Ennemis des amoureux, And Then There Were None, et les autres tropes de l’opéra spatial révolutionnaire de Tamsyn Muir.

Une des choses qui fait le roman fantastique de Tamsyn Muir Gédéon le Neuvième si profondément satisfaisant à lire est la joie étourdissante qu’il faut à jouer avec différents tropes de genre. Parfois j’imagine Muir comme un gloussement savant fou dans un laboratoire, saisissant des béchers étiquetés «ennemis des amoureux» et «dans l’espace» et «ce mème incel sur l’étude de la lame» et faisant tourbillonner tout leur contenu ensemble. Les combinaisons ne devraient vraiment pas fonctionner, mais elles faire.

C’est en partie pourquoi je résume toujours ce livre comme «des nécromanciennes lesbiennes dans l’espace». Cela semble un peu réducteur, mais cela se rapproche aussi près que possible de la gesticulation de la joie tourbillonnante de trope qui se passe ici. (De plus, essayer de résumer une intrigue aussi compliquée d’une autre manière est un jeu d’imbécile.)

Donc, pour la discussion d’aujourd’hui sur le Vox Book Club, je voulais passer en revue certains des tropes fondamentaux de Gédéon le Neuvième et expliquez comment ils fonctionnent et pourquoi. Ce roman est une leçon sur le mixage des genres et sur la manière de réussir un atterrissage impossible.

Spoilers pour Gédéon le Neuvième (mais aucun pour sa suite Harrow le neuvième) suivre.

Maison gothique

Pensiez-vous que nous avons quitté la maison gothique en octobre avec Gothique mexicain? Jamais! J’aime un roman gothique maison plus que la plupart des choses, et Gédéon le Neuvième a un particulièrement sinistre.

La majeure partie de Gédéon le Neuvième se déroule à Canaan House. Il semble que ce soit la seule structure survivante sur la planète que tout le monde appelle la Première Maison (très probablement une Terre post-apocalyptique, mais nous ne le savons pas encore avec certitude), et elle est en ruine. C’est là que notre équipe centrale de nécromanciens et de cavaliers s’est mise au travail pour tenter de résoudre le puzzle que l’Empereur-Dieu leur a tendu: à savoir comment transformer les nécromanciens en êtres mystérieux connus sous le nom de Lyctors.

Canaan House est dans un état de délabrement luxueux, et elle est pleine de secrets. Les personnages se promènent sans cesse dans ses couloirs sombres pour découvrir des horreurs qui se cachent, ou s’émerveillent des luxes anciens qui pourrissent lentement devant eux. Nous placer dans ce décor gothique c’est une bonne indication que les mystères de Lyctorhood seront plus sombres qu’aucun de nos personnages principaux ne l’attend – et plus encore, c’est un indice quant à la nature exacte de leur obscurité.

Les romans gothiques sont animés en partie par une violente disparité de pouvoir, ce qui leur donne leur tension et leur jus. Dans Gédéon le Neuvième, les nécromanciens ont tous un pouvoir énorme sur leurs cavaliers, et Harrow, le nécromancien auquel notre protagoniste Gideon est sous contrat, a plus de pouvoir sur elle que la plupart. Ainsi, l’un des volets centraux de ce roman tente de surmonter cette disparité – et, potentiellement, d’en abuser.

Et puis il n’y en avait pas

Alors que notre distribution centrale de personnages tente de naviguer dans les épreuves laissées par les Lyctors d’origine, ils se retrouvent choisis un par un. C’est le même intrigue comme le mystère d’Agatha Christie Et puis il n’y en avait pas, qui voit un groupe d’étrangers sur une île isolée mourir les uns après les autres. Et tout comme dans Et puis il n’y en avait pas, le meurtrier s’avère être le personnage que vous avez radié très tôt comme quelqu’un qui ne pourrait jamais être une menace.

Ce qui fait si bien fonctionner ce trope, c’est le sentiment d’horreur profondément claustrophobe qu’il engendre. Canaan House est une île entourée d’eau, et les navettes spatiales sont démantelées peu de temps après l’arrivée de tout le monde: il n’y a pas d’échappatoire. Chaque personne doit simplement attendre, essayer de déterminer laquelle de son nombre la tue et espérer qu’elle sera celle qui survivra.

