Les troubles politiques au Pakistan suite à l’arrestation d’Imran Khan, expliqués

Le Pakistan est dans la tourmente après l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan plus tôt cette semaine, et bien qu’il ait été libéré depuis, l’avenir du pays reste profondément incertain.

Après l’arrestation de Khan par des paramilitaires mardi, accusé de corruption pour avoir prétendument reçu un pot-de-vin sous forme de terre, des manifestations de masse ont éclaté à travers le pays (parfois violemment). Le service Internet aurait été suspendu dans de nombreuses régions, et au moins 2 800 personnes ont été arrêtées et huit sont décédées.

Cette crise politique est, en un sens, un an après que Khan a été expulsé du poste de Premier ministre en avril 2022. Mais c’est aussi un jugement pour la démocratie du pays et une mise en accusation de l’armée pakistanaise, qui a joué un rôle démesuré. dans la politique du pays – quand il ne dirige pas activement le gouvernement.

Bien que Khan soit sorti de prison, cela ne signifie pas que les troubles se sont calmés. L’armée est déployée au Pendjab et au Khyber Pakhtunkhwa, ainsi que dans la capitale, Islamabad, depuis mercredi pour tenter de calmer les manifestations. Le Premier ministre par intérim Shehbaz Sharif, lui-même accusé de corruption, a déclaré samedi que les manifestants qui se sont livrés à des violences seraient inculpés devant des tribunaux antiterroristes.

Khan était déjà une légende au Pakistan avant d’entrer en politique, mais le tollé suscité par son arrestation va bien au-delà de ses jours en tant que meilleur joueur de cricket de son pays. Au contraire, la rhétorique populiste de Khan et son conflit ouvert avec l’armée ont touché une corde sensible chez les jeunes Pakistanais en particulier – une circonscription qu’il courtise depuis longtemps. Et avec une inflation record, des violences ethniques et djihadistes et de graves inégalités de classe définissant la vie de nombreux Pakistanais, il n’est pas surprenant que les revendications de pureté politique de Khan et sa prétendue volonté de tenir tête à l’armée inspirent des démonstrations de loyauté sans précédent.

« Bien que la prise de conscience publique du rôle politique de l’armée précède la montée d’Imran Khan, les partisans d’aucun parti politique pakistanais n’ont envahi les établissements militaires ainsi que le quartier général de l’armée pour protester contre la victimisation de leurs dirigeants », a déclaré Muhammad Salman, membre du corps professoral de Habib. Le département des sciences humaines comparées de l’université de Karachi, a déclaré à Vox. « Cela représente une nouvelle prise de conscience au Pakistan concernant le rôle politique problématique de l’armée ainsi qu’un désir qu’il doive cesser maintenant. »

La démocratie pakistanaise est fragile depuis sa fondation en 1947, définie par de multiples coups d’État militaires entrecoupés de dynasties politiques largement considérées comme corrompues. Khan, arrivé au pouvoir en 2018 et initialement étroitement lié aux militaires, s’est également positionné comme un outsider qui éradiquerait la corruption de la classe politique avant d’être évincé. La saga de cette semaine a essentiellement cimenté son retour politique.

La saga a également présenté au Pakistan un dilemme inimaginable et peut-être existentiel : s’en tenir à l’ancien cycle de répression militaire et de méfaits commis par des familles politiques corrompues, ou se ranger du côté d’un populiste perturbant ouvertement et violemment le statu quo, qui a lui-même été accusé de corruption. et dont la posture anti-establishment relève peut-être davantage de la politique que des principes ?

Comment le Pakistan en est-il arrivé là ?

Khan est impliqué dans la politique depuis des décennies, fondant son propre parti politique, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), en 1996. Il a d’abord soutenu l’armée pakistanaise, soutenant même le coup d’État du général Pervez Musharraf en 1999. Il est arrivé au pouvoir en 2018, et l’armée a rendu la pareille dans les premières années du mandat de Khan, mais la relation s’est détériorée lorsque Khan a affirmé son indépendance, refusant de promouvoir les chefs préférés de l’armée.

