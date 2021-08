Les troubles sud-africains étaient «à sec» pour plus de violence, cherchaient à renverser Ramaphosa – homme politique vétéran et leader zoulou à RT

« Ce qui se passe maintenant ne devrait en fait pas nous surprendre » Mangosuthu Buthelezi, un ancien ministre de l’Intérieur, a déclaré à Paula Slier de RT.

Les troubles choquants du mois dernier ont été « bien planifié et coordonné, et pas du tout spontané », il a dit.

Le politicien vétéran a ajouté que la violence provient de « la faction se bat » au sein du Congrès national africain (ANC) au pouvoir et remonte à la course très controversée de 2017 pour le chef du parti, dans laquelle Ramaphosa a battu de justesse Nkosazana Dlamini-Zuma, l’ex-femme de l’ancien président Jacob Zuma.

Les émeutes, qui ont fait au moins 337 morts, ont commencé comme des protestations contre l’arrestation et la condamnation pénale de Zuma. L’ancien président s’est livré à la police le 7 juillet, après avoir été condamné à 15 mois de prison pour non-comparution dans le cadre d’une enquête pour corruption.

Zuma est actuellement jugé pour des accusations de fraude et de corruption qui remontent à 1999, lorsqu’il était vice-président. Il nie les accusations et soutient que l’affaire est politiquement motivée.

« Je ne suis pas prophète, mais il me semble que [the unrest] n’est qu’un essaimage des pires choses qui peuvent arriver », dit Buthelezi.

Mon opinion est que le but est de renverser M. Ramaphosa. C’est en fait un coup, en ce qui me concerne, qui n’a pas réussi. Mais nous ne savons pas ce qui peut arriver plus tard.