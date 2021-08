Les troubles en Afrique du Sud et les mesures de Covid commencent à faire dérailler sa reprise économique

Cependant, certaines mesures limitant l’activité économique restent en place, et le coup d’un verrouillage d’environ un mois a été aggravé récemment par une semaine d’émeutes et de pillages dans les centres économiques du Gauteng et du KwaZulu-Natal, apparemment pour protester contre l’arrestation d’anciens Le président Jacob Zuma.

« Pour mettre cela en perspective, le commerce de détail et la production représentent environ 20% du produit intérieur brut, soit près de 70 milliards de dollars, dont 14 milliards de dollars pourraient avoir été perdus, selon les estimations des banques locales », a déclaré Robert Besseling, PDG de risque politique. conseil Pangea-Risk, a déclaré vendredi à CNBC.

« De plus, l’impact sur les communautés pauvres sera disproportionné, car la plupart des magasins et centres commerciaux pillés sont proches des cantons. Ces communautés auront désormais du mal à trouver des produits d’épicerie et des fournitures à proximité, même si les blocages de Covid-19 restent en place. »

Besseling a déclaré que la perspective de futures pénuries de carburant ne peut être exclue, puisque trois des raffineries du pays sont désormais fermées, dont deux pour des raisons de maintenance. Une seule raffinerie de la province de Free State reste opérationnelle, tandis que les achats de panique ont exercé une pression extrême sur les chaînes d’approvisionnement, a-t-il ajouté.

« Par conséquent, l’impact à moyen et à long terme des troubles sur l’économie devrait être plus important que les répercussions immédiates de la violence, ce qui réduira les perspectives de reprise économique et potentiellement motivera des taux de criminalité et de troubles plus élevés, y compris des cas de pillage imités. « , a déclaré Besseling.

L’arrestation de Zuma a approfondi les divisions au sein du parti au pouvoir, l’ANC, entre les fidèles de l’ancien président et ceux qui sont à bord avec l’agenda de son successeur, le président Ramaphosa. Besseling a suggéré que pour tenir son programme de réformes économiques promis, Ramaphosa devra saisir cette opportunité pour purger les fidèles de Zuma de son parti et de ses structures de gouvernance.

Les émeutes « n’auraient pas pu arriver à un pire moment »

Le Fonds monétaire international s’attend à une croissance de l’économie sud-africaine de 4% en 2021 et tous les indicateurs jusqu’à présent ont indiqué un rebond plus marqué que prévu de la récession induite par Covid.

Le PIB du premier trimestre a augmenté de 1,1% pour une hausse annuelle de 4,6%, tandis que l’augmentation de la mobilité et de la confiance des entreprises au deuxième trimestre ont également incité à l’optimisme.

Cependant, le KwaZulu-Natal et le Gauteng, où de nombreuses entreprises en ruine devraient mettre des années à se reconstruire, contribuent à la moitié du PIB du pays et à près de la moitié de sa population. Le port de Durban dans le KwaZulu-Natal sert de passerelle commerciale vers le sous-continent sud et représente environ 70 % des importations sud-africaines.

Les économistes estiment que le coût pour l’économie nationale des destructions causées par les manifestations pro-Zuma est estimé à 50 milliards de rands (3,43 milliards de dollars).

Dans une note de recherche la semaine dernière, NKC African Economics a noté que d’autres préoccupations majeures incluent la perturbation supplémentaire des chaînes d’approvisionnement en plus de celle causée par la pandémie, ainsi que les menaces pour la sécurité alimentaire.

« Les événements qui se sont produits au KwaZulu-Natal et au Gauteng n’auraient pas pu survenir au pire moment », a déclaré Pieter du Preez, économiste principal du NKC.