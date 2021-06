Les troupes allemandes mettent en péril la réputation de l’armée avec des allégations d’antisémitisme et d’abus sexuels en Lituanie

Abordant la situation lors d’un discours devant de jeunes officiers, Kramp-Karrenbauer a condamné les actions d’officiers allemands en service après que des informations ont fait surface sur des fautes graves de soldats qui avaient été déployés en Lituanie.

Quiconque se comporte ainsi ne devrait pas faire partie de la Bundeswehr.

Ces commentaires interviennent deux jours après que le ministère de la Défense a rappelé de nombreux soldats allemands de Lituanie pour faire face à des mesures disciplinaires, y compris le renvoi immédiat de l’armée pour les personnes les plus haut placées impliquées dans le scandale.

Les forces allemandes participant à une mission de « présence avancée renforcée » dans la région auraient chanté « raciste » chansons et agressé sexuellement une femme soldat, l’événement étant filmé.

Le ministère allemand de la Défense a d’abord informé la commission parlementaire de la défense du pays que « 10 militaires sont touchés » et quatre ont été rappelés, mais ce nombre est depuis passé à environ 30.

On pense que les allégations tournent autour d’un « activité récréative » qui s’est produit en avril, se terminant par des soldats chantant « extrémiste de droite » et « antisémite » chansons dans un hôtel local avant qu’une femme soldat ne soit agressée sexuellement. Parallèlement aux rapports les plus graves, on pense que des soldats ivres se sont également menacés verbalement et ont eu une bagarre physique.

L’incident scandaleux n’a été révélé qu’après avoir été signalé aux autorités le 8 juin par un autre soldat, le ministère de la Défense ayant ouvert une enquête par l’avocat disciplinaire militaire.

Kramp-Karrenbauer a promis qu’à la suite de l’enquête, tout acte répréhensible «sera poursuivi et puni avec toute la sévérité.»

