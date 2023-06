Les troubles civils en Russie déclenchés par la mutinerie des mercenaires de Wagner offrent de l’espoir aux Ukrainiens qui combattent les forces d’invasion du Kremlin | Nouvelles du monde

Après un an et demi de morosité implacable, enfin une nouvelle à fêter pour les Ukrainiens.

Conflit ouvert entre leurs ennemis et la perspective de bien plus.

Ukrainiens ont toujours prédit que cette guerre serait la fin de Vladimir Poutine.

Dernière guerre en Ukraine : Poutine qualifie la rébellion de « trahison »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





5:32

Poutine accuse Prigojine de trahison



L’année dernière, leur chef du renseignement militaire a déclaré à Sky News qu’il achever le leader russe et l’unité de son pays.

Le chef de la sécurité nationale ukrainienne, Oleksiy Danilov, a déclaré aujourd’hui que la mutinerie de Wagner avait déclenché le « processus d’autodestruction de la Russie ».

« Comme la guerre a commencé, elle se terminera – en Russie », a-t-il ajouté.

La tête de Wagner Evgueni Prigojine a déclaré que l’effort de guerre se poursuivait même s’il avait, semble-t-il, pris le contrôle de l’un de ses principaux quartiers généraux à Rostov-sur-le-Don.

Mais l’impact de la lutte rouge contre rouge à la maison sur russe les soldats dans les tranchées face à une contre-offensive ukrainienne ne peuvent être que devinés.

Les troupes russes se sont amèrement plaintes que leur gouvernement les ait mal armées et entraînées.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





5:51

Le correspondant de Sky News à Moscou analyse les vidéos de Prigozhin



Ils sont morts par dizaines de milliers, beaucoup auraient été abattus à leurs côtés, et parmi ceux qui se battent, le moral est probablement au plus bas.

En savoir plus:

Le dangereux patron de Wagner était un désastre qui attendait Poutine

Qui est Yevgeny Prigozhin et pourquoi Poutine se sent-il menacé par lui ?

Reste à savoir s’ils resteront fidèles au Kremlin ou s’ils pourront être séduits par Prigozhin pour basculer.

C’est le début et rien n’est tout à fait ce qu’il semble en Russie.

Mais nous pouvons dire avec certitude que cela sapera l’effort de guerre de la Russie, notamment parce que des milliers de ses combattants les plus efficaces du groupe Wagner semblent avoir quitté le théâtre de la guerre pour lancer une rébellion armée sur le sol national.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





4:28

La relation entre Poutine et Prigozhin expliquée



À long terme, les perspectives pourraient ne pas être aussi encourageantes.

Oui, Poutine est très probablement affaibli par cela.

La guerre qu’il a déclenchée et qui devait durer quelques semaines se transforme en conflit civil.

S’il est renversé, ses successeurs les plus probables sont encore plus intransigeants que lui.

Ils sont susceptibles de continuer la guerre s’ils le peuvent.

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily où que vous obteniez vos podcasts

De même, Prigozhin est un homme brutal et instable qui sait réellement comment mener une guerre et dont les partisans sont endurcis au combat et pleins de haine pour l’Ukraine.

Il ne serait pas un ennemi facile pour l’Ukraine s’il devait succéder à Poutine, bien que cela semble pour l’instant contre toute attente.

Les Ukrainiens espèrent une longue période de conflit interne qui sapera fatalement la capacité de la Russie à mener cette guerre ou obligera quiconque se retrouvera aux commandes à Moscou à y mettre fin.