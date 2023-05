Les troupes américaines arrivent à la frontière alors que les restrictions migratoires sont sur le point de prendre fin

WASHINGTON (AP) —

Environ 550 soldats américains en service actif ont commencé à arriver le long de la frontière américano-mexicaine dans le premier groupe de soutien militaire avant une augmentation attendue des migrants, ont déclaré mardi des responsables américains de la défense, alors que les communautés et les migrants se préparent à la fin des restrictions à l’immigration liées au COVID. .

Le mouvement des troupes fait partie des efforts visant à renforcer la sécurité le long de la frontière sud dans un contexte d’inquiétudes concernant une augmentation potentielle du nombre de migrants essayant d’entrer aux États-Unis à partir de vendredi, après l’expiration des restrictions.

Les forces seront principalement utilisées pour aider à surveiller et à surveiller la frontière, ou à effectuer la saisie de données et le soutien, et ne sont « en aucun cas là pour interagir avec les migrants », a déclaré Brig. Le général Pat Ryder, attaché de presse du Pentagone. L’objectif est de libérer le personnel des douanes et de la protection des frontières des États-Unis pour effectuer des activités d’application de la loi.

« Ils avaient besoin d’aide pour remplir certaines de ces exigences de type back-shop afin qu’ils puissent se concentrer sur l’aspect de l’application de la loi », a déclaré Ryder.

Au moins certaines des troupes en service actif seront utilisées près d’El Paso, au Texas, a-t-il déclaré, tout en ajoutant que le CBP décidera où les forces iront.

Plus de 900 soldats, marines et aviateurs supplémentaires suivront vers la fin mai.

Le droit américain et international donne aux migrants le droit de demander l’asile. Cependant, les États-Unis ont utilisé le titre 42 d’une loi sur la santé publique pour expulser les migrants sans possibilité d’asile 2,8 millions de fois depuis mars 2020 au motif d’empêcher la propagation du COVID-19.

L’administration Biden a déclaré qu’elle était prête à faire face à tout ce qui se passerait après la fin de l’utilisation du titre 42, bien qu’elle ait également critiqué à plusieurs reprises le Congrès pour ne pas avoir apporté de modifications au système d’immigration du pays.

«Nous pensons que nous avons un processus solide pour faire face à ce qui va se passer après les levées du titre 42. Encore une fois, nous utilisons les outils qui sont à notre disposition parce que le Congrès refuse de faire son travail en ce qui concerne la frontière », a déclaré mardi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre.

Environ 2 500 membres de la Garde nationale sont déjà répartis dans tous les secteurs de la frontière, fournissant un éventail de soutien au CBP, y compris la surveillance, la détection et le transport aérien. Par ailleurs, les troupes de la Garde nationale du Texas travaillent également le long de la frontière sous l’autorité de l’État.

Même avec les restrictions d’asile COVID-19 toujours en place, l’administration a vu un nombre record de personnes traverser la frontière.

Le président Joe Biden a réagi en sévissant contre ceux qui traversent illégalement et en créant de nouvelles voies destinées à offrir des alternatives à un voyage dangereux et souvent mortel.

Certains migrants ont été stimulés par de fausses informations de passeurs ou par des rumeurs répandues sur ce que les changements du titre 42 signifieront pour leurs chances de pouvoir rester aux États-Unis.

« C’est un système juridique très compliqué et il devient de plus en plus difficile de communiquer les réalités de nos clients », a déclaré Daniel Berlin, de l’International Rescue Committee. « Alors que nous essayons de communiquer les informations les plus précises et les plus à jour dont nous disposons, les passeurs, les trafiquants et d’autres acteurs malveillants communiquent de fausses informations. »

Dans la ville frontalière mexicaine de Reynosa, en face de McAllen, au Texas, des groupes ont distribué mardi des dépliants expliquant en anglais et en créole haïtien comment s’inscrire à l’application CBP One que les États-Unis utilisent pour permettre aux migrants de prendre rendez-vous pour essayer de obtenir l’admission aux États-Unis

Debout sur la place centrale de Reynosa mardi, Phanord Renel d’Haïti a déclaré qu’il ne risquerait pas d’être expulsé pour traverser. « Nous ne voulons pas retourner là-bas (Haïti) parce que la situation y est très compliquée », a-t-il déclaré. « Si nous ne pouvons pas traverser, nous devons le supporter ici, peut-être que le gouvernement fera quelque chose pour nous, mais traverser illégalement – non. »

Les agents du secteur relativement calme d’El Centro, en Californie, de la patrouille frontalière ont arrêté environ 260 migrants par jour sur une période de quatre ou cinq jours jusqu’à dimanche, contre environ 90 par jour la semaine précédente, a déclaré Gregory Bovino, le chef du secteur. Lundi, des agents ont trouvé des migrants de 22 pays.

On ne sait pas ce qui motive l’augmentation autre que l’anticipation que les restrictions pandémiques sont sur le point de prendre fin, a déclaré Bovino.

« Nous voyons ces surtensions chaque fois qu’il y a un événement majeur ou une nouvelle », a-t-il déclaré. « Nous n’avons pas de boule de cristal, donc je ne peux pas dire qu’il y aura une augmentation massive vendredi. »

Les effets ont également été ressentis loin de la frontière sud. À Chicago, la mairesse Lori Lightfoot a publié une déclaration d’urgence en réponse à la multiplication par dix du nombre de demandeurs d’asile arrivant dans la ville et ayant besoin d’un abri temporaire et d’autres formes d’aide.

Les responsables de Chicago ont averti pendant plusieurs semaines que ses abris ne pouvaient pas accueillir le plus grand nombre de migrants arrivant quotidiennement depuis fin avril. Les migrants se sont réfugiés dans les postes de police ou les aéroports de la ville parce que les refuges gérés par la ville sont pleins.

Mardi également, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador et le président Joe Biden se sont entretenus par téléphone. Étant donné que le Mexique partage une frontière d’environ 2 000 milles (3 200 kilomètres) avec les États-Unis, c’est la clé du succès de tout plan des États-Unis visant à contrôler l’immigration à la frontière sud.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que les deux hommes avaient parlé de « l’urgence de réduire efficacement la surpopulation dans le nord du Mexique » ainsi que d’autres problèmes.

Les journalistes d’Associated Press Elliot Spagat à Imperial, en Californie, Mark Stevenson à Mexico, Katie Foody à Chicago, Gerardo Carrillo à Reynosa, au Mexique ont contribué à ce rapport.

Lolita C. Baldor et Tara Copp, l’Associated Press