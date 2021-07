Les troupes afghanes sont à court d’armes alors que les talibans envisagent d’affamer leurs forces pour qu’elles se rendent dans le siège meurtrier des grandes villes

Les forces spéciales AFGHAN sont laissées pour mortes alors que les militants talibans encerclent les grandes villes et coupent les routes d’approvisionnement essentielles.

Les forces gouvernementales ont perdu les munitions des combats contre les militants talibans, qui ont maintenant pris le contrôle de 85 % de l’Afghanistan.

4 Les forces spéciales afghanes se disent encerclées par les talibans Crédit : Twitter

4 Les islamistes contrôlent désormais la périphérie de dix grandes villes d’Afghanistan Crédit : Reuters

Les islamistes ont encerclé dix grandes villes et des escarmouches ont éclaté dans les villes du sud de Ghazni et Lashkah Gar, et Pul-e-Khumri et Taluqan dans le nord.

Des combattants ont également encerclé l’ancienne base d’attache britannique de Kandahar dans la province d’Helmand.

La ville occidentale de Qala-i-Naw a été brièvement envahie par les insurgés la semaine dernière jusqu’à ce que les troupes gouvernementales lancent une contre-attaque, qui a vu la ville piégée dans des jours de bataille acharnée.

Il ne reste que 600 soldats américains pour protéger l’ambassade américaine à Kaboul et l’aéroport international de la capitale alors que les forces occidentales poursuivent leur retrait.

Les militants ont mené une offensive majeure ces dernières semaines, s’emparant de pans de territoire, forçant des milliers de soldats à fuir ou à se rendre et capturant un arsenal d’armes lourdes américaines.

Dans plusieurs quartiers, des militants ont fait irruption dans des prisons, libérant des détenus pour rejoindre leurs rangs tout en occupant des maisons abandonnées.

Le conflit entraîne également une pénurie alimentaire, a déclaré un habitant afghan de la province d’Helmand. Les temps.

« Les civils souffrent. Les obus de mortier sont partout. Nous sommes piégés dans nos maisons et à court de nourriture », a-t-il déclaré.

« Nous ne voulons pas que les talibans occupent à nouveau cette ville, mais la façon dont ils prennent le contrôle de dizaines de quartiers, il semble que les forces gouvernementales se rendent. »

« La présence des talibans se fait sentir partout dans la ville de Kandahar mais ils n’ont pas encore réussi à entrer dans la ville. Nous pouvons entendre des coups de feu sporadiques à l’ouest et au sud-ouest », a déclaré Taimoor Shah, un journaliste vivant dans la ville.

L’approvisionnement en armes du gouvernement s’effondre rapidement, laissant croire à certains dirigeants locaux qu’ils sont trahis par le gouvernement de Kaboul.

« Nous les avons contactés à plusieurs reprises », a déclaré à Tolo News Enayatullah Babur Farahmand, un haut responsable du Mouvement islamique national d’Afghanistan, un parti ethnique ouzbek opposé aux talibans.

« Nous avons demandé aux hautes autorités de sécurité, y compris le ministre de la Défense, le conseiller à la sécurité nationale et le ministre de l’Intérieur… mais malheureusement, ils ne prêtent pas l’attention requise pour fournir les forces du soulèvement public. »

Les talibans détiennent de vastes étendues de zones rurales, ce qui leur permet d’assiéger facilement les centres urbains.

Dans le nord, des milliers d’habitants ont pris les armes et ont rejoint les forces gouvernementales pour repousser les islamistes.

Cela survient alors que des images poignantes ont émergé montrant 22 commandos afghans exécutés alors qu’ils se rendaient.

Dans le clip partagé par CNN, les hommes sont abattus à bout portant quelques instants après avoir remis les armes.

Dans ce pays très conservateur où les femmes sont interdites de la plupart des activités, beaucoup sont descendues dans la rue avec des mitrailleuses et des lance-roquettes en disant aux troupes qu’elles étaient « prêtes à combattre les talibans ».

Halima Parastish, chef de la direction des femmes à Ghor et l’une des marcheuses a déclaré Le gardien: « Il y avait des femmes qui voulaient juste inspirer les forces de sécurité, juste symboliques, mais beaucoup d’autres étaient prêtes à aller sur les champs de bataille.

« Cela inclut moi-même. Moi et d’autres femmes avons dit au gouverneur il y a environ un mois que nous étions prêts à aller nous battre.

Cela survient alors que les forces talibanes ont récemment interdit aux femmes de quitter la maison seules et que de nouvelles réglementations sur la dot – un montant de propriété ou d’argent apporté par une mariée à son mari lors de leur mariage – ont été introduites pour les filles.

Les djihadistes se sont également engagés à réintroduire des peines de torture contre les homosexuels et les criminels, comme les écraser contre un mur une fois que les forces américaines se seront totalement retirées.

Des centaines de soldats afghans ont déjà traversé la frontière vers le Tadjikistan voisin alors que le groupe terroriste balaie le pays et le laisse au bord de l’effondrement.

4 Des centaines de soldats afghans se sont rendus Crédit : Twitter

4 Un groupe armé s’est engagé à combattre avec les forces gouvernementales Crédit : EPA

Désormais, quiconque en est capable quitte le pays aussi vite qu’il le peut, rapporte le Sunday Times.

Selon le journal, le marché de l’occasion à Kaboul regorge de tapis, d’ustensiles de cuisine et d’autres produits que les familles vendent pour amasser des fonds pour fuir.

« Il y a un réel sentiment d’appréhension », déclare Kate Clark, directrice de l’Afghanistan Analysts Network.