Les troupes américaines au Moyen-Orient sont confrontées à des attaques répétées de drones au milieu de la guerre à Gaza

Les forces américaines au Moyen-Orient ont été menacées par des drones d’attaque au moins cinq fois en trois jours et ont intercepté jeudi de nombreuses armes lancées par des militants au Yémen, a déclaré le Pentagone, un nouveau développement dans un contexte de craintes que la guerre entre Israël et le Hamas puisse engloutir la région environnante.

Les incidents ont impliqué des troupes américaines en Irak et en Syrie ainsi qu’à bord d’un destroyer de la marine en mer Rouge, a déclaré le général de brigade. Le général Patrick Ryder, porte-parole du Pentagone. S’exprimant lors d’une conférence de presse, il a déclaré que cette série d’actions impliquait trois drones d’attaque ciblant des positions militaires américaines en Irak mardi, deux drones se concentrant sur une garnison en Syrie mercredi et l’abattage par le personnel de l’USS Carney de missiles de croisière et des drones lancés par des combattants soutenus par l’Iran, peut-être dirigés vers Israël.

« Notre réponse défensive était celle que nous aurions adoptée pour toute menace similaire dans la région où nous sommes en mesure de le faire contre nos intérêts, notre personnel et nos partenaires », a déclaré Ryder.

Le personnel de la coalition a subi des blessures mineures, selon Ryder, lors des attaques visant l’Irak et la Syrie. Lors d’un autre incident, du personnel américain s’est réfugié mercredi sur la base aérienne d’Ain Al-Asad, dans l’ouest de l’Irak, après le déclenchement d’un système d’alerte précoce. Aucun drone n’a alors frappé la base, a déclaré Ryder, mais un entrepreneur travaillant sur la base est décédé des suites d’un arrêt cardiaque au milieu de l’agitation.

Dans l’ensemble, cette explosion d’activités a soulevé le spectre d’une nouvelle hostilité dirigée contre le personnel américain dans la région, alors que l’indignation grandit face à la campagne de frappes aériennes d’Israël et aux projets d’offensive terrestre dans la bande de Gaza suite à l’attaque transfrontalière brutale du groupe militant Hamas. qui a fait des centaines de morts parmi les civils.

Ces derniers jours, une série de groupes soutenus par l’Iran ont appelé leurs membres à cibler les alliés d’Israël, y compris les États-Unis, s’ils soutiennent la guerre israélienne à Gaza. Ces groupes comprennent à la fois les Houthis au Yémen et les milices en Irak et en Syrie.

Ryder a qualifié les attaques en Irak et en Syrie de cette semaine de « à petite échelle » mais « préoccupantes et dangereuses ». Le Pentagone maintient une présence d’environ 2 500 soldats américains en Irak et 900 autres en Syrie, estimant qu’ils sont nécessaires pour empêcher une résurgence du groupe État islamique. Ces personnels ont été périodiquement attaqués avec des drones, des roquettes et d’autres armes ces dernières années, le Pentagone attribuant généralement la violence aux milices soutenues par l’Iran.

L’Iran a fourni des armes et une formation au Hamas, aux Houthis et au Hezbollah, un groupe militant basé au Liban, mais Ryder a indiqué que, jusqu’à présent, les États-Unis ne disposaient d’aucune preuve liant directement Téhéran aux incidents les plus récents.

« Pour le moment, je pense qu’il faut les examiner individuellement », a déclaré Ryder. « Nous les prenons au sérieux, nous réagissons de manière appropriée, évidemment, en veillant à ce que nos forces soient protégées. Mais encore une fois, notre objectif est de dissuader un conflit régional plus large, et pour l’instant, ce conflit est contenu entre Israël et le Hamas. »

Le Carney, le destroyer impliqué dans les tirs abattus jeudi, fait partie du groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford, que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a ordonné d’entrer dans l’est de la Méditerranée après l’attaque du Hamas. Il a transité par le canal de Suez, selon une publication de la Marine sur les réseaux sociaux, le plaçant dans la mer Rouge, au sud d’Israël.

Le Pentagone a annoncé qu’il déploierait des navires supplémentaires dans la région, notamment le groupe aéronaval USS Dwight D. Eisenhower et ses navires d’escorte associés. Les groupes de transporteurs comprennent chacun environ 7 500 soldats.

Une force opérationnelle amphibie composée de trois navires, composée de plus de 4 000 marins et Marines, est également présente dans la région, dont l’un des navires, l’USS Mesa Verde, se trouve en Méditerranée, près d’Israël.