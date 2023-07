Les troubles du sommeil sont un risque pour les immigrants récents, selon des étudiants et un professeur

Saad Iqbal dort environ cinq heures par nuit.

Iqbal, qui a déménagé à Edmonton en 2021 du Pakistan pour étudier à l’Université de l’Alberta, est l’un des nombreux immigrants récents qui affirment que les troubles du sommeil sont répandus dans le corps étudiant international de l’Alberta et dans certaines communautés de la diaspora.

« Cela affectait mon attention en classe », a déclaré Iqbal. « Vous avez très sommeil, vous bâillez, donc vous n’êtes pas attentif aux conversations qui ont lieu. »

Iqbal, vice-président de l’Association des étudiants internationaux de l’U of A, affirme que les différences de fuseau horaire, les emplois à temps partiel et l’adaptation à un nouvel environnement contribuent tous à la difficulté que certains étudiants rencontrent pour se reposer.

« Le [students] à qui j’ai parlé… je traverse l’anxiété et le stress », a-t-il déclaré. « Il y a toujours ces différents facteurs de stress qui vous inquiètent. »

L’Université de l’Alberta soutient les étudiants internationaux confrontés à divers défis personnels, et les nouveaux arrivants pensent que les problèmes de sommeil concernent différentes communautés et institutions.

Une étude suisse ont constaté que les immigrants étaient plus susceptibles de faire face à des troubles du sommeil que les non-immigrants parce qu’ils étaient confrontés à des niveaux plus élevés de détresse émotionnelle. Une analyse de 2020 d’études publiées précédemment ont constaté que les migrants et les réfugiés étaient exposés à un risque accru de ronflement, de maladies métaboliques et d’insomnie.

Recherche publiée en 2019 ont constaté que les immigrants vivant au Canada étaient moins susceptibles de déclarer des troubles du sommeil, mais les auteurs ont suggéré que différentes interprétations culturelles du sommeil pourraient être un facteur.

Saad Iqbal commencera un programme de doctorat à l’Université de l’Alberta à l’automne. Il a dit qu’il était reconnaissant pour sa vie et ses opportunités professionnelles au Canada, mais qu’il avait du mal à dormir suffisamment. (Soumis par Saad Iqbal)

Professeur à l’Université de Calgary et médecin du sommeil, le Dr Sachin Pendharkar affirme que les nouveaux arrivants au Canada ont de la difficulté à accéder aux soins de santé en général et qu’ils ne reconnaissent peut-être pas l’importance d’habitudes de sommeil saines.

Il a décrit le modèle de soins actuel de l’Alberta pour les troubles du sommeil comme «fragmenté», avec un mélange de fournisseurs publics et privés offrant différents tests dans différents types d’établissements.

« Les patients ont du mal à déterminer où aller pour quel problème », a déclaré Pendharkar. « Lorsque vous ajoutez à cela, il existe potentiellement d’autres obstacles liés aux responsabilités professionnelles ou domestiques … ils ne font qu’aggraver le problème pour de nombreux [immigrants], » il a dit.

Un mauvais sommeil est associé à un risque accru de dépression, d’obésité, de diabète et de mortalité toutes causes confondues, selon Santé Canada.

La Société canadienne de physiologie de l’exercice recommande entre sept et neuf heures de sommeil par nuit pour les adultes de 18 à 64 ans.

Eric Awuah, un résident d’Edmonton, dit qu’il parle tous les jours au téléphone avec des êtres chers dans son pays natal, le Ghana, et que ces conversations peuvent durer de 22 heures à minuit. L’heure du Ghana a six heures d’avance sur celle de l’Alberta.

« En essayant de suivre ma famille, ma mère … parfois, je dois aimer perdre le sommeil juste pour pouvoir appeler quand ils sont debout », a déclaré Awuah, étudiante au doctorat à l’U of A.

Les niveaux de stress entraînent également ses problèmes de sommeil, dit Awuah.

« Il y a une énorme responsabilité culturelle, une responsabilité morale … ​​sur vous en tant que personne qui a immigré pour des pâturages plus verts pour pouvoir également subvenir aux besoins de votre famille à la maison », a-t-il déclaré.

Awuah souhaite que davantage de résidents d’Edmonton d’Afrique comprennent pourquoi il est important de bien dormir et de gérer son niveau de stress, et d’utiliser les ressources gratuites disponibles.

L’Africa Centre d’Edmonton offre des conseils gratuits grâce à un partenariat avec l’Alberta Black Therapists Network.

La psychologue Noreen Sibanda, directrice du réseau, a déclaré que les habitudes de sommeil sont un bon indicateur de la santé mentale et des autres défis auxquels les nouveaux arrivants peuvent être confrontés.

« Devoir venir dans un nouvel endroit où vous ne vous sentez pas connecté … Vous retrouver à vivre dans deux mondes où votre cœur est à la maison mais où vous êtes physiquement ici, et quand vous faites cela, le sommeil est probablement affecté », a-t-elle déclaré.

Pendharkar a déclaré que la santé du sommeil doit être une plus grande priorité pour les facultés de médecine et dans la culture canadienne dans son ensemble.

« Je pense qu’il existe un réel potentiel de sous-reconnaissance et de sous-diagnostic. »