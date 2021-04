Les ministres ont promis de s’attaquer aux trolls racistes ciblant les footballeurs après que The Sun ait contribué à mettre en évidence le problème préoccupant.

Le ministre des Sports, Nigel Huddlestone, s’est joint à un appel avec le groupe de campagne Kick it Out et la police, dans le but de s’attaquer une fois pour toutes aux guerriers claviers anonymes.

Thierry Henry a appelé les géants de la technologie à agir maintenant et à se montrer plus sévères face aux abus, lors d'une conversation avec le chroniqueur de Sun Troy Deeney

Les responsables ont discuté des mesures que les plates-formes peuvent prendre maintenant avant que le gouvernement ne lance des sanctions plus sévères dans le projet de loi sur la sécurité en ligne.

Le mois dernier, la légende d’Arsenal, Thierry Henry, a appelé les géants de la technologie à agir maintenant et à se montrer plus sévères face aux abus, lors d’une conversation avec notre chroniqueur Troy Deeney.

Parlant des agresseurs, la légende des Gunners a déclaré: «Ils peuvent se cacher derrière l’anonymat. Si vous dites quelque chose dans la barre et que je vous vois, je peux vous signaler.

«Il y a la liberté d’expression. Mais vous ne pouvez pas crier ce que vous voulez dans un aéroport, un cinéma, un poste de police. «C’est mon argument: la responsabilité.»

La star d'Aston Villa, Tyrone Mings, a publié une capture d'écran sur son compte Twitter d'un message d'un utilisateur d'Instagram contenant des abus racistes

Et plus tôt ce mois-ci, le défenseur Tyrone Mings a publié une capture d’écran sur son compte Twitter d’un message d’un utilisateur d’Instagram contenant des abus racistes.

À l’époque, il a tweeté: «Un autre jour dans la vie des médias sociaux