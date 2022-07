Les trophées de la 131e Coupe Durand dévoilés par CM Himanta Biswa Sarma à Assam

Himanta Biswa Sarma, ministre en chef de l’Assam, a dévoilé jeudi les trois trophées de la Coupe Durand lors d’une cérémonie scintillante à Guwahati. Le tournoi de football emblématique de la Coupe Durand, vieux de 134 ans, sera organisé par l’État pour la toute première fois et dans le cadre d’un Trophy Tour impliquant cinq villes, Guwahati, le lieu de 10 matchs du Groupe D, a été choisi comme première étape.

Étaient également présents à l’occasion du dévoilement le lieutenant-général KK Repswal, SM, VSM, chef d’état-major, commandement de l’Est et président du comité d’organisation Durand, le lieutenant-général KC Panchanathan, AVSM, officier général commandant en chef, 101 Zone, et le major-général Vikas Saini, SM, VSM **, GOC, 51 sous-zone.

Le lieutenant-général Repswal, SM, VSM, SM, VSM, chef d’état-major du Commandement de l’Est et président du comité d’organisation Durand, a également partagé ses réflexions en disant : « Je remercie l’hon. Ministre en chef pour avoir pris du temps sur son emploi du temps chargé, pour nous encourager dans cet effort de promotion et de diffusion de l’amour du football dans l’État. La coopération du gouvernement de l’Assam a été phénoménale et nous sommes convaincus que cela annoncera un nouveau départ pour le jeu dans l’État.

Le tournoi centenaire s’agrandit et s’améliore cette année avec 20 des meilleures équipes du pays, dont les 11 équipes de la Super League indienne (ISL) participantes, contre 16 équipes l’an dernier. Les matchs à Guwahati se dérouleront au stade Indira Gandhi Athletic de la ville du 17 août au 4 septembre 2022.

A LIRE AUSSI | Calendriers annoncés ! Durand Cup 2022 débutera avec Kolkata Derby le 16 août

Les trois trophées, la Coupe Durand (un trophée roulant et le prix original), le Trophée Shimla (également un trophée roulant et décerné pour la première fois par les habitants de Shimla en 1904) et la Coupe du Président (pour un maintien permanent et présenté pour la première fois par le Dr. Rajendra Prasad, premier président de l’Inde, en 1956) sont en tournée dans cinq villes.

Il a été signalé de Kolkata le 19 juillet 2022 et après avoir été à Guwahati pendant deux jours, il se rendra à Imphal à Manipur, les hôtes pour la première fois. Il se rendra ensuite à Jaipur, car pour la première fois l’État du Rajasthan alignera une équipe et fera ensuite un dernier arrêt au domicile des champions en titre du FC Goa avant de retourner à Kolkata le 31 juillet 2022, le lieu de le match d’ouverture le 16 août 2022, ainsi que la grande finale le 18 septembre 2022.

Il y aura un total de 47 matchs lors de la 131e édition de la Durand Cup, Guwahati et Imphal accueillant 10 matchs du groupe C et du groupe D chacun, même si les sept matchs à élimination directe se déroulent dans trois sites du Bengale occidental. Les matchs d’ouverture de la poule devraient commencer le 16 août au stade Vivekananda Yuba Bharati Krirangan (VYBK) de Kolkata, le 17 août au stade Indira Gandhi Athletic de Guwahati et le 18 août au stade Khuman Lampakh d’Imphal. Le tournoi culminera avec la grande finale prévue le 18 septembre. , 2022, à VYBK.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.