Faux jusqu’à ce que vous le fassiez

De grandes parties de la première moitié du roman sont confiées à Harrow et Gideon (principalement Harrow) qui tentent de convaincre le reste de leur groupe à Canaan House qu’ils savent ce qu’ils font et qu’ils viennent d’une maison aussi riche et puissante que n’importe qui d’autre. . En réalité, ils grincent à peine; la Neuvième Maison n’a ni argent ni ressources, et Gideon n’est pas du tout proche d’un cavalier correctement entraîné.

Ce trope est un classique des thrillers et des comédies sociales: pensez à Tom Ripley essayant de se faire passer pour un WASP Le talentueux M. Ripley, ou Drew Barrymore se faisant passer pour un adolescent populaire Jamais été embrassé. Bien fait, le trope Faking It engendre un sentiment de vulnérabilité attachante chez le protagoniste, qui est toujours en danger de révéler sa vraie personnalité. Il offre l’opportunité à la fois de chutes et de suspense. Et cela donne également au protagoniste une chance de montrer sa capacité à réfléchir et à mentir rapidement.

Dans Gédéon, the Faking It est principalement exploité pour la comédie. Harrow explique brièvement qu’elle a décoré leurs quartiers d’habitation avec des crânes pour «l’ambiance», et Gideon se promène dans des robes noires, de la peinture pour le visage du crâne et des lunettes de soleil comme une joueuse de D&D extrêmement engagée, même si nous savons qu’elle n’est qu’une douce jock basique qui aime des pompes. Mais cela donne aussi à Harrow quelques fissures dans sa façade de garce, un point faible dans son armure qu’elle s’efforce de compenser. Cela la rend juste assez vulnérable pour être aimable.

Ennemis aux amoureux

Enemies to Lovers est un trope romantique classique, à la base de tout, de Orgueil et préjugés à la série Netflix de cette année Je n’ai jamais. Il y a une joie particulière à voir deux personnes qui se détestent venir d’abord s’apprécier à contrecœur, puis tomber amoureuses. Quand cela fonctionne, il y a quelque chose de particulièrement brillant et vivant dans ces histoires d’amour particulières.

Gideon et Harrow se détestent depuis l’enfance, mais il est également clair très tôt qu’ils mourraient l’un pour l’autre, et ils réagissent avec une protection disproportionnée chaque fois que l’autre est en danger. Ils sont des archétypes opposés (jock doux contre chienne goth vicieuse, ou, si vous voulez, Sweaterboy contre Absolute Nightmare), alors bien sûr, ils doivent se mépriser. Mais l’arc de leur quête est conçu pour les forcer à travailler ensemble de toute façon parce que Lyctorhood dépend du lien entre nécromancien et cavalier. Ainsi, afin de poursuivre leurs propres ambitions, ils doivent apprendre à tirer leur appréciation profondément enfouie l’un pour l’autre.

Autrement dit, ils doivent jusqu’à la toute fin de leur quête. Parce que Lyctorhood, comme le suggéraient tout ce que suggérait le gothique, dépend en fin de compte de la trahison du lien entre nécromancien et cavalier. C’est l’horreur toxique au centre de cette trilogie. Alors que Gideon trouve un moyen de transformer brièvement cette trahison en un sacrifice transcendant, la dynamique de pouvoir de sa relation avec Harrow ajoute une sorte de sous-texte dégueulasse à ce sacrifice. Il n’est pas tout à fait clair si un sacrifice à ce niveau peut jamais être purement gratuit, et une grande partie du reste de la trilogie est consacrée à essayer d’en déterminer les implications.

Fait intéressant, il est également incertain dans Gédéon le Neuvième si le lien entre Gideon et Harrow est romantique. Les autres relations que nous voyons entre les nécromanciens et les cavaliers ne sont pas toujours: Magnus et Abigail sont mariés, mais il y a aussi un couple oncle et neveu, et Camilla et Palamedes sont dans une sorte d’amour profondément platonique. Nous savons à la fin de Gédéon que Harrow et Gideon sont devenus les personnes les plus importantes au monde l’un pour l’autre, mais ils ne font jamais de déclarations d’amour explicitement romantiques.

Mais les tropes que Muir déploie pour Gideon et Harrow sont néanmoins profondément romantiques. Peut-être surtout le prochain que nous examinerons.

