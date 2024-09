Les troubles du sommeil chez l’enfant peuvent augmenter le risque de suicide, selon une étude

Si votre enfant a parfois du mal à dormir, il est facile de penser que c’est une phase dont il sortira un jour. Mais une nouvelle étude suggère que cette façon de penser pourrait avoir de graves conséquences, comme un risque plus élevé d’idées suicidaires ou de tentatives de suicide lorsqu’il sera plus âgé.

Selon une étude publiée lundi dans la revue JAMA Network Open, les troubles sévères du sommeil à l’âge de 10 ans sont associés à un risque 2,7 fois plus élevé d’idées suicidaires et de tentatives de suicide deux ans plus tard. Près d’un participant sur trois souffrant de troubles sévères du sommeil a par la suite signalé un certain niveau de comportement suicidaire.

« Étant donné que le sommeil est un facteur de risque très visible, non stigmatisant et hautement traitable… nous suggérons d’étudier le sommeil comme un facteur de risque et une cible d’intervention critique pour le suicide chez les jeunes », a déclaré par courrier électronique l’auteur principal de l’étude, le Dr Rebecca Bernert, suicidologue et fondatrice du Stanford Suicide Prevention Research Laboratory en Californie.

Le suicide est l’une des principales causes de décès chez les enfants de 10 à 14 ans, un groupe qui présente également des taux élevés de troubles du sommeil, selon l’étude.

Les troubles du sommeil « sont apparus comme un facteur de risque avéré de comportements suicidaires » chez les adultes, indépendamment du fait que la personne présente ou non des symptômes dépressifs, ont indiqué les auteurs. Mais les études à long terme sur les comportements suicidaires, en particulier lors de la transition de l’enfance au début de l’adolescence, ont été rares.

C’est pourquoi les auteurs ont utilisé les données de plus de 8 800 enfants recrutés par l’Adolescent Brain Cognitive Development Study dans 21 sites aux États-Unis lorsqu’ils avaient 9 ou 10 ans. À cette époque, les tuteurs ont répondu à des questionnaires sur la santé du sommeil de leur enfant, qui incluaient des facteurs tels que les problèmes d’endormissement ou de maintien du sommeil, les réveils, la somnolence excessive, les troubles respiratoires du sommeil, la transpiration excessive pendant le sommeil et les comportements qui se produisent lorsqu’une personne se réveille partiellement d’un sommeil profond.

Les tuteurs ont également rempli des formulaires sur les symptômes d’anxiété ou de dépression de leur enfant. Les auteurs ont également obtenu des détails sur les antécédents familiaux de dépression, les conflits familiaux et la surveillance parentale.

Lorsque les participants avaient 11 ou 12 ans, 91,3 % d’entre eux n’avaient pas eu de pensées suicidaires ou de tentatives de suicide au cours des deux années suivant la première collecte de données. Mais parmi ceux qui en avaient eu, des troubles du sommeil importants et sévères étaient liés à une plus grande probabilité d’idéation et de tentatives de suicide – qui persistait même après que les auteurs aient pris en compte d’autres facteurs augmentant le risque, tels que la dépression, l’anxiété et les conflits familiaux ou les antécédents de dépression. Le risque était plus élevé chez les participants de couleur et les adolescentes.

De plus, faire des cauchemars quotidiens était associé à un risque cinq fois plus élevé de comportements suicidaires.

Ces résultats ne sont pas surprenants, car « nous savons combien le sommeil est important pour les bébés, mais nous oublions rapidement à quel point il est essentiel pour les enfants, en particulier à l’adolescence et avant l’adolescence », a déclaré par courrier électronique le Dr Christopher Willard, psychologue basé dans le Massachusetts et professeur associé en psychiatrie à la Harvard Medical School de Boston. Il n’a pas participé à l’étude.

« Le cerveau change autant au cours de ces années que durant la première année de vie, c’est pourquoi les enfants de cet âge dorment autant et ont besoin de beaucoup de sommeil pour se développer comme ils le devraient », a déclaré Willard.

La recherche pourrait avoir un impact multidisciplinaire.

Étant donné la conception de l’étude et la taille importante de l’échantillon, composé d’une population plus jeune et non clinique, la recherche a « des implications parentales, cliniques et de santé publique importantes », a déclaré par courrier électronique le Dr Rebecca Berry, psychologue clinicienne et professeure adjointe de clinique à la Grossman School of Medicine de l’Université de New York. Berry n’a pas participé à l’étude.

