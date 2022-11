Les “troubles” d’Irlande du Nord se sont peut-être calmés, mais leur écho a atteint l’Amérique

La rose blanche unique est gainée de plastique. La fleur est apposée sur un mur en stuc à côté d’un distributeur automatique de billets sur Shankill Road à Belfast, en Irlande du Nord.

La poissonnerie de Frizzell se tenait autrefois ici.

Une fois que se tenait ici.

Il se trouve que j’ai visité cet endroit 29 ans jour pour jour après que deux membres de l’armée républicaine irlandaise provisoire soient entrés dans Frizzell avec une bombe. Il était un peu plus de 13 heures le 23 octobre 1993. Les kamikazes regardèrent les clients dans les yeux, placèrent une bombe sur le comptoir et firent exploser l’endroit.

Neuf personnes sont mortes dans l’attaque dans le quartier majoritairement protestant.

Quand j’ai marché sur Shankill Road l’autre jour, quelqu’un a attaché un bouquet de jeunes fleurs roses à un lampadaire à proximité.

Une petite carte blanche est collée sur les fleurs. L’écriture est en lettres majuscules et bleu, stylo à bille.

“Michael, Evelyn Michelle, assassiné le 23 octobre 1993. Souvenez-vous toujours de votre frère, Marcus et de votre famille”, lit-on sur la carte.

Dirigez-vous à quelques kilomètres de là, vous trouverez Falls Road. C’était l’un des endroits les plus violents de tout Belfast pendant “The Troubles”, la lutte sectaire qui a duré des décennies jusqu’à l’Accord du Vendredi Saint à la fin des années 1990. Au large de Falls Road, les habitants ont même rebaptisé Beechmount Avenue “RPG Avenue”.

Le cimetière de Milltown se trouve dans l’ouest de Belfast. Certaines des personnalités les plus controversées de l’IRA y sont enterrées. “Terroristes” est la façon dont les unionistes les caractériseraient.

Néanmoins, leurs pierres tombales ornées d’albâtre scintillent perpétuellement dans la brume presque constante de Belfast.

Au cimetière de Milltown, vous trouverez la tombe de Bobby Sands. Sands est l’une des figures les plus notoires de l’IRA provisoire. Sands purgeait une peine pour avoir aidé à planifier l’attentat à la bombe contre une entreprise de meubles à Belfast en 1971. Sands était un membre du Parlement britannique décédé en prison après une grève de la faim de 66 jours en 1981.

L’un des épisodes les plus troublants de The Troubles s’est déroulé dans le cimetière juste à côté de la tombe de Sands. Il incarne la stridence et la violence du conflit.

L’EXPLOSION D’UNE STATION D’ESSENCE EN IRLANDE FAIT AU MOINS 7 MORTS, D’AUTRES BLESSÉS ET DISPARUS : “UNE SITUATION TRÈS TRAUMATIQUE”

Au plus fort des Troubles, la leçon du cimetière de Milltown est que même ceux qui vont pleurer les morts pourraient finir par mourir eux-mêmes.

Les personnes liées à l’IRA et à son aile politique Sinn Fein sont venues à Milltown pour des funérailles le 16 mars 1988. Les funérailles étaient pour trois membres provisoires de l’IRA qui ont été tués par British Special Air Service à Gibraltar le 3 mars 1988. Gibraltar est un territoire britannique.

L’IRA aurait prévu de bombarder des soldats britanniques à Gibraltar. Les républicains ont affirmé que leurs hommes n’étaient pas armés et les Britanniques ont tiré sur eux sans provocation.

Lorsque leurs familles ont tenté de mettre au repos les hommes tués à Gibraltar par les forces britanniques à Milltown, Michael Stone, membre de l’Ulster Defence Association, s’est faufilé sur une colline. Alors qu’il s’approchait de la fête funéraire, Stone a lancé des grenades à main vers la foule et a commencé à tirer avec un pistolet.

L’attaque de Stone a tué trois personnes à Milltown et en a blessé 60.

La violence a fait des allers-retours pendant les Troubles. Du tac au tac. C’est compliqué et difficile à suivre.

Il y a eu un dimanche sanglant à Derry en 1972 lorsque les forces britanniques ont ouvert le feu sur une marche républicaine dans le quartier Bogside de la ville, peuplé de catholiques. U2 a documenté le massacre dans sa chanson “Sunday Bloody Sunday”. Black Sabbath avait plus d’une décennie d’avance sur U2 avec “Sabbath Bloody Sabbath”, connu pour l’un des riffs les plus en colère et les plus inquiétants de l’histoire du rock. Le film “Belfast” de Kenneth Branagh vient de sortir sur les écrans.

Les catholiques appellent la ville Derry – tout comme la sitcom “Derry Girls”. Cependant, les unionistes pourraient préférer Londonderry. Des années d’attaques et de conflits s’accumulent dans des endroits comme Omagh, Loughinisland, Greysteel et Enniskillen. Il y a eu l’attentat à la bombe à Brighton, en Angleterre, en 1984 lors d’une visite du Premier ministre britannique Margaret Thatcher.

