles attaques en Irak | Actualités sur les frappes de drones

Des drones et des explosifs ont visé un convoi et deux bases aériennes.

Les troupes américaines en Irak ont ​​été la cible de nouvelles attaques utilisant des drones et des explosifs, ont rapporté des sources militaires et sécuritaires.

Trois attaques ont eu lieu jeudi, ont indiqué les sources à Reuters. Ces incidents s’ajoutent aux plus de 40 assauts auxquels les troupes américaines et alliées basées au Moyen-Orient ont été la cible depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Outre deux attaques de drones contre des bases, un convoi de la coalition dirigée par les États-Unis a été touché par l’explosion d’un engin explosif improvisé (IED) à proximité du barrage de Mossoul.

Les sources sécuritaires ont indiqué que la patrouille était accompagnée par des forces antiterroristes irakiennes et qu’un véhicule de la patrouille avait été endommagé. Trois soldats américains ont été légèrement blessés mais ont repris leurs fonctions, a ajouté le responsable.

Des attaques de drones ont visé les forces américaines et de la coalition sur la base aérienne d’Ain al-Asad à l’ouest de Bagdad et sur la base aérienne d’al-Harir à Erbil. Les deux drones ont été détruits avant d’atteindre leur cible, selon les sources.

Un communiqué du service antiterroriste du Kurdistan irakien a ajouté que l’attaque d’al-Harir avait provoqué un incendie dans l’un de ses dépôts de carburant, mais a ajouté que les forces de la coalition dirigée par les États-Unis avaient évacué la base aérienne le 20 octobre.

Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les troupes américaines et de la coalition ont été attaquées au moins 40 fois en Irak et en Syrie. Jusqu’à présent, 56 militaires américains ont été blessés dans ces attaques, même si tous ont repris leurs fonctions, selon le Pentagone.

Les États-Unis ont accusé l’Iran de « faciliter activement » les attaques de roquettes et de drones par des groupes mandataires soutenus par l’Iran contre ses forces en Irak et en Syrie.

Téhéran nie ces affirmations, affirmant que les groupes participant aux attaques l’ont fait de leur propre chef.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, a déclaré que Téhéran « ne donne pas d’ordres aux groupes de résistance dans la région, ni ne les empêche de prendre des décisions dans leur propre pays en fonction de leurs propres intérêts ».

Vendredi, il a déclaré qu’il était « inévitable » que la guerre à Gaza s’étende.

Les groupes en Irak qui ont ciblé les ressources militaires américaines affirment que les attaques se poursuivront aussi longtemps que les États-Unis soutiendront Israël dans sa guerre contre Gaza.

Les États-Unis ont occasionnellement riposté contre les forces soutenues par l’Iran dans la région, notamment en lançant une frappe le 26 octobre en Syrie.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a affirmé dans un communiqué que Washington « ne cherche pas le conflit et n’a ni l’intention ni le désir de s’engager dans de nouvelles hostilités ».

Mais il a ajouté que « ces attaques soutenues par l’Iran contre les forces américaines sont inacceptables et doivent cesser ».