Les trottoirs du centre-ville de Portsmouth sont très bien comme ils sont : Lettres

Les trottoirs du centre-ville de Portsmouth sont très bien tels qu’ils sont

9 septembre − À l’attention du rédacteur en chef :

Je dois commenter la proposition du conseiller municipal Andrew Bagley. tenter de reconfigurer notre centre-ville historique. Il dit que c’est quelque chose qu’il a voulu faire avant même d’être élu à un poste public. C’était aussi déraisonnable et ridicule à l’époque que ça l’est aujourd’hui. Des poussettes et des piétons n’ont pas de place pour se croiser. A-t-il déjà entendu parler de ralentir et de céder le passage ? Les trottoirs d’une ville très ancienne et historique sont plus que suffisants pour accueillir le trafic piétonnier.

Regardez Boston, où je marche la plupart du temps. Les trottoirs de Boston, fondés en 1630, ont une circulation piétonnière cent fois plus importante et ne sont pas réaménagés. Portsmouth a fait son chemin quelque vingt-six ans plus tard et les trottoirs du centre-ville sont bien entretenus et plutôt bien conçus pour les promeneurs et les piétons. Les gens doivent ralentir, se croiser et utiliser l’espace à bon escient.

Le conseiller Bagley propose quelque chose qui a un coût si élevé qu’il aura sûrement un impact sur notre taux d’imposition, fermera l’accès aux entreprises, posera des problèmes de sécurité publique et entraînera une foule d’autres éventualités qu’il n’a même pas envisagées. Nous avons des problèmes graves et plus urgents dans cette ville que la reconfiguration de Congress Street en Maplewood Avenue. Pourquoi ne pas implanter le nouveau bâtiment de la sécurité publique (police) sur une parcelle du campus communautaire plutôt que de ruiner le paysage du campus de Junkins Avenue ? Pourquoi ne pas aborder la question du logement abordable, favoriser la croissance du centre-ville qui ne se résume pas à plus d’hôtels et d’espaces de bureaux inutilisés ? Conseiller Bagley, pourquoi ne pas tenir compte du fait que les services de sécurité tels que la police et les pompiers sont peut-être les choses les plus importantes à l’heure actuelle, compte tenu de la croissance rapide de Portsmouth et du fait que nous ne sommes pas une ville de 23 000 habitants, mais de 75 000 habitants en un jour ?

Cette proposition est erronée et n’est pas dans l’intérêt de la ville, des contribuables et du caractère d’un tel joyau historique.

T. Stephen McCarthy

Portsmouth

Le conseiller municipal de Portsmouth, Andrew Bagley, se tient dans le centre-ville de Portsmouth, sur Congress Street, dont il aimerait voir une partie reconfigurée pour être plus adaptée aux piétons.

Kamala Harris incarne les véritables valeurs des forces de l’ordre

7 septembre − À l’attention du rédacteur en chef :

En tant que chef de police à la retraite qui a servi dans les forces de l’ordre à tous les niveaux au cours de ses trente années de carrière, il est honteux que la semaine dernière, l’Ordre fraternel de la police ait soutenu Trump pour la présidence. Leur devise est « la voix des agents des forces de l’ordre de notre nation ».

Il est tout à fait hypocrite pour une organisation chargée de l’application de la loi de soutenir un candidat qui menace notre démocratie et nos libertés. Cela illustre également le lien évident avec la profonde méfiance à l’égard de la police dans de nombreuses communautés et la nécessité continue de réformes policières.

Kamala Harris est la candidate qui représente les valeurs que toutes les organisations chargées de l’application de la loi devraient adopter.

Janet Hadley Champlin

Bartlett

Le rallye de Kamala Harris, à la fois stimulant et ennuyeux

7 septembre − À l’attention du rédacteur en chef :

Le meeting de Kamala Harris était à la fois stimulant et ennuyeux. C’était très intéressant de voir de près quelque chose d’excitant – une campagne présidentielle nationale qui est « l’élection la plus importante de notre vie ». C’est touchant d’être un membre de cette histoire, mais aussi ennuyeux. Comme tout événement public, il y a beaucoup d’attente. Voir les choses en personne rend l’expérience à la fois déroutante – « wow, je n’arrive pas à croire que je la vois en personne » tout en ramenant tout sur terre – « c’est juste une personne, comme moi ».

J’ai été frappée par le changement qui a eu lieu en six semaines, alors que Biden était encore candidat. Il est incroyable de penser que cette femme, candidate malheureuse à la présidentielle de 2019, est désormais le porte-étendard du parti. La vie tourne à toute vitesse. Un million de décisions, grandes et petites, ont conduit à ce moment.

L’économie était au cœur du discours, la deuxième place étant réservée aux droits reproductifs des femmes. Je n’ai jamais assisté à un rassemblement politique et l’énergie politique qui animait la foule lorsque le sujet lui a été présenté était palpable : Harris est un messager efficace dans ce domaine.

Harris vise juste au centre, usurpant les arguments progressistes selon lesquels l’Amérique est immorale ou raciste depuis sa création. Comme pour la liberté, les démocrates tentent de reconquérir le patriotisme et de défaire l’imagerie et la rhétorique qui abondaient en 2020.

