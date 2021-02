Les troubles en Haïti inquiètent le Conseil de sécurité de l’ONU alors que la fatigue augmente avec le règne d’un homme de Moïse

Les États-Unis ont exprimé leur exaspération lundi face au règne d’un homme du président haïtien Jovenel Moïse, blâmant son gouvernement pour le vote législatif retardé du pays lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU alors que le dirigeant assiégé tentait de se défendre sur la scène mondiale.

Représentant les États-Unis, l’ambassadeur Jeffrey DeLaurentis a rappelé à ses collègues diplomates que les élections législatives en Haïti devaient avoir lieu en octobre 2019. Avant et après cette date, a-t-il déclaré, le conseil a «appelé à plusieurs reprises les parties prenantes politiques haïtiennes à se réunir, à mettre de côté leurs divergences, et de trouver une voie à suivre.

«Ils ont choisi de ne pas le faire», a déclaré DeLaurentis. «Cependant, la responsabilité ultime de créer une atmosphère propice à des élections libres et équitables, puis de mener ces élections, doit incomber au gouvernement. Les États-Unis sont préoccupés par le fait que la période prolongée de règne d’Haïti par décret se poursuit. «

La position des États-Unis est venue alors que la nation des Caraïbes est entraînée dans une crise politique qui empire et que la communauté internationale exprime une inquiétude croissante face au règne de Moïse. Dans un geste inhabituel, le président lui-même a pris la parole lors de la réunion, accusant des «oligarques puissants» et une «opposition radicale» pour les malheurs de sa nation. Les diplomates n’étaient pas convaincus, qualifiant la détérioration de l’état des affaires d’Haïti sous sa direction de «inquiétante» et de «choquante».

«L’imprévisibilité est très importante», a déclaré l’ambassadrice de Saint-Vincent-et-les Grenadines, Rhonda King.

Moïse gouverne par décret depuis plus d’un an. Les chefs de l’opposition affirment que son mandat a pris fin le 7 février. Moïse n’est pas d’accord, affirmant qu’il a encore une année à la présidence. Ses détracteurs sont allés jusqu’à installer leur propre président par intérim.

S’exprimant lors de l’événement virtuel, Moïse a accusé l’opposition de créer des gangs armés, a déclaré que les trafiquants de drogue étaient derrière une équipe de police voyous connue sous le nom de Fantom 509 qui a organisé des manifestations éclair à travers la capitale et attaqué les biens du gouvernement et a rejeté les préoccupations concernant les attaques contre des journalistes.

Il a déclaré au conseil que des gens «déguisés en journalistes» avaient attaqué la police.

Moïse a également défendu son utilisation trop zélée des décrets exécutifs et la destitution de trois juges de la Cour suprême, qui a été dénoncée comme une violation de la constitution haïtienne par un certain nombre de diplomates étrangers et de groupes de défense des droits humains.

«Les tentatives violentes à plusieurs reprises de renverser le gouvernement constitutionnel par des personnes corrompues ont rendu la situation très difficile», a déclaré Moïse dans ses remarques, qui ont dépassé de 20 minutes les 5 minutes qui lui avaient été allouées. «Cette politique du chaos a obligé le gouvernement à enlever les gants.»

Le dernier rapport du secrétaire général de l’ONU, António Guterres, sur Haïti, publié avant la réunion du Conseil de sécurité, dresse un tableau inquiétant de la crise actuelle en Haïti. Les défenseurs des droits humains, journalistes, juges, avocats et autres continuent d’être la cible de menaces et d’actes d’intimidation, avec au moins 13 cas documentés entre septembre et janvier, selon le rapport.

Au cours des 12 derniers mois, les enlèvements ont augmenté de 200% par rapport à l’année précédente, selon le rapport. Les homicides sont également en hausse, augmentant de 20% en 2020, les trois quarts des cas enregistrés dans la partie ouest du pays, qui englobe la zone métropolitaine de Port-au-Prince.

«La situation des droits de l’homme en Haïti a continué d’être affectée négativement par l’activité des gangs et l’incapacité persistante des autorités de l’État à protéger adéquatement les droits des citoyens à la vie et à la sécurité», conclut le rapport.

