Les troubles chinois liés aux verrouillages bouleversent les perspectives économiques mondiales

Les protestations croissantes contre les restrictions sévères en cas de pandémie en Chine – la deuxième économie mondiale – injectent un nouvel élément d’incertitude et d’instabilité dans l’économie mondiale alors que les nations ont déjà du mal à gérer les retombées d’une guerre en Ukraine, une crise énergétique et douloureuse inflation.

Pendant des années, la Chine a servi d’usine mondiale et de moteur vital de la croissance mondiale, et les troubles qui y règnent ne peuvent que se propager ailleurs. Les analystes avertissent que davantage de troubles pourraient encore ralentir la production et la distribution de circuits intégrés, de pièces de machines, d’appareils électroménagers, etc. Cela peut également encourager les entreprises aux États-Unis et en Europe à se désengager de la Chine et à diversifier plus rapidement leurs chaînes d’approvisionnement.

On ne sait pas si les manifestations qui éclatent à travers le pays seront rapidement étouffées ou dégénéreront en une résistance plus large à la règle de fer de son chef suprême, Xi Jinping, mais jusqu’à présent, les dommages économiques les plus importants découlent de la tentative du gouvernement d’empêcher la propagation de Covid-19 en enfermant des millions de citoyens.

“Le plus gros coup économique vient des politiques zéro-Covid”, a déclaré Carl Weinberg, économiste en chef chez High Frequency Economics, une société de recherche. “Je ne vois pas les manifestations elles-mêmes changer la donne.”