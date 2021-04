Les troubles en Irlande du Nord se sont poursuivis pour une huitième nuit consécutive vendredi, mais les manifestations ont été en grande partie maîtrisées par respect pour la reine après la mort de son mari, le duc d’Édimbourg.

Vendredi, les rues de Belfast étaient beaucoup moins fréquentées que les jours précédents, lorsque des affrontements opposaient la police anti-émeute à une foule qui tentait d’approcher des quartiers syndicalistes.

Les manifestations et marches prévues dans les quartiers syndicalistes de la capitale Belfast ont été annulées après l’annonce de la mort du prince Philip vendredi matin à 99 ans.

Mais la violence a encore éclaté dans certaines enclaves syndicalistes, dont Tiger’s Bay, avec des images publiées en ligne montrant des manifestants lançant des pierres, des bombes à essence et des bouteilles sur des policiers.

Le surintendant en chef de la police Muir Clark a appelé au calme dans une déclaration ajoutant: « (Nous) demandons à quiconque a de l’influence dans les communautés d’utiliser cette influence pour s’assurer que les jeunes ne sont pas pris dans la criminalité et qu’ils sont gardés en sécurité et à l’abri du danger ce soir. . «

Le sursis pourrait être de courte durée.

«Les manifestations ont été reportées par respect pour la reine et la famille royale», lisent des affiches placardées dans les quartiers unionistes de la ville.

Le texte ajoutait cependant que « l’opposition » aux termes du Brexit « et à toutes les injustices » reprendra « après une période de deuil ».

Un homme vivant dans un quartier unioniste a montré à l’AFP un message qui circulait appelant à « une intensification des manifestations après le week-end ».

Le divorce du Royaume-Uni de l’Union européenne a une fois de plus accentué les tensions entre unionistes et républicains.

Le plus gros problème est que pour ne pas violer les termes de l’Accord du Vendredi Saint de 1998 – qui a mis fin à des décennies de violence sectaire meurtrière – et pour empêcher une frontière dure entre la province britannique et la République d’Irlande, des contrôles douaniers sont effectués pour marchandises voyageant entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne.

En fait, cela crée une frontière dans la mer d’Irlande qui, selon les loyalistes, mine le rôle de la province dans l’union.

La décision des autorités nord-irlandaises de ne pas poursuivre les responsables du Sinn Fein qui ont assisté aux funérailles d’un ancien chef paramilitaire, malgré les restrictions anti-Covid, a également déclenché une tempête de feu.

Jusqu’à présent, 74 policiers ont été blessés au cours de cette semaine de troubles et au moins quatre personnes ont été arrêtées pour comportement émeutier.

Un responsable de la police, Jonathan Robert, a déclaré vendredi que les violences n’étaient « orchestrées par aucun groupe en particulier », alors que les groupes paramilitaires avaient été précédemment pointés du doigt. Il a appelé les parents et les dirigeants communautaires à décourager les jeunes d’aller en première ligne.

Les dirigeants syndicalistes et républicains d’Irlande du Nord ont condamné la violence « inacceptable » tandis que les dirigeants britanniques et irlandais ont appelé au « dialogue ».