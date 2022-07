Les troubles politiques et économiques du Sri Lanka laissent des millions de personnes confrontées à une crise alimentaire

Les agences d’aide préviennent que la santé et le bien-être de six millions de Sri Lankais pourraient être en danger alors que le pays fait face à des bouleversements politiques extraordinaires et à un effondrement économique punitif.

Le président déchu Gotabaya Rajapaksa a fui le pays mercredi, le jour où il devait démissionner sous une pression publique intense pour qu’il démissionne en raison de sa gestion des finances du pays.

Plusieurs facteurs ont entraîné l’assèchement des réserves de devises étrangères du Sri Lanka, laissant le gouvernement incapable de payer les importations vitales de nourriture, de gaz de cuisine, de carburant et de médicaments – qui sont tous en pénurie.

Les observateurs préviennent que si la situation ne s’améliore pas rapidement, un tiers des quelque 22 millions d’habitants du pays pourraient plonger davantage dans l’insécurité alimentaire alors que le pays traverse sa pire crise financière depuis son indépendance en 1948.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que quelque 62 000 Sri-lankais se trouvaient dans une situation si grave qu’ils avaient besoin d’une aide urgente.

L’insécurité alimentaire est défini par les Nations Unies comme le “manque [of] un accès régulier à suffisamment d’aliments sûrs et nutritifs pour une croissance et un développement normaux et une vie active et saine. » L’insécurité grave signifie qu’une personne a « manqué de nourriture » et peut passer une journée ou plus sans rien manger.

REGARDER | Le président assiégé du Sri Lanka quitte le pays au milieu d’un effondrement économique : Le Sri Lanka déclare l’état d’urgence alors que le président fuit le pays Le président sri-lankais Gotabaya Rajapaksa a fui le pays alors que des manifestants ont pris d’assaut la résidence du Premier ministre pour exiger sa démission en raison d’une crise économique. Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe a été nommé président par intérim, ce qui a encore plus irrité les Sri Lankais face aux pénuries de nourriture, de carburant et d’électricité.

La faim au Sri Lanka en chiffres

L’inflation alimentaire a augmenté de 80% en juin, par rapport à un an plus tôt, selon la Banque centrale du Sri Lanka, tandis que l’économie s’effondrait et que les approvisionnements en nourriture et en carburant continuaient de diminuer.

La l’ONU a dit plus de 60 % des Sri Lankais choisissaient déjà de limiter les repas pour étirer leur budget alimentaire. Dans un exemple désastreux de la longueur que certaines personnes vulnérables doivent parcourir pour manger, la Grande-Bretagne Nouvelles du ciel ont rapporté que certaines familles parcouraient près de 10 kilomètres à pied pour obtenir un repas gratuit dans une cuisine communautaire à Colombo.

Dans un appel aux donateurs, l’association caritative Sauver les enfants On estime la semaine dernière que 12 % des ménages les plus pauvres du pays prennent des mesures de « niveau de crise » pour survivre aux pénuries alimentaires et à l’effondrement économique. Ces mesures comprennent l’emprunt d’argent, la déscolarisation des enfants ou la vente de biens, a indiqué l’organisation, citant sa propre enquête auprès de plus de 2 300 familles.

Selon le PAM, les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants sont très préoccupants. L’agence a déclaré qu’un programme national de repas scolaires qui “fournit des repas nutritifs à un écolier sur quatre” a été perturbé et qu’un programme de soutien nutritionnel pour les mères allaitantes et les jeunes enfants “a été supprimé”.

“Couplé à des pertes de revenus, cela pourrait conduire à des taux plus élevés de malnutrition chez les femmes et leurs enfants”, a déclaré le PAM.

Le Programme alimentaire mondial a déclaré que plus de 60% des ménages au Sri Lanka “mangent régulièrement des aliments moins préférés et moins nutritifs, réduisant la taille des portions et coupant les repas pour faire face”. (Arun Sankar/AFP/Getty Images)

La production alimentaire nationale chute

La production alimentaire nationale a également été touchée par la décision du gouvernement de Rajapaksa en avril 2021 d’interdire l’importation d’engrais chimiques et de produits agrochimiques, y compris les herbicides et les pesticides, dans un virage apparent vers l’agriculture biologique. Mais le déménagement a été brutal, avec pas de projet d’importation d’engrais organiques et pas d’augmentation de la production nationale.

