Les troubles de l’alimentation sont dus aux gènes et non aux parents

Les parents ne sont pas à blâmer pour les « troubles alimentaires », affirment les chercheurs, car une vaste étude suggère que les tendances à ces troubles alimentaires sont principalement dues à la génétique plutôt qu’au style parental. Et la tendance à être difficile en matière de nourriture peut persister jusqu’au début de l’adolescence, selon l’équipe, sur leurs travaux antérieurs sur les tout-petits. L’étude britannique a comparé les habitudes alimentaires de jumeaux identiques et non identiques âgés de 16 mois à 13 ans pour déterminer quelle part est due à la génétique et quelle part à l’environnement. Les jumeaux identiques étaient beaucoup plus semblables en termes de difficulté ou d’audace avec la nourriture que les jumeaux non identiques, ce qui suggère une forte composante génétique.

Mais les stratégies visant à augmenter la variété des aliments consommés par les enfants – notamment en leur proposant une gamme d’aliments – peuvent encore être utiles, en particulier dans la petite enfance, disent-ils. L’œuvre apparaît dans le Journal de psychologie et de psychiatrie de l’enfant. La professeure Clare Llewellyn, auteure principale de l’étude à l’UCL, a déclaré à l’émission Today de la BBC Radio 4 : « La raison pour laquelle certains enfants sont assez « difficiles » lorsqu’il s’agit d’essayer certains types d’aliments et d’autres sont plus aventureux et se joignent volontiers aux repas de famille est en grande partie due aux différences génétiques entre les enfants plutôt qu’aux styles parentaux. » L’auteur principal de l’étude, le Dr Zeynep Nas, a déclaré qu’elle espérait que ces résultats « contribueraient à atténuer la culpabilité des parents », reconnaissant que l’irritabilité, bien que courante, pouvait être « une source majeure d’anxiété pour les parents et les soignants ». L’équipe a étudié les résultats d’une enquête alimentaire réalisée par les parents de 2 400 jumeaux identiques et non identiques lorsque leurs enfants avaient 16 mois, trois, cinq, sept et 13 ans. Ils se sont concentrés sur le concept d’intolérance alimentaire – que les chercheurs décrivent comme la tendance à manger une petite gamme d’aliments, en raison d’une sélectivité sur les textures ou les goûts, ou d’une réticence à essayer de nouveaux aliments. En comparant les habitudes alimentaires de jumeaux identiques qui partagent 100 % de leur matériel génétique avec celles de jumeaux non identiques qui partagent environ 50 % de leur matériel génétique, les chercheurs ont découvert : Les tendances alimentaires capricieuses perdurent jusqu’au début de l’adolescence avec un léger pic à l’âge de sept ans Les différences génétiques au sein de la population expliquent environ 60 % de la variation de l’irritabilité alimentaire à 16 mois Les influences génétiques augmentent avec l’âge, atteignant 74 % entre 3 et 13 ans. Les facteurs à la maison – comme le type d’aliments consommés en famille – se sont révélés importants, surtout pour les tout-petits. À mesure que les enfants grandissaient, les influences extérieures à la maison devenaient plus importantes, par exemple le fait d’avoir des amis différents.

Le Dr Llewellyn a déclaré que même si l’étude n’était pas conçue pour examiner spécifiquement les stratégies visant à aider les mangeurs difficiles, d’autres travaux suggèrent que certaines techniques aident, notamment : Continuer à offrir une grande variété de nourriture Proposer régulièrement des aliments que les enfants auraient pu rejeter auparavant. Cela doit se faire dans un environnement calme et pas nécessairement au moment des repas. S’asseoir pour manger avec les enfants si possible et essayer de ne pas trop stresser.

Bien que les troubles alimentaires dits difficiles puissent être courants, une alimentation sélective excessive peut être un symptôme clé du trouble de l’alimentation évitante et restrictive (ARFID), un trouble de l’alimentation relativement récemment reconnu, affirment les chercheurs. Cela pourrait bénéficier de soutien spécialisé.

« C’est tellement différent d’être difficile »

Olly, de Colchester, a déclaré que son fils adolescent souffrait d’ARFID depuis plus de 10 ans. « C’est tellement différent d’être difficile », a-t-il déclaré. BBC Radio 5 en direct Spectacle de Nicky Campbell. « Ma fille, elle peut être un peu difficile, mais si vous lui dites que vous lui donnerez 50 centimes si elle mange un peu de brocoli, elle le mangera. « Vous pouvez mettre un demi-million de livres en liquide devant mon fils et il n’y touchera pas. Il a dit que sa famille l’avait aidé à traverser cette épreuve. « Ils ont été là avec moi, poussant les médecins », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas un régime alimentaire difficile, c’est quelque chose de complètement différent. » Julia, de Swindon, a déclaré que sa fille avait environ deux ou trois ans lorsqu’elle a commencé à refuser la nourriture qu’elle avait toujours appréciée. « Si elle mettait dans son ventre quelque chose avec lequel elle ne se sentait pas en sécurité, elle ne serait pas capable de le tolérer, même quand elle était petite », a-t-elle déclaré à Nicky Campbell. « Je ne savais pas que l’ARFID existait. « Elle est venue me voir un jour et m’a dit : « Maman, j’ai besoin d’aide. Tout ce que je veux, c’est m’asseoir et manger avec toi, je veux manger la même nourriture que toi ». « C’est déchirant d’entendre ça. »