LISBONNE, Portugal (AP) – Lorsque le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne il y a deux ans, les partisans du Brexit pensaient que le pragmatisme et le bon sens britanniques non seulement les mèneraient à bien, mais permettraient également à leur pays de prospérer seul.

Cette image de soi faisait partie, selon beaucoup, de l’exceptionnalisme britannique, de la marque nationale.

Les événements des 12 derniers mois, avec trois premiers ministres britanniques occupant le 10 Downing Street après le départ de Liz Truss jeudi après seulement 45 jours au pouvoir, ont brisé cette image.

“Il ne fait aucun doute que la position du Royaume-Uni dans le monde a été gravement mise à mal par (la démission de Truss) et par la porte tournante des premiers ministres”, a déclaré Bronwen Maddox, directeur du groupe de réflexion sur les affaires internationales Chatham House.

“Pour que le Royaume-Uni regagne le respect – et une image de fiabilité – il doit en acquérir un autre bientôt, celui qui est capable de mettre les politiques en action”, a ajouté Maddox.

Des années de turbulences politiques ont suivi le vote du référendum britannique pour abandonner les 27 autres pays de l’UE. La politique britannique s’est transformée en factions belligérantes, et l’administration transitoire de Truss a peut-être été le point culminant de cette période turbulente.

Le récent récit britannique a laissé certains secouer la tête. L’ancien Premier ministre suédois Carl Bildt a tweeté après la démission de Truss : « Downhill downhill from Brexit. Mais tragique tragique pour une grande nation.

La tentative du Royaume-Uni de se redéfinir a dévié. Loin du surnom Cool Britannia d’il y a 25 ans, le pays est maintenant souvent surnommé Broken Britain.

La corbeille du prochain dirigeant britannique comprend la réparation des relations diplomatiques et économiques tendues avec l’UE, son plus grand partenaire commercial, dans le cadre d’un effort plus large visant à restaurer la crédibilité et la fiabilité du gouvernement.

L’antagonisme et les querelles post-divorce, en particulier sur les règles commerciales et le statut de la frontière nord-irlandaise, ont rendu l’UE profondément méfiante à l’égard de la Grande-Bretagne.

Après le départ de Truss, les dirigeants de l’UE ont exprimé l’espoir que les relations pourraient s’améliorer.

“J’espère en tout cas que la Grande-Bretagne pourra trouver la stabilité le plus rapidement possible et aller de l’avant”, a déclaré le président français Emmanuel Macron lors d’un sommet européen à Bruxelles. “C’est bon pour nous, et c’est bon pour notre Europe.”

Le Premier ministre irlandais Micheal Martin a convenu que l’enjeu était de taille.

“La stabilité est très importante”, a-t-il dit, “étant donné les problèmes géopolitiques assez importants auxquels l’Europe est confrontée (comme) la guerre en Ukraine et la crise énergétique”.

Au milieu des scènes chaotiques de Westminster, Maddox de Chatham House a trouvé un grain d’optimisme. L’autorité du Parlement et d’autres organes britanniques, comme la Banque d’Angleterre, a été “réaffirmée” ces derniers jours, a-t-elle déclaré.

“Cela ne semble peut-être pas le cas pour les observateurs du monde entier, mais le départ (de Truss) marque une victoire pour les institutions du Royaume-Uni”, a-t-elle déclaré.