Le rapport note que le gouvernement a déclaré qu’il travaillait pour résoudre les problèmes de sécurité publique, en augmentant le budget de la police nationale d’Haïti. Mais les enquêteurs ont également trouvé «un impact limité sur le système de justice pénale haïtien».

Le chef de l’ONU a néanmoins semblé soutenir la volonté de Moïse de changer la constitution, affirmant qu’un «consensus minimum entre tous les acteurs politiques» pourrait contribuer à en faire un succès. L’opposition a rejeté sa tentative de créer une nouvelle magna carta et il y a des questions sur sa légalité. Les responsables haïtiens ont placé 20 millions de dollars dans un fonds contrôlé par l’ONU pour le référendum constitutionnel ainsi que les élections législatives, municipales, locales et présidentielles prévues pour l’automne.

La représentante de Guterres en Haïti, Helen La Lime, a noté que les récents décrets de Moïse retirant effectivement trois juges de la Cour suprême et nommant leurs remplaçants ont incité plusieurs associations de magistrats à se mettre en grève et à renouveler les protestations exigeant son départ de ses fonctions. Elle a également noté que ces mesures pourraient paralyser davantage un système judiciaire déjà dysfonctionnel.

Les membres du Conseil de sécurité ont déclaré lundi qu’ils considéraient les élections comme le seul moyen de sortir de la crise.

«Je n’ai aucune réserve à affirmer que cette situation est intenable à long terme», a déclaré la Représentante permanente adjointe de la France, Nathalie Broadhurst, ajoutant que certains des décrets pris par les autorités haïtiennes sont «inquiétants».

Les élections prévues, a déclaré Broadhurst, étaient un pas dans la bonne direction, mais elles «doivent contribuer à une sortie de crise et ne pas ajouter à la confusion actuelle».

Elle a ensuite déclaré que trois conditions doivent être remplies pour qu’Haïti gagne la stabilité: des conditions de sécurité minimales pour que les élections puissent se dérouler dans des conditions satisfaisantes; la distribution de cartes d’identité, pour garantir une large participation électorale; et un juge électoral impartial doit être mis en place pour que les résultats soient acceptés par tous. Moïse a nommé unilatéralement une commission électorale de neuf membres sans consensus politique pour organiser le référendum et les élections.

Mais même cela, a reconnu la France, exigera beaucoup d’efforts étant donné le nombre d’Haïtiens qui n’ont toujours pas de carte d’identité nationale, et ce que certains diplomates ont décrit comme un calendrier électoral ambitieux pour septembre.

Moïse a déclaré aux membres du conseil lundi qu’Haïti organiserait le référendum constitutionnel en juin. Il avait précédemment dit avril.

«Ce n’est pas à nous de parler de ce processus; nous souhaitons simplement nous assurer que les différentes parties prenantes du pays aient la possibilité de débattre du texte et de ses implications institutionnelles à long terme et surtout de ne pas retarder davantage la conduite des différentes élections », a déclaré Broadhurst.

Avant la réunion de lundi, Human Rights Watch a appelé les membres du conseil à faire pression sur le gouvernement haïtien pour qu’il maintienne l’indépendance judiciaire, respecte les procédures régulières et abroge ses récents changements arbitraires dans la composition de la Cour suprême.

«Se débarrasser des juges de la Cour suprême que vous n’aimez pas et en nommer de nouveaux sans suivre les processus réguliers ne résoudra pas une crise politique», a déclaré Tamara Taraciuk Broner, directrice adjointe pour les Amériques de Human Rights Watch. «Il n’y a pas de résolution possible de la crise en Haïti sans l’état de droit et un système judiciaire indépendant.»

Dans un rapport séparé, Defend Haiti’s Democracy a noté que sous l’administration actuelle, les violations systématiques des droits de l’homme se sont intensifiées de manière spectaculaire et qu’il existe un consensus croissant de la société civile à travers Haïti, soutenu par des professionnels internationaux des droits de l’homme, des militants et des politiciens, appelant la communauté internationale communauté pour soutenir les appels des Haïtiens ordinaires à un changement urgent.

«Les massacres, les enlèvements et les meurtres à motivation politique sont devenus un mode de vie pour les Haïtiens ordinaires», indique le rapport. «La peur au sein de la population générale est d’un niveau jamais connu depuis l’ère Duvalier.»