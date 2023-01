Des chercheurs ont examiné les messages Twitter accusés de “s’être immiscés” dans la défaite d’Hillary Clinton face à Donald Trump

Comptes étiquetés comme “Trolls russes” sur Twitter n’a eu aucun impact sur l’élection présidentielle américaine de 2016, selon une étude publiée lundi dans Nature Communications. Une équipe de chercheurs n’a trouvé aucune preuve que les interactions avec le contenu attribué au “Agence de recherche Internet” influencé de quelque manière que ce soit les attitudes, les habitudes de vote ou les divisions politiques.

Dirigée par le New York University Center for Social Media and Politics, l’étude a révélé “aucune preuve d’une relation significative entre l’exposition à la campagne d’influence étrangère russe et les changements d’attitudes, de polarisation ou de comportement électoral.”

“Mon sentiment personnel qui en ressort est que cela a été surestimé”, Josh Tucker, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré au Washington Post.

Les démocrates ont imputé la défaite d’Hillary Clinton face à Donald Trump en 2016. “L’ingérence russe” prétendant que les électeurs ciblés avec précision par l’IRA dans les États swing avec “désinformation” et accusant WikiLeaks de travailler pour le Kremlin après avoir publié leurs e-mails internes.

Les chercheurs ont pris ces affirmations au pied de la lettre, affirmant que l’IRA “Les efforts allégués pour saper la démocratie américaine sont maintenant largement documentés” par les médias, d’autres chercheurs et le gouvernement américain, qui sont tous « cohérents dans leur évaluation des objectifs potentiels » d’une telle campagne.















Pourtant, ils n’ont pu trouver aucune preuve statistique ou autre que l’exposition aux tweets prétendument créés par l’IRA ait eu un effet sur la polarisation de la société américaine ou sur la modification des préférences de vote de quiconque. Des modélisations répétées ont montré la relation entre le nombre de “Russe” messages et voter pour Trump était “proche de zéro (et non statistiquement significatif).”

Confrontés à un résultat directement en contradiction avec la position largement acceptée dans l’establishment politique américain, les chercheurs ont fait valoir que la campagne d’influence russe avait toujours un certain effet, en “convaincre les Américains que sa campagne a été un succès.”

Ce sont cependant les médias américains et les agents partisans qui ont convaincu. Les notes de bas de page des chercheurs s’appuient fortement sur les reportages des médias. Ils comprennent également le rapport du Comité sénatorial du renseignement sur “L’ingérence russe” qui s’est appuyé sur les conseils de New Knowledge, un groupe d’agents démocrates qui ont littéralement lancé un faux drapeau “Bot russe” opération lors des élections sénatoriales spéciales de 2017 en Alabama. L’une des notes de bas de page cite en fait un rapport New Knowledge rédigé en 2019 – après qu’ils se soient fait prendre, et juste avant qu’ils ne soient renommés Yonder.

Les documents internes de Twitter, rendus publics la semaine dernière par le journaliste Matt Taibbi, ont également montré comment les démocrates des commissions du renseignement de la Chambre et du Sénat ont travaillé avec les médias pour intimider Twitter, d’abord pour trouver des comptes qui pourraient être classés comme “lié à la Russie” puis en acceptant la censure extérieure comme la norme.