En se concentrant sur l’économie, Harris fait taire ce que les critiques pourraient qualifier de discours de gauche ou de progressistes. Il n’est pas question de couverture santé universelle, d’université gratuite, de crédit d’impôt pour enfant. Il s’agit de « reconstruire la classe moyenne ». C’est sa théorie de l’élection, qui séduit ceux qui ont le sentiment que l’économie de Biden les a laissé tomber, mais qui ne veulent pas voter pour Trump.

Espérons que cela fonctionne en novembre.

Cameron Hamm

Kittery, Maine

La menace pour le public est bien réelle

6 septembre − À l’attention du rédacteur en chef :

On entend souvent les représentants des forces de l’ordre ou les élus déclarer : « Il n’y a pas de menace pour la population ». Récemment, c’était la déclaration qui figurait à la fin du rapport sur la mort de la mère et du fils à Troy, dans le New Hampshire, et du père sur le pont menant à Kittery. Bien que l’intention soit de garantir que le tireur est mort ou en détention et que le danger immédiat est passé, cette déclaration est loin de la réalité.

La vérité est qu’une menace continue de peser sur les familles, les petites villes, les écoles, les lieux de travail, de culte et de divertissement, et cette menace perdurera tant que nos législatures et notre système judiciaire ne diront pas « ça suffit ! ». Pendant bien trop longtemps, la question n’a pas été de savoir « si », mais seulement « quand », « où » et « combien ».

J’écris cette lettre le jeudi 5. Au moins 20 personnes ont été tuées par balles hier, dont les 4 de l’école en Géorgie. Plus tôt dans la semaine, 4 autres personnes sont mortes dans un train à Chicago, un enfant de 11 ans a tué deux personnes en Louisiane, un shérif adjoint a été abattu dans son véhicule à Houston… la liste est longue. Et cela ne compte même pas le nombre de suicides liés aux armes à feu : sur plus de 40 000 décès de ce type par an aux États-Unis, 65 % sont dus à des blessures par balle.

Combien de temps cela dure-t-il ?

Il existe de nombreuses mesures raisonnables qui peuvent être prises sans affecter sérieusement la capacité des chasseurs à chasser, des tireurs sportifs à poursuivre leurs compétitions, des collectionneurs à exposer leurs œuvres. Mais des gens meurent, sont gravement blessés, des familles et des communautés sont déchirées, les forces de l’ordre sont menacées et les services médicaux sont débordés. Cela semble incroyable, mais nombreux sont ceux qui pensent que nous n’avons pas été assez loin, que nous avons besoin de plus d’armes à feu, de port d’armes visibles, de port d’armes dissimulées sans restriction – même le procureur général du New Hampshire prétend que des lois plus strictes dans le Massachusetts ne devraient pas s’appliquer aux résidents du New Hampshire en visite.

En conséquence, le nombre de morts et de blessés ne cesse d’augmenter. Malheureusement, la « menace pour la population » est bien réelle.

Anthony McManus

Douvres

Donald Trump est sérieusement dérangé

9 septembre − À l’attention du rédacteur en chef :

« Les migrants et la criminalité atteignent des niveaux que l’on n’aurait jamais cru possibles dans notre pays. » « Vous êtes envahis par les criminels. » *

RÉALITÉ : La criminalité a chuté de façon spectaculaire depuis l’arrivée de Biden au pouvoir. Elle est bien plus faible que lorsque Trump était président. Les passages illégaux aux frontières sont en forte baisse.

TRUMP : « Je ferais mieux de gagner sinon vous aurez des problèmes comme nous n’en avons jamais eu… »[If I don’t win] Tout sera fini, et il faut se rappeler que Trump a toujours raison. Je déteste avoir raison. J’ai toujours raison.

RÉALITÉ : Trump a souvent tort. Exemple, Covid : « Ce sera fini d’ici Pâques. »

TRUMP : « Pouvez-vous imaginer que vous êtes un parent et que votre fils quitte la maison ? [for school]… et revient avec une opération brutale. Pouvez-vous imaginer cela ? Qu’est-ce qui ne va pas dans notre pays ?

RÉALITÉ : Quoi ? Des opérations chirurgicales pratiquées dans les écoles ! Dois-je vraiment dire aux partisans de Trump que cela n’est jamais arrivé, sauf dans l’esprit de Trump.

TRUMP : Trump a affirmé que les mères exécutaient leurs bébés après la naissance.

RÉALITÉ : Non, ce n’est pas le cas. Ce serait un meurtre, et le meurtre est illégal dans tous les États, même dans les États démocrates. Mais pas dans l’État délirant de Trump.

Nous avons un candidat d’un grand parti qui est déséquilibré et délirant. Il n’a aucun lien avec la réalité. Il ne devrait occuper AUCUNE position de pouvoir !

*Toutes les citations et exemples sont tirés d’un discours prononcé par Trump à Mosinee, dans le Wisconsin, le 6 septembre 2024.

Michel Frandzel

Portsmouth

Cet article a été publié à l’origine sur le Portsmouth Herald : Les trottoirs du centre-ville de Portsmouth sont très bien comme ils sont : Lettres