Les troubles de l’alimentation chez les enfants sont en grande partie liés à la génétique, selon une étude | Alimentation

Les parents qui se sentent exaspérés par les caprices de leur enfant en matière d’alimentation peuvent se rassurer : le refus de se tourner vers une plus grande variété d’aliments est en grande partie dû aux gènes plutôt qu’à la parentalité, selon les scientifiques.

Des chercheurs ont étudié les habitudes alimentaires des tout-petits aux adolescents et ont découvert qu’en moyenne, l’irritabilité à l’égard de la nourriture changeait peu entre 16 mois et 13 ans. On a observé un léger pic d’irritabilité à l’âge de sept ans, suivi d’une légère baisse par la suite.

En examinant les causes des caprices alimentaires, l’ADN est apparu comme le facteur dominant. La variation génétique au sein de la population expliquait 60 % des différences de caprices à 16 mois, passant à 74 % et plus entre 3 et 13 ans, selon l’étude.

Ces résultats suggèrent que le fait de ne consommer qu’une gamme restreinte d’aliments et de grimacer à l’idée d’essayer quelque chose de nouveau relève davantage de l’inné que de l’acquis. Ils mettent également en évidence des périodes propices où les interventions visant à encourager une alimentation plus variée pourraient être plus efficaces.

Le Dr Zeynep Nas, généticienne comportementale à l’UCL, a déclaré : « Le principal point à retenir de ces travaux est que l’irritabilité alimentaire n’est pas un phénomène parental. Il s’agit en réalité de différences génétiques entre nous. »

D’autres facteurs qui influencent les mangeurs difficiles proviennent de l’environnement dans lequel ils vivent, ont indiqué les chercheurs, comme le fait de s’asseoir pour manger en famille et les types d’aliments consommés par les personnes qui les entourent.

Nas et ses collègues ont analysé les données de l’étude britannique Gemini, qui a porté sur 2 400 paires de jumeaux pour étudier l’impact de la génétique et de l’environnement sur la croissance de l’enfant. Dans le cadre de l’étude, les parents ont rempli des questionnaires sur les habitudes alimentaires de leurs enfants à 16 mois, puis à trois, cinq, sept et 13 ans.

Pour déterminer dans quelle mesure la génétique contribue aux caprices alimentaires et dans quelle mesure elle est liée à des facteurs environnementaux, les chercheurs ont comparé les habitudes alimentaires de jumeaux identiques et de jumeaux non identiques. Alors que les jumeaux identiques partagent 100 % de leurs gènes, les jumeaux non identiques n’en partagent que la moitié.

Écrire dans le Journal de psychologie et de psychiatrie de l’enfantles chercheurs décrivent comment les habitudes alimentaires difficiles étaient plus similaires chez les jumeaux identiques que chez les jumeaux non identiques, preuve que la génétique sous-tendait en grande partie les différences de sélectivité.

Mais l’environnement des enfants a également son importance. Les expériences partagées par les jumeaux, comme le type de nourriture consommée à la maison, ont joué un rôle important dans leur comportement alimentaire difficile lorsqu’ils étaient tout petits. Entre 7 et 13 ans, les expériences individuelles, comme le fait d’avoir des amis différents, expliquaient environ 25 % de la variation des niveaux de caprices alimentaires.

Les expériences partagées, comme manger en famille, ont plus d’influence sur les tout-petits. Proposer davantage de variété à cet âge pourrait donc être plus efficace, ont déclaré les chercheurs.

Si la génétique joue un rôle important dans les troubles de l’alimentation, les parents ne doivent pas pour autant se sentir démunis, ajoutent les chercheurs. Comme le dit Nas : « La génétique n’est pas le destin. »

Le Dr Alison Fildes, co-auteur de l’étude à l’Université de Leeds, a déclaré : « Bien que les troubles alimentaires aient une forte composante génétique et puissent s’étendre au-delà de la petite enfance, cela ne signifie pas qu’ils sont fixes.

« Les parents peuvent continuer à encourager leurs enfants à manger une grande variété d’aliments tout au long de l’enfance et de l’adolescence, mais les pairs et les amis pourraient devenir une influence plus importante sur le régime alimentaire des enfants lorsqu’ils atteignent l’adolescence. »

En 2022, le Dr Nicola Pirastu de Human Technopole, un institut de recherche italien, a dirigé une étude dans la génétique des préférences alimentaires.

Il a découvert que les gènes qui affectent les récepteurs du goût et de l’odorat étaient moins importants que les variations cérébrales qui affectent la façon dont les gens réagissent aux différentes saveurs. « Bien que la saveur soit le premier facteur qui détermine les choix alimentaires, les différences génétiques sont plus susceptibles de déterminer la façon dont le cerveau réagit à ces saveurs », a-t-il déclaré.

Une meilleure compréhension des mécanismes génétiques qui influent sur les choix alimentaires pourrait aider les scientifiques à identifier les facteurs qui dissuadent certaines personnes de manger sainement et ouvrir la voie à des aliments sains modifiés plus attrayants, a déclaré Pirastu. Une autre possibilité, a-t-il ajouté, est une nouvelle génération de médicaments qui modifieraient les préférences des gens en faveur d’aliments plus sains.