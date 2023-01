Les troupeaux de caribous ne sont pas dérangés dans le Shuswap et les régions avoisinantes

Les troupeaux de caribous de la région de Shuswap et des régions avoisinantes ont été relativement peu perturbés l’an dernier, les effectifs demeurant faibles mais stables et la conformité générale des utilisateurs de véhicules à moteur ayant été signalée.

Le troupeau Frisby-Boulder, ainsi que d’autres troupeaux qui vivent sur le mont Grace, la montagne Queest, les montagnes Monashee / Selkirk et la chaîne Anstey ont tous été pour la plupart laissés seuls par les vététistes, les traîneaux et d’autres passionnés de montagne en 2022.

L’agent de conservation Tanner Beck a confirmé que l’année dernière, 13 patrouilles des limites ont été effectuées dans les zones de fermeture du caribou qui sont en place dans la zone nord de l’Okanagan depuis 2006. Sur des motoneiges, les agents de conservation ont patrouillé les fermetures et ont trouvé des pistes entrant dans les zones réglementées sur plusieurs occasions mais n’a jamais trouvé de coureurs à l’intérieur des zones à ces moments-là. Quatre-vingt-sept utilisateurs de motoneiges ont été contactés en raison de ces patrouilles, et cinq infractions et 19 avertissements écrits ont été distribués. Cependant, Beck a déclaré que cela est considéré comme une conformité élevée avec les zones de fermeture du caribou et que la plupart des avis de non-conformité provenaient en fait d’infractions à la Loi sur les véhicules hors route, la conduite là où certains véhicules ne sont pas autorisés.

Le ministère de l’Intendance des eaux, des terres et des ressources de la Colombie-Britannique a convenu que la conformité en matière de conservation du caribou était élevée dans la région et que les troupeaux, bien que certains soient en petit nombre comme le troupeau Frisby-Boulder, sont en bonne santé et bien protégés.

Le ministère considère que la harde de Frisby-Boulder est fonctionnellement disparue, ce qui signifie que son nombre n’est pas suffisamment élevé pour être compté comme existant dans la zone géographique et qu’elle ne joue plus un rôle important dans l’écosystème. Cependant, un relevé de 2020 a dénombré six caribous dans la région et en 2022, neuf caribous ont été signalés.

Les perturbations causées par les véhicules motorisés comme les motoneiges ont un impact sur les populations de caribous en provoquant un stress chronique, en affectant les taux de survie des faons et en facilitant la recherche des animaux par les prédateurs. L’utilisation de la motoneige peut amener les troupeaux à s’éloigner de leurs habitats préférés vers des zones moins propices et où la nourriture peut être moins disponible.

La province dispose d’une carte en ligne faisant référence aux fermetures de motoneiges dans les zones de rétablissement du caribou des montagnes pour un examen plus approfondi.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a créé le Programme provincial de rétablissement du caribou en 2017 et y investit plus de 10 millions de dollars par année. Le programme vise à protéger, restaurer et gérer les habitats et à appliquer les règles de loisirs dans ces zones. Le programme fournit également des enclos de maternité et une alimentation supplémentaire dans les troupeaux si nécessaire et s’efforcera de réduire les populations de loups et de couguars dans certains endroits.

De plus amples renseignements sont disponibles sur le site Web de la province à la page Programme provincial de rétablissement du caribou.

@willson_becca

rebecca.willson@saobserver.net

CaribouConservationShuswap