Lorsque je travaillais dans une autre organisation de presse il y a des décennies, un rédacteur en chef a publié une note célèbre selon laquelle nous ne devrions jamais faire référence à divers meurtres entre Israéliens et Palestiniens comme des “représailles” en copie. La raison, a dit l’éditeur, était qu’il était tout représailles. On pourrait dire la même chose en Irlande du Nord.

BIDEN ET LE PM BRITANNIQUE TRUSS PARLENT DU PROTOCOLE D’IRLANDE DU NORD DANS UN APPEL DE FÉLICITATIONS

Heureusement, l’Accord du Vendredi saint a éteint bon nombre des flammes du conflit. Il n’y a pas eu de meurtre ou d’attentat à la bombe majeur depuis des années. Cependant, un accord de partage du pouvoir pour gouverner l’Irlande du Nord entre les parties est au point mort. L’Accord du Vendredi saint n’a pas été construit pour le Brexit. L’Irlande du Nord n’a plus de gouvernement fonctionnel dans son parlement « décentralisé ». Une livre sterling faible, un euro faible, une inflation et des coûts de chauffage stupéfiants, une poussée pour l’indépendance de l’Écosse vis-à-vis du reste du Royaume-Uni et l’instabilité politique à Westminster avec le Royaume-Uni brûlant à travers les premiers ministres – n’arrangent pas les choses en Irlande du Nord.

Entre la fin des années 1960 et le début des années 2000, couvrir la violence de The Troubles faisait partie du rythme principal des journalistes d’Angleterre, d’Irlande et d’Irlande du Nord. Il est venu avec le territoire. Les bombardements. Les affrontements avec la Royal Ulster Constabulary. Cela faisait juste partie du travail.

Cela semble familier à un journaliste qui couvre le Congrès américain depuis des années maintenant. Certes, une partie de la violence n’a pas été aussi horrible que The Troubles. Mais les incidents ont été tout aussi choquants. Et, comme les allers-retours en Irlande du Nord, c’est un défi de suivre.

Il y a eu la fusillade de masse en 2011 qui a failli tuer l’ancienne représentante Gabrielle Giffords, D-Arizona, épouse du sénateur Mark Kelly, D-Arizona. La tentative d’assassinat a forcé Giffords à démissionner du Congrès. En fait, l’assistant de Giffords qui a ensuite pris son siège, l’ancien représentant Ron Barber, D-Arizona, a également été abattu lors de l’attaque. Il y a eu le tir à l’entraînement de baseball en 2017 qui a failli tuer le House Minority Whip Steve Scalise, R-La. Il y a eu l’émeute au Capitole lors de la certification du Collège électoral. Au cours des derniers mois seulement, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., A été victime de multiples tentatives de “swatting”. C’est là que quelqu’un téléphone pour une fausse alerte concernant la maison de quelqu’un. L’espoir est que l’équipe SWAT fera irruption et tirera involontairement sur la cible. Un homme a attaqué le représentant Lee Zeldin, RN.Y., avec un couteau alors qu’il faisait campagne pour le poste de gouverneur. Les menaces sérieuses de blesser ou de tuer des législateurs des deux parties ont atteint des niveaux effrayants. L’attaque sauvage et effrontée contre Paul Pelosi, mari de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Californie, fait désormais la une des journaux.

Les incidents s’additionnent. La peur augmente.

Ceux d’entre nous qui ont couvert le Congrès pendant un certain temps ont quelque chose en commun avec nos collègues journalistes qui ont fait des reportages sur The Troubles. Nous pouvons citer des détails sur la façon dont les républicains de l’équipe du Congrès ont plongé pour se mettre à l’abri dans la pirogue de la première base pendant le tir d’entraînement de baseball de la même manière et un journaliste irlandais pourrait parler de détails sur le massacre de la poissonnerie. Ceux d’entre nous qui couvrent Capitol Hill peuvent raconter des histoires de maraudeurs traquant la présidente Pelosi pendant le siège du Capitole, tout comme ceux d’Irlande du Nord peuvent donner des détails sur le chaos à Milltown.

C’est toute la violence politique. Et les États-Unis l’ont enduré pendant un certain temps maintenant.

Les démocraties ne fonctionnent que lorsqu’il y a un respect mutuel des deux côtés. La confiance est primordiale. La violence des Troubles n’a pas résolu les conflits politiques en Irlande du Nord.

Il en va de même pour la vague de violence politique et d’agitation qui s’empare désormais des États-Unis.

Il y a au moins une paix ténue maintenant en Irlande du Nord – dépourvue de violence – malgré la politique difficile.

Cependant, la politique américaine est plus qu’énervante en ce moment. Et malheureusement, la violence associée à la politique américaine est au-delà de la banalité.

Les électeurs ont voté pour le bureau fédéral la semaine prochaine pour la première fois depuis l’émeute du Capitole. Le Département de la sécurité intérieure met en garde contre une “alerte renforcée” motivée par “l’extrémisme violent domestique” à l’approche des élections.

Tout comme la paix précaire en Irlande du Nord, il n’y aura pas de détente politique après les élections. Cependant, les jours et les semaines après les élections nous diront si la violence politique s’atténue ou s’intensifie.