Collage de baignoire

Lorsque Gideon et Harrow se révèlent enfin leurs derniers secrets, se rendant vulnérables et connaissables l’un à l’autre, ils le font dans une piscine. Cela fait de la scène un exemple de Bathtub Bonding, l’un des incontournables romantiques de la culture pop japonaise.

Classiquement, les scènes de baignoire sont un excellent égaliseur. Les hiérarchies de classe et de rang sont supprimées, et les deux personnages sont également nus et également vulnérables. L’un des tropes de l’anime est que deux personnages destinés à tomber amoureux prennent un bain ensemble et parlent de leur passé, souvent tout en révélant leurs secrets les plus profonds et les plus sombres. L’intimité partagée du moment fait avancer leur relation.

Harrow et Gideon n’ont pas à s’embrasser pour que nous sachions que leur relation est romantique. Les tropes nous disent qu’ils le sont.

Enterrez vos gays

Gédéon le Neuvième se termine par la mort de Gideon, au moment où elle et Harrow ont enfin trouvé un pied d’égalité et semblent sur le point de franchir un cap dans leur relation. Pour certains lecteurs du roman, cette mort n’est que la dernière itération du trope exaspérant Bury Your Gays, dans lequel les lesbiennes sont introduites dans la culture populaire pour être immédiatement tuées, jamais laissées avec une fin heureuse. Cette tradition narrative remonte aux romans lesbiens, que les éditeurs mandatés ne devraient jamais avoir de fins heureuses, et cela se joue aujourd’hui dans des émissions comme Le 100 et Les magiciens, qui semblent traiter leurs personnages gays comme en quelque sorte plus jetables que leurs personnages hétéros.

Personnellement, je ne pense pas que Muir joue autant dans le trope Bury Your Gays qu’elle se prépare à le subvertir. La trilogie est tellement structurée autour de la relation de Gideon et Harrow qu’il semble impossible que leur scénario ne soit pas résolu d’une manière ou d’une autre à la fin. De plus, puisque la prémisse de tout cela est «des nécromanciennes lesbiennes dans l’espace», la mort ne me semble pas être un dernier obstacle pour les lesbiennes.

Mais c’est un trope qui est néanmoins profondément ancré dans le récit de la trilogie Locked Tomb. Et une grande partie de la façon dont nous le lirons dépendra de ce qui va suivre.

Questions de discussion

Vous trouverez ci-dessous des questions de discussion pour guider votre conversation sur Gédéon, soit dans les commentaires ci-dessous, soit dans vos propres communautés. Si vous discutez ici, je vous demanderai d’éviter de vous gâter Harrow le neuvième. Nous en reparlerons le mois prochain!

Quels tropes ai-je manqué dans cet aperçu de base? Quels sont vos favoris? D’accord, en voici une évidente que je n’ai pas abordée: le «tri par types de personnalité / Poudlard House» qui se passe avec les Maisons. Quelle maison êtes-vous? Je suis un Six, mais je pense que cela va sans dire pour tous ceux qui travaillent ici. En relation: Quel type de nécromancie est le plus cool? De toute évidence, Harrow est dévouée à ses os, mais je pense que la magie des esprits a quelque chose à faire. Aussi fan d’espaces liminaux. Que pensez-vous de tous les mèmes anachroniques coincés apparemment au hasard? Personnellement, ils me font toujours rire, mais je peux aussi voir le sentiment qu’ils brisent un peu la construction du monde. Et cet énorme casting de soutien? Qui est votre favori? En tant que personne qui a toujours des racines pour les femmes hyper-compétentes, je suis déchiré entre Abigail, Camilla et Ianthe. Pensez-vous que Gideon reviendra à la fin? Il y a un argument convaincant à faire valoir que la relation entre Harrow et Gideon est trop toxique pour être encouragée ou romantique, et c’est l’une des critiques majeures que j’ai vues de toute la trilogie Locked Tomb. Personnellement, je trouve la façon dont Muir analyse la toxicité convaincante, mais je peux voir l’argument alternatif. Où tombez-vous?

Il n’y a pas d’événement en direct ce mois-ci, mais nous reviendrons le 15 janvier avec un message de discussion sur Harrow le neuvième. Inscrivez-vous à notre newsletter pour être sûr de ne rien manquer, et à bientôt en 2021!