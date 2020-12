Certains joueurs de la ligue brésilienne peuvent être soulagés que les matchs se déroulent à huis clos pour le moment, car cela limite les opportunités qu’ont les supporters en colère de protester.

Même ainsi, des supporters furieux peuvent encore se rassembler dans les aéroports et les terrains d’entraînement, et ce ne sont pas seulement les équipes du mauvais côté de la table qui peuvent ressentir la force de la fureur. Sao Paulo et Flamengo sont les principaux candidats pour remporter le classement mais, au cours des derniers mois, même des joueurs de ces clubs ont été victimes d’abus ou ont vu des slogans insultants barbouillés sur les murs de leur terrain d’entraînement.

Ce sont en partie des manifestations d’une société en colère. Le vieux mythe touristique du Brésil en tant que pays heureux des personnes satisfaites s’est effondré à la lumière des événements politiques de ces derniers temps.

Mais il y a aussi autre chose, un facteur intrinsèque au football brésilien, mais quelque chose qui devrait servir d’avertissement sévère aux responsables du match des clubs européens.

Le Brésil est un pays de la taille d’un continent, un fait de géographie avec des implications importantes pour le développement du jeu. Pendant des décennies, l’infrastructure de transport a été insuffisante pour un championnat véritablement national. Le football brésilien s’est donc développé comme un phénomène régional. L’accent était mis sur le local. Il y avait des prototypes, mais une ligue nationale n’a vu le jour qu’en 1971. Jusqu’à il y a environ 25 ans, une grande importance était encore accordée aux championnats d’État, un pour chacun des 27 États qui composent ce pays géant.

C’est sous cette approche que tant de clubs ont accumulé les titres et le prestige pour être considérés comme des géants. Les centres du sud-est et du sud – Rio de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte et Porto Alegre – contiennent les 12 clubs géants reconnus, un total qui n’inclut même pas les clubs du nord plus soutenus.

Les dernières décennies ont vu un changement important. Le football de clubs brésiliens est passé d’une approche régionale à une approche nationale. Les championnats d’État existent toujours, mais ils ont perdu leur éclat. Leur temps a été réduit, et même ainsi, ils sont considérés comme des tournois qui ne valent désormais guère mieux qu’un encombrement inutile.

Cela a conduit à un problème. Les clubs visent désormais à remporter la ligue nationale ou la coupe nationale, ou encore la Copa Libertadores continentale. Dans une culture sportive obsédée par la victoire maintenant que les championnats d’État sont une réflexion après coup, il ne reste tout simplement pas assez de titres pour que tous les soi-disant clubs géants conservent leur statut de géant.

Dans une ligue qui contient 12 clubs géants, quelqu’un est voué à ne pas terminer plus haut que 12e. Et un club qui ne peut aspirer à rien de plus que la médiocrité du milieu de la table peut difficilement être qualifié de géant.

Botafogo court un réel danger d’être relégué cette saison. Silvio Avila / Getty Images

Imaginez l’exemple de Botafogo. Ils ont fourni une succession de joueurs magnifiques aux équipes brésiliennes gagnantes de la Coupe du monde de 1958, 1962 et 1970, mais ils sont maintenant confrontés à la relégation pour la troisième fois de ce siècle. Ce n’est pas une énorme surprise. Leur base de soutien est comparativement petite comparée à celle de leurs voisins de Rio Flamengo ou même Vasco da Gama. Dans un environnement national, lorsque d’énormes lacunes se sont creusées dans le montant payé aux équipes en droits télévisuels, il est difficile pour Botafogo d’être compétitif. Il y a longtemps qu’ils sont entrés dans la saison de la ligue avec des espoirs réalistes de remporter le titre – et c’est une dure réalité pour ceux qui ont été élevés dans les histoires de Garrincha, Didi, Nilton Santos, Zagallo, Amarildo et Jairzinho.

La transition du régional au national est une garantie de susciter l’insatisfaction des supporters.

Appliquons maintenant cela aux espoirs de certains des grands clubs européens de créer une super ligue continentale.

Les parallèles sont très clairs – il s’agit simplement d’imaginer l’Europe comme un seul pays et de voir les ligues nationales comme des championnats d’État du Brésil. Et en effet, certaines des ligues européennes sont déjà en train de devenir comme les championnats d’État: perdent de leur prestige à mesure qu’elles perdent leur compétitivité, devenant plus prévisibles à mesure que des gouffres financiers se creusent. Une super ligue à l’échelle du continent commencerait avec, disons, 20 clubs, qui entreraient tous dans la compétition avec un statut de géant, sur la base du fait qu’ils gagnent la plupart de leurs matchs.

Mais dans une ligue à 20 équipes, quelqu’un doit terminer 20e, 19e et ainsi de suite. Et un club qui perd la majorité de ses matchs est bientôt voué à perdre son statut de géant et à être une intense déception pour des générations de fans qui ont grandi sur les titres et la gloire.

Une super ligue européenne semblerait donc destinée à plaire à quelques-uns au sommet et à se révéler une source majeure de mécontentement pour tout le monde.

Le comportement des supporters au Brésil sert d’avertissement.