Des allégations selon lesquelles Khan visait à installer un allié comme chef de l’armée contre la volonté de l’establishment militaire ont été rapportées dans la presse du pays au printemps dernier, conduisant à un vote de défiance. Une coalition parlementaire composée de petits partis et des partis des dynasties politiques Bhutto et Sharif l’a évincé du poste de Premier ministre.

« Les événements qui ont conduit à l’éviction de Khan suggèrent que le retrait du soutien militaire a effectivement eu lieu, bien que l’armée ait revendiqué la ‘neutralité' », a déclaré Salman. « Cependant, les événements qui ont précédé le vote de défiance suggéraient fortement que l’armée avait orchestré l’éviction de Khan. Par exemple, les petits partis susceptibles de [the] la manipulation des militaires, tels que MQM, PML-Q, BAP … a retiré leur soutien au gouvernement de Khan.

Khan à l’époque a imputé son éviction à un complot entre l’opposition et les États-Unis en raison de sa coopération croissante avec les gouvernements russe et chinois, une affirmation démentie par les responsables américains. Il a insisté sur le fait qu’il n’adhérerait pas aux résultats du vote et que l’ensemble du processus était « discrédité » et « complètement entaché ».

Depuis lors, il fait campagne pour que le pays organise des élections anticipées et soit autorisé à s’y présenter. Cela a entraîné des attaques de plus en plus virulentes contre les chefs militaires du pays.

Mardi, des troupes paramilitaires sont entrées dans un palais de justice d’Islamabad et ont arrêté Khan pour corruption, ce qu’il a nié. Des responsables pakistanais l’ont accusé d’avoir acheté illégalement des terres à un magnat des affaires alors qu’il était Premier ministre, ce qui a entraîné des pertes de centaines de millions de dollars pour le Trésor public. Ces accusations s’ajoutent à plusieurs autres affaires préexistantes contre Khan. Des mandats d’arrêt sont également lancés contre l’épouse de Khan, Bushra Bibi, selon CNN.

Deux jours plus tard, la Cour suprême du pays a jugé son arrestation « invalide et illégale », et il a été libéré sous caution vendredi. Dans un discours virtuel samedi depuis sa ville natale de Lahore, Khan a demandé à ses partisans de continuer à manifester dimanche, signalant que la tourmente est loin d’être réglée.

Outre cette crise, le Pakistan est confronté à d’autres problèmes importants.

Khan a esquivé à plusieurs reprises les allégations selon lesquelles il aurait remporté une élection truquée en 2018, et son mandat était loin d’être couronné de succès, comme Abbas Nasir, un journaliste pakistanais, l’a écrit dans un éditorial du New York Times l’année dernière.

Selon Nasir, le mandat de Khan au pouvoir « a été défini par un mépris des libertés civiles et de la presse indépendante, la poursuite de ses opposants et l’ignorance des procédures de la démocratie parlementaire. Il n’a pas réussi à améliorer l’économie, l’inflation a augmenté et le Fonds monétaire international a interrompu le financement après que son gouvernement ait refusé de respecter ses engagements. Le mouvement de Khan vers la Chine et la Russie n’a pas aidé non plus ; non seulement il a nui aux relations du Pakistan avec les États-Unis, mais cela n’a pas non plus porté ses fruits, car « les projets dans le corridor économique Chine-Pakistan de plusieurs milliards de dollars sont restés plus ou moins au point mort ».

Cependant, le gouvernement au pouvoir n’a pas fait mieux. L’inflation est précipitamment élevée, « la pire qu’elle ait jamais été », selon Farhan Hanif Siddiqi, professeur agrégé à l’École de politique et de relations internationales de l’Université Quaid-i-Azam d’Islamabad, et l’arrestation de Khan s’est révélée être une grave erreur politique. « Inflation sans précédent, le gouvernement ne pouvant rien livrer, combiné à l’embarras qui est venu [the government’s] façon ces quatre derniers jours, impose Imran Khan en tant que sauveur de ce pays.