Pourquoi les troubles chroniques du sommeil peuvent être liés au suicide

Des études supplémentaires reproduisant les résultats à l’aide de mesures objectives du sommeil et fournissant plus de détails sur la fréquence, la nature et l’impact émotionnel des cauchemars seraient utiles, a déclaré Bernert, qui est également professeur adjoint de psychiatrie et de sciences du comportement à la faculté de médecine de l’université de Stanford.

« Il est important de noter que dans une étude comme celle-ci, nous ne voulons pas supposer que le manque de sommeil a causé le comportement suicidaire – nous voyons simplement un lien entre les deux », a déclaré par courriel le Dr Neha Chaudhary, psychiatre pour enfants et adolescents au Massachusetts General Hospital et à la Harvard Medical School de Boston. Chaudhary n’a pas participé à l’étude.

Il est possible que les troubles du sommeil soient des signes précoces de problèmes de santé mentale qui s’aggravent par la suite, a déclaré Chaudhary, médecin-chef de Modern Health.

Mais pour expliquer les associations constatées, « le sommeil est un baromètre de notre bien-être et une fenêtre importante sur notre santé physique et émotionnelle », a déclaré Bernert dans une fiche d’information fournie aux médias. « De cette façon, le sommeil peut ne pas offrir un refuge émotionnel aux personnes en détresse. »

Une qualité ou une quantité de sommeil insuffisante peut également interférer avec le fonctionnement du cerveau, ont déclaré les experts.

« Les problèmes de sommeil, le manque de sommeil – auxquels contribuent trop de stress, d’activités, de devoirs scolaires et, bien sûr, le temps passé devant un écran – interfèrent avec le développement du cerveau à plusieurs niveaux, mais particulièrement avec l’humeur, l’anxiété et la régulation des émotions », a déclaré Willard.

Ce manque de régulation, ainsi que la fatigue, peuvent nuire à la prise de décision. La capacité à faire face aux facteurs de stress diminue et l’impulsivité augmente, et la résolution de problèmes devient plus difficile, a déclaré Berry. Le sommeil contribue également à la régulation des niveaux de neurotransmetteurs, du métabolisme, de la plasticité cérébrale et au nettoyage des protéines de déchets toxiques du cerveau.

Soutenir la santé de votre enfant

À tout âge, vos enfants ont besoin de bonnes habitudes nocturnes qui favorisent un sommeil sain, a déclaré Willard.

« Cela relève en partie d’une discussion plus large sur les attentes en matière de devoirs à cet âge », a-t-il ajouté, « mais dans les familles, vous pouvez faire ce que vous pouvez pour maintenir des heures de coucher et des routines cohérentes. »

Créez une routine de détente qui commence une heure avant le coucher, a conseillé Berry. Elle doit limiter autant que possible le temps passé devant un écran, les devoirs et l’activité physique et inclure des activités relaxantes telles que la lecture légère, la tenue d’un journal ou l’écoute de musique apaisante.

Pour les enfants qui souffrent d’agitation au moment du coucher, « les parents peuvent envisager de pratiquer des stratégies de pleine conscience avec leur enfant pour favoriser la régulation des émotions », a déclaré Berry.

L’hygiène du sommeil est également soutenue par de solides habitudes pendant la journée, comme l’exercice, l’exposition au soleil, la gestion du stress et l’évitement des siestes pendant la journée, a-t-elle ajouté.

Les troubles du sommeil sont un symptôme de nombreux problèmes de santé mentale et du trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, a déclaré Willard.

« Donc, si vous remarquez que les habitudes de sommeil de votre enfant changent radicalement », a-t-il ajouté, « consultez votre pédiatre et surveillez-les, et envisagez des moyens d’ajuster les routines de jour et de nuit. »

Les traitements de première intention qui se sont avérés efficaces pour les adolescents comprennent la thérapie cognitivo-comportementale pour l’insomnie, connue sous le nom de CBTi, et le traitement par répétition d’imagerie pour les cauchemars, a déclaré Bernert.

Les experts et les proches ne peuvent pas toujours prévoir une tentative de suicide, mais il existe parfois des signes avant-coureurs, notamment des sautes d’humeur extrêmes, un désespoir ou une perte d’intérêt pour les activités. Discutez ouvertement avec votre enfant de sa santé mentale et demandez l’aide d’un professionnel.

Ces types d’implication parentale peuvent avoir des conséquences profondes, selon les experts. En fait, les auteurs ont constaté qu’une surveillance parentale accrue, évaluée selon le point de vue de l’enfant (en ce qui concerne la fréquence des repas en famille et la connaissance de l’endroit où se trouve l’enfant ou des personnes avec lesquelles il passe du temps), était associée à une diminution de 15 % du risque de comportement suicidaire.