Les troubles fiscaux de Nadhim Zahawi sont toxiques pour les conservateurs

Le gâchis fiscal de Zahawi est toxique pour les conservateurs

À PREMIÈRE vue, la ligne fiscale du président du parti conservateur Nadhim Zahawi pourrait être rejetée comme un détail technique.

Mais pour Rishi Sunak et les conservateurs, c’est un gâchis permanent.

Nadhim Zahawi doit réaliser que la politique et les questions fiscales obscures ne font pas bon ménage Crédit : PA

Hier – une semaine après que ce journal a révélé que M. Zahawi avait accepté de payer des millions pour régler les demandes du fisc – il a finalement publié une déclaration admettant que c’était le cas.

Dans ce document, il a admis une “erreur d’inattention” sur l’impôt dû par une fiducie financière complexe basée dans le paradis fiscal offshore de Gibraltar.

Ceci d’un homme qui était, jusqu’à il y a quelques mois, le chancelier de l’Échiquier – responsable du système de perception des impôts de ce pays.

Cela survient alors que les lecteurs assidus de Sun on Sunday luttent contre les effets brutaux de la charge fiscale la plus élevée depuis la Seconde Guerre mondiale.

Et alors que les greffeurs indépendants se précipitent pour remplir leurs propres déclarations de revenus avant la fin du mois.

M. Zahawi mérite des éloges pour avoir supervisé notre déploiement réussi du vaccin Covid.

Il aura espéré que sa déclaration tirait un trait sur l’affaire.

Mais ce n’est pas le cas.

Notre révélation aujourd’hui qu’il s’est vu refuser le titre de chevalier après que des responsables de Whitehall ont contacté le HMRC alimentera de nouvelles inquiétudes concernant ses affaires financières opaques.

En tant que président du parti conservateur, M. Zahawi supervisera les caisses du parti à l’approche des élections générales.

Lui et le Premier ministre doivent reconnaître rapidement que la politique et les questions fiscales obscures peuvent être un mélange hautement toxique.

Argent du NHS gaspillé

LE NHS assiégé a besoin de chaque centime dans la crise actuelle.

Il est donc choquant d’apprendre qu’il a dépensé 50 millions de livres sterling pour employer des militants syndicaux à plein temps au cours des trois dernières années.

Il est choquant d’apprendre que le NHS a donné 50 millions de livres sterling à des militants syndicaux 1 crédit

Les médecins et les infirmières sont à genoux avec le travail et les temps d’attente se sont envolés.

Mais des millions qui devraient être dépensés pour atténuer les pressions sur la ligne de front sont allés aux militants mêmes qui les alimentent.

Bien sûr, les infirmières méritent un traitement équitable et les syndicats ont un rôle à jouer.

Mais avec des budgets si serrés, c’est comme si un monstre se mordait la queue.

Les contribuables veulent que leur argent soit consacré à l’amélioration des soins, pas aux militants syndicaux.

Soyez gentil, Prince Harry

Espérons que le prince Harry prenne note de la charité et de la gentillesse prévues pour le couronnement du roi 1 crédit

AU MILIEU des malheurs des grèves et de la morosité du coût de la vie, quel meilleur traitement à espérer que le couronnement du roi Charles III.

La fête de trois jours comprendra le Big Help Out, où les amis et les familles sont encouragés à accomplir des actes de gentillesse.

Espérons que le prince Harry en tienne compte.