Les troubles menacent la stabilité financière que le Pérou a longtemps tenue pour acquise

CUSCO, Pérou (AP) – Marco Gonzales s’est aventuré dans la ville andine de Cusco depuis son domicile en Amazonie péruvienne en 2007 avec un peu plus de 20 dollars, un peu d’anglais et des vêtements de rechange mal adaptés à l’air glacial des montagnes.

Il a commencé à proposer des visites à pied de l’ancienne capitale de l’empire inca en échange de pourboires. En cours de route, il est tombé amoureux d’une routarde britannique, Nathalie Zulauf, et ensemble, le couple a bâti une entreprise de voyages et une famille.

Mais maintenant, tout cela risque de s’effondrer, en même temps qu’une grande partie de la stabilité économique autrefois enviable du Pérou.

La société du couple, Bloody Bueno Peru, qui s’adresse principalement aux touristes étrangers de Grande-Bretagne et d’ailleurs, n’a pas vu de client depuis décembre, lorsque les manifestants exigeant la démission de la présidente par intérim Dina Boluarte ont pratiquement coupé l’accès aux ruines antiques de Machu Picchu. . Des groupes ont annulé des réservations des mois à l’avance, obligeant le couple à puiser dans des économies déjà épuisées par la pandémie de coronavirus.

“Nous attendons jusqu’en mars pour voir si la situation s’améliore”, a déclaré Gonzales, 38 ans, en regardant un calendrier qu’il ne prend plus la peine de mettre à jour. « Si ce n’est pas le cas, nous devrons explorer d’autres options, comme fermer l’entreprise et émigrer. Au moins en Angleterre, nous avons la famille de Nathalie.

D’autres à Cusco ont beaucoup moins sur quoi se rabattre.

La ville de 450 000 habitants, normalement la Mecque polyglotte des voyageurs étrangers, est une ville fantôme de nos jours. La Plaza de Armas, où des femmes vêtues de textiles andins colorés avaient l’habitude de poser pour des clichés, attire désormais des manifestants jouant au chat et à la souris avec des policiers anti-émeute lourdement blindés.

Les troubles politiques n’ont rien de nouveau au Pérou, qui a connu six présidents au cours des cinq dernières années. En 1969, avec une dictature militaire au pouvoir, l’auteur lauréat du prix Nobel Mario Vargas Llosa a posé cette question désormais emblématique pour commencer son roman « Conversations dans la cathédrale » : « À quel moment précis le Pérou s’est-il fichu ?

Pendant longtemps, le dysfonctionnement a été maîtrisé et n’a pas interféré avec les pierres angulaires sacrées de l’économie de marché libre comme l’industrie minière clé. Depuis 2000, l’économie péruvienne a connu une croissance annuelle moyenne de 4,4 % – plus que n’importe quel pays d’Amérique du Sud – avec une faible inflation et une monnaie stable. Jusqu’à ce que la pandémie frappe, la pauvreté avait diminué de moitié.

Mais l’ampleur de la violence à la suite de la destitution et de l’arrestation du président Pedro Castillo le 7 décembre pour un effort maladroit pour fermer le Congrès – des troubles qui ont fait 57 morts civils et des centaines d’autres blessés – a ravivé les divisions de classe et raciales et fait que de nombreux Péruviens se demandent si la longue période de stabilité précaire a fait son temps.

“Cette dichotomie ne pouvait pas durer”, a déclaré Steven Levitsky, politologue à l’Université de Harvard et co-auteur du livre de 2018, “How Democracies Die”.

Les signes des retombées économiques sont partout.

En décembre – alors que la crise politique commençait – le nombre d’étrangers arrivant au Pérou était déjà tombé au plus bas niveau depuis 2009, mis à part les deux années perdues à cause du COVID-19. L’activité dans trois grandes mines de cuivre et d’étain avait été suspendue parce que les autoroutes étaient bloquées ou leurs installations attaquées par des manifestants.

Le Pérou est le plus grand exportateur mondial de raisins et les manifestations ont éclaté au plus fort des récoltes. Selon Darío Núñez, dont la société, Uvica, n’a pas été en mesure de répondre aux commandes de détaillants américains tels que Costco et Sam’s Club, les expéditions dans une grande zone de culture représentent à peine 4 % d’il y a un an.

« La crédibilité du Pérou en tant que marque commence à souffrir », a déclaré Núñez. “Je ne vois pas de lumière au bout du tunnel.”

Le dysfonctionnement démocratique du Pérou, qui se prépare depuis des années, s’est accéléré avec l’élection surprise de Castillo en 2021. Enseignant rural, il est sorti de l’obscurité pour combler un vide laissé par un système politique brisé, une corruption généralisée et un racisme profondément enraciné.

Son voyage d’une maison en adobe dans l’une des régions les plus pauvres du Pérou au palais présidentiel a été alimenté par la fureur dans les hautes terres andines longtemps négligées. Mais une fois en fonction, il a remanié son cabinet presque chaque semaine et a été en proie à des allégations de corruption qui ont souligné son inexpérience.

