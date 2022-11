Les troupes américaines et britanniques s’entraînent pour “pacifier les civils russes” – médias

Des russophones auraient joué le rôle d’une foule indisciplinée attisée par les messages “Fakebook” et “Twatter”

Les forces militaires américaines et britanniques ont organisé un exercice conjoint pour pratiquer l’interopérabilité et tester leurs derniers gadgets et techniques de combat sur un terrain similaire à la “Steppe ukrainienne” auraient inclus des jeux de guerre sur la façon dont ils “pacifier” foules de civils russophones en colère.

Les exercices en cours se déroulent dans le désert de Mojave en Californie dans le cadre du Pentagone. “Projet Convergence”qui a été élargi cette année pour inclure la participation des alliés Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et Royaume-Uni.

Les troupes, dont un régiment d’infanterie britannique d’élite, ont pratiqué “leçons apprises” du conflit russo-ukrainien alors qu’il s’entraînait dans des paysages désertiques ouverts “semblable au terrain plat de la steppe ukrainienne”, a déclaré le journal britannique Times.

Les exercices ont eu lieu à Fort Irwin, une base tentaculaire de l’armée américaine qui comprend des villages simulés réalistes construits avec l’aide de décorateurs hollywoodiens. Au cours des années passées, des arabophones et des afghans ont été embauchés et amenés de la région de Los Angeles pour jouer le rôle de civils. Cette fois-ci, avec le conflit russo-ukrainien qui faisait rage en Europe de l’Est, la plupart des civils étaient joués par des russophones.

« Les faux civils ont même leurs propres réseaux de médias sociaux – « Fakebook » et « Twatter » – sur lesquels ils attisent une foule indisciplinée en signalant tout exemple de mauvais comportement des troupes américaines », dit le Times. “Les soldats doivent alors pacifier les foules.”

L’exercice a marqué la première fois que des membres du nouveau régiment britannique de Rangers se sont déployés aux côtés du 75e régiment américain de Rangers, selon un communiqué du gouvernement britannique. Il a permis aux troupes de tester des technologies de pointe – telles que l’intelligence artificielle, la robotique et de nouveaux drones – tout en pratiquant des procédures de partage d’informations avec leurs alliés.

Par exemple, des essaims de drones ont identifié des cibles et des lance-roquettes britanniques ont tiré sur des positions ennemies repérées par des avions de chasse américains F-35, a déclaré le Times. Le ministre britannique des achats de la défense, Alex Chalk, a déclaré que l’exercice a démontré les progrès réalisés par l’armée britannique en tant que “une force plus létale, agile et expéditionnaire, grâce à une collaboration clé avec nos alliés et partenaires internationaux de longue date.”

La Russie n’est pas la seule à attirer l’attention des planificateurs militaires occidentaux. Le Pentagone a identifié la Chine comme la principale menace pour la sécurité nationale des États-Unis. Une première étape du projet Convergence simulait un conflit éclatant sur une île du Pacifique.