La prochaine élection générale du pays, quelle qu’elle soit, signifiera alors probablement un choix entre le statu quo et « le genre de politique populiste qui a été populaire dans le monde entier », comme l’a dit Siddiqi.

L’avenir du Pakistan est profondément incertain

Indépendamment de ce qui se passera ensuite, la vision des Pakistanais sur leur armée a radicalement changé, et cela aura probablement aussi un effet sur le gouvernement. « Il fut un temps, par exemple, si vous comparez cela avec la politique à laquelle le Pakistan était confronté dans les années 1990, il y avait une autorité morale que commandait l’armée, et les politiciens étaient considérés comme corrompus et l’armée ferait… des interventions indirectes afin de dire aux gens qu’ils sont les sauveurs du pays », a expliqué Siddiqi.

L’armée a perdu une partie de cet éclat à cause de ses propres actions. « Au Pakistan, le rôle de l’armée pendant les gouvernements civils est double : (a) garder les civils sous contrôle, (b) protéger les domaines réservés à l’armée », a déclaré Salman. « Le premier consiste à créer et à défaire des partis politiques, à influencer le changement de parti pendant le processus électoral et le vote parlementaire, ainsi qu’à lancer des actions coercitives contre les partis politiques ». L’armée possède ou exploite également plusieurs entreprises dans les secteurs de la finance, de l’immobilier, de l’agriculture et des engrais, qu’elle manœuvre également pour protéger et promouvoir.

L’armée pakistanaise soutiendrait également un certain nombre d’acteurs violents qui perturbent la vie quotidienne des civils, en particulier au Balouchistan contre les séparatistes de l’ethnie baloutche, selon un rapport de l’International Crisis Group. L’armée pakistanaise a l’habitude de soutenir des groupes violents, y compris les talibans afghans, pour servir ses propres intérêts.

Il est cependant prouvé que le pouvoir de l’armée diminue et que des institutions démocratiques plus fortes s’installent : après l’éviction de Khan en 2022, l’armée aurait pu prendre le pouvoir comme par le passé. Mais « l’espace pour l’armée se rétrécit », a déclaré Salman, alors que les institutions démocratiques se renforcent grâce à une série de réformes constitutionnelles en 2010 après la chute de Musharraf.

Le seul moyen de sortir de la crise politique au Pakistan est maintenant d’organiser des élections et de laisser le peuple pakistanais décider dans quelle direction il veut que le pays aille. Malgré la popularité de Khan et l’énergie renouvelée derrière sa campagne, il est plus un spectacle qu’une substance, a déclaré Siddiqi. « On ne parle pas de ce que serait son programme politique, de son programme idéologique ou de ce qu’il apporterait au peuple. Il s’agit juste de sa personnalité, de sa personnalité.

Cela place les électeurs pakistanais dans la position indésirable de choisir entre un système enraciné et corrompu soutenu par l’armée et un populiste civil, comme Uzair Younus, directeur de l’Initiative Pakistan au Conseil de l’Atlantique décrit dans un fil Twitter cette semaine.

Tiraillé entre de nombreux points de vue contradictoires au cours des derniers jours. D’une part, il y a un régime qui a fait preuve d’un mépris flagrant pour la constitution et l’état de droit en . De l’autre, il y a un parti et un chef qui a le même palmarès. Comment gère-t-on cela ? — Uzair Younus عُزیر یُونس (@UzairYounus) 12 mai 2023

« Je suis constitutionnaliste », a écrit Younus. « Une personne qui aspire à voir l’état de droit, la protection des libertés fondamentales et l’expansion de la liberté d’expression dans le pays de ma naissance. Mais je suis déchiré quant à ma place aujourd’hui.