Au moment où l’interdiction a été partiellement annulée en novembre, les agriculteurs ont signalé une perte de 40 à 50 % des récoltes de riz paddy, a déclaré la coordonnatrice résidente des Nations Unies au Sri Lanka, Hanaa Singer-Hamdy. Daily Mirror le mois dernier. Les cultures de fruits, de légumes et de thé ont également souffert.

“Les ménages à faible revenu sont les plus durement touchés et [are] adopter des stratégies d’adaptation négatives », a-t-elle déclaré.

Le coût des engrais chimiques a également augmenté de façon spectaculaire depuis cette époque, au milieu d’une pénurie mondiale, laissant les agriculteurs sur le carreau.

Impact de la guerre en Ukraine

La Russie a été accusée d’avoir militarisé les exportations alimentaires dans sa guerre contre l’Ukraine vers les pays à revenu intermédiaire et faible, et le Sri Lanka semble être l’une des victimes.

L’Ukraine est l’un des principaux exportateurs de céréales vers les pays à faible revenu ; c’est la cinquième plus grande source de produits alimentaires importés au Sri Lanka, selon le Banque mondiale .

La Observatoire de la Complexité Economique , un site Web de visualisation de données open source, montre que les céréales représentaient plus d’un tiers des importations totales du Sri Lanka en provenance d’Ukraine ; les autres importations comprenaient des légumes, des légumineuses, des huiles de cuisson et diverses graines d’épices.

Un agriculteur recueille la récolte de son champ près de la ligne de front dans la région de Dnipropetrovsk, en Ukraine, le 4 juillet. On estime que 22 millions de tonnes de céréales sont bloquées en Ukraine avec le blocus naval russe des ports ukrainiens de la mer Noire, et la pression augmente comme la nouvelle moisson commence. Le pays livre généralement environ 40 % de ses céréales en Asie. (Efrem Lukatsky/Associated Press)

Président ukrainien Volodomyr Zelensky a blâmé pour la crise au Sri Lanka sur la Russie, dans une allocution vidéo à la Conférence asiatique sur le leadership à Séoul, affirmant que cela devrait servir d’avertissement sur les implications mondiales de l’invasion et du blocus par la Russie des expéditions ukrainiennes de céréales et de nourriture.

“La hausse choquante des prix des denrées alimentaires et du carburant a provoqué une explosion sociale. Personne ne sait maintenant comment cela se terminera. Cependant, vous savez tous que les mêmes explosions sont possibles dans d’autres pays touchés par les crises alimentaire et énergétique”, a déclaré Zelensky lors de la conférence.

Y a-t-il un soulagement en vue ?

Le Premier ministre Ranil Wickremesinghe, nommé président par intérim par Rajapaksa avant sa fuite, a informé le Parlement de l’intention du gouvernement d’accueillir une conférence internationale des donateurs qui comprendra les principaux donateurs asiatiques comme l’Inde, la Chine et le Japon. Selon le Période économique cela n’arrivera pas tant que le Sri Lanka n’aura pas conclu un accord de sauvetage avec le Fonds monétaire international, bien que le Le gouverneur de la Banque centrale mis en garde l’instabilité politique actuelle pourrait encore retarder les pourparlers.

Le parlement sri-lankais s’apprête à élire un nouveau président le 20 juillet.

Le mois dernier, les Nations Unies ont lancé un appel pour 47 millions de dollars américains en financement d’aide humanitaire, afin d’aider 1,7 million de Sri Lankais dans le besoin jusqu’en septembre.

dans une déclaration à CBC News la semaine dernière, Affaires mondiales Canada a déclaré que le gouvernement fédéral avait fourni une aide humanitaire initiale de 50 000 $ en mai par l’intermédiaire de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.