Les élites du Congrès, bien qu’encore plus discréditées que Castillo, sont passées à l’offensive, utilisant un obscur pouvoir constitutionnel pour demander sa destitution pour « incapacité morale ». Cela a déclenché la décision de Castillo de fermer le Congrès, qui s’est retourné contre lui avec son arrestation pour rébellion – et l’ascension au pouvoir du vice-président Boluarte.

La révolte actuelle s’est regroupée autour d’une demande urgente : le départ de Boluarte. Le Congrès pourrait agir en ordonnant des élections anticipées, mais a jusqu’à présent refusé car les législateurs hésitent, en fait, à se licencier.

Levitsky, professeur à Harvard, a déclaré qu’il était trop tôt pour savoir comment la crise péruvienne se déroulerait. L’une des demandes des manifestants est que la constitution adoptée sous le régime autoritaire d’Alberto Fujimori en 1990-2000 et qui a renforcé les réformes de libre marché soit révisée.

Mais quoi qu’il arrive, Levitsky ne voit pas un retour au statu quo.

« Un État qui ne fonctionne pas tombera tôt ou tard dans la crise », a-t-il déclaré. “Ils ont eu 20 ans pour construire un État et ils ont lamentablement échoué.”

Les monuments de cet échec sont partout à Cusco : une autoroute inachevée qui était censée diviser la ville en deux et la façade en ruine de l’hôtel Cusco, un monument historique appartenant au gouvernement de la ville.

Mais peut-être que le plus grand éléphant blanc est l’hôpital Antonio Lorena.

S’élevant au-dessus des toits de tuiles rouges de la ville, l’élégante structure en verre et en acier était censée être la plus moderne du sud du Pérou lorsque la construction a commencé en 2012. Mais après trois ans, le constructeur brésilien a abandonné le projet au milieu d’une enquête sur les dépassements de coûts alimentés par des pots-de-vin présumés versés au gouverneur de Cusco et à l’épouse du président péruvien de l’époque, Ollanta Humala.

Aujourd’hui, le squelette à moitié construit est couvert de graffitis au milieu de la peinture écaillée, des câbles électriques exposés et du verre brisé. Le 7 décembre – le jour où Castillo a été arrêté – une cérémonie d’inauguration a eu lieu pour marquer le début d’un plan de sauvetage de 730 jours et 244 millions de dollars pour le projet par un nouveau consortium étranger avec l’assistance technique de la France.

Jorge Zapata, le chef du lobby de la construction au Pérou, blâme les politiciens cupides pour le blocage. À l’échelle nationale, plus de 2 500 projets d’infrastructure financés par l’État d’une valeur de 7 milliards de dollars sont paralysés en raison d’une mauvaise gestion, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, au lieu de guider les touristes, Gonzales passe maintenant ses journées à parcourir Cusco à la recherche d’une cartouche de gaz propane pour cuisiner et baigner la fille de 5 mois du couple, Willow.

Dans un dépôt industriel, des dizaines d’habitants désespérés ont fait la queue cette semaine dans l’espoir que les manifestants bloquant les autoroutes arrêtent leurs piquets assez longtemps pour laisser les camions livrant le propane atteindre la ville assiégée.

“C’est vraiment effrayant”, a déclaré Zulauf, alors qu’elle faisait rebondir son bébé sur ses genoux en regardant la longue file d’attente depuis sa voiture. « À Cusco, les gens vivent au jour le jour. S’ils ne peuvent pas travailler, je ne sais pas comment ils survivent.

Parmi ceux qui faisaient la queue se trouvait Fredy Deza, qui a passé la nuit dans un sac de couchage sur le trottoir.

Deza, 40 ans, a déclaré que la veillée nocturne rappelait une autre période sombre de l’histoire du Pérou, lorsqu’il attendait avec sa mère dans de longues files d’attente du pain, du sucre et d’autres aliments de base pendant la présidence chaotique de 1985-1990 d’Alan Garcia.

“C’est comme si nous remontions dans le temps”, a déclaré Deza, qui a travaillé comme guide à Machu Picchu jusqu’à ce qu’il soit licencié en décembre.

Les prix du propane et d’autres articles rares à Cusco montent en flèche en raison de l’inflation qui a bondi à 8,7 % en janvier, près du niveau le plus élevé en un quart de siècle. Un marché noir a émergé, les bidons coûtant trois fois le prix indiqué.

Ajoutant à l’insulte, le gaz de cuisine que beaucoup ne peuvent plus se permettre est pompé par un consortium étranger depuis le département riche en ressources de Cusco et transporté par un pipeline jusqu’à la capitale, Lima, où la majeure partie est ensuite exportée. Un deuxième pipeline projeté, qui le livrerait à Cusco et à d’autres villes du sud, reste une chimère.

“C’est triste”, a déclaré Deza, alors qu’il se préparait pour une autre nuit froide, “qu’en tant que propriétaires de notre gaz, nous devions endurer cela.”

les écrivains AP Daniel Politi à Buenos Aires, Argentine; Franklin Briceno à Lima, au Pérou, et Frank Bajak à Boston ont contribué à ce rapport.

Suivez Goodman sur Twitter : @APJoshGoodman

Joshua Goodman, l’Associated Press