Les troupes américaines en Ukraine sont éligibles pour recevoir une prime de risque dans un mouvement qui pourrait irriter Poutine: expert

Les troupes américaines servant en Ukraine seront désormais éligibles à la prime de danger imminent (IDP), une allocation spéciale aux membres dans les zones où il existe un risque de blessure physique.

Grier Martin, qui remplit temporairement le rôle de haut responsable du personnel du Pentagone, a annoncé que les troupes en Ukraine seraient éligibles à l’allocation dans une note de service plus tôt ce mois-ci, selon un rapport du Military Times. La rémunération sera rétroactive à avril 2022, conformément au moment où le Département d’État a commencé à offrir une prime de danger à ses employés en Ukraine.

Les troupes servant en Ukraine étaient déjà éligibles pour recevoir une indemnité de service de 150 $ par mois pour servir en Ukraine, qui sera réduite à 100 $ par mois lorsqu’elle sera combinée avec la nouvelle rémunération. Ensemble, les deux allocations donneront aux troupes servant en Ukraine 325 $ supplémentaires par mois.

Selon le Pentagone, seul un petit nombre de soldats américains servent actuellement en Ukraine et sont basés à l’ambassade américaine à Kiev. Les troupes sont responsables de la sécurité de l’ambassade et du travail comptable lié à l’équipement militaire que les États-Unis ont envoyé pour aider les forces ukrainiennes depuis l’invasion russe l’année dernière.

« Les désignations de zones de PDI incluent souvent des zones terrestres spécifiées et » l’espace aérien au-dessus « en tant que pratique courante », a déclaré un responsable de la défense à Fox News Digital.

« C’est le cas pour l’Ukraine, où des militaires servent actuellement dans notre ambassade à Kiev », a poursuivi le responsable. « L’IDP est versée aux membres des forces armées qui servent dans des zones désignées où ils [are] soumis à la menace de dommages physiques sur la base d’un tir hostile, d’une explosion de mines hostiles, d’une insurrection civile, d’une guerre civile ou d’actes de terrorisme »

Les membres du service éligibles sont payés au taux de 7,50 dollars par jour mais ne doivent pas dépasser 225 dollars par mois, selon le responsable.

Le responsable de la défense a également déclaré que le personnel militaire américain dans le pays n’était affecté qu’aux opérations de l’ambassade à Kiev, exerçant des fonctions conformément aux opérations de l’ambassade américaine dans le monde.

Rebekah Koffler, auteur et ancien officier du renseignement de la DIA, a déclaré à Fox News Digital que si les forces américaines servant en Ukraine méritaient l’avantage supplémentaire, il y a un danger dans la façon dont cette décision pourrait être interprétée par la Russie.

« Pour Moscou, c’est simplement un autre signe, parmi beaucoup d’autres, que les États-Unis sont prêts à entrer en guerre avec la Russie au sujet de l’Ukraine », a déclaré Koffler.

Koffler a déclaré que de nombreux journaux russes, dont plusieurs appartiennent à l’État, ont repris l’histoire selon laquelle les troupes américaines en Ukraine recevront désormais l’allocation, un exemple que les « Russes suivent chaque mouvement de l’administration Biden concernant le conflit russo-ukrainien ». et l’interprète dans le prisme de son résultat attendu. »

« Les services de renseignement russes ont estimé qu’une guerre entre la Russie et les États-Unis était » inévitable « en raison de ce que Moscou perçoit comme l’empiètement de Washington et de l’OTAN sur son périmètre de sécurité stratégique, dont l’Ukraine fait partie », a ajouté Koffler.

Cette décision intervient également après qu’un reportage d’ABC News en avril a révélé qu’une petite équipe de forces d’opérations spéciales américaines travaillait depuis l’ambassade de Kiev. Le Pentagone a déclaré que les troupes d’élite ne combattaient pas sur le champ de bataille et étaient plutôt utilisées comme sécurité pour visiteurs de haut niveau et aider les forces ukrainiennes dans les opérations de renseignement.

Un ancien responsable américain a déclaré à ABC News que les forces d’opérations spéciales ont aidé à planifier des opérations qui ont conduit à « des centaines, voire des milliers, de victimes militaires russes » depuis leur arrivée peu après l’invasion russe.

Koffler a également noté une récente autorisation pour les États-Unis d’appeler 3 000 forces de réserve supplémentaires pour renforcer les opérations en Europe, avertissant que le président russe Vladimir Poutine pourrait considérer le tout comme un signe d’escalade américaine.

« Voici ce que Poutine voit d’où il est assis : les États-Unis ont considérablement augmenté la portée et l’ampleur du matériel militaire fourni à l’Ukraine depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine », a déclaré Koffler. « L’année dernière, le Pentagone a augmenté la présence des troupes américaines en Europe de 20 000 soldats, portant la force américaine totale en Europe à plus de 100 000. L’Ukraine est de plus en plus disposée à lancer des attaques de drones en Russie proprement dite, y compris [the] Région de Moscou, Rostov et en Crimée. le président ukrainien, [Volodymyr] Zelenskyy, il y a quelques jours, a annoncé que la guerre arrivait en Russie. »

Koffler a déclaré que Poutine pourrait croire que ce n’est qu’une « question de temps » avant que les forces américaines ne s’impliquent directement sur le champ de bataille en Ukraine, avertissant que le dirigeant russe pourrait frapper en premier s’il considère l’escalade comme inévitable.

« La Russie a une doctrine de préemption, qui inclut des frappes nucléaires dans la zone de combat. Poutine ne s’assiéra pas et n’attendra pas pour savoir ce que font les États-Unis. Il a déjà tiré ses conclusions sur la base des prévisions faites par ses services de renseignement », a déclaré Koffler. « Moscou et Washington sont actuellement fermement sur la voie d’une escalade directe vers un affrontement cinétique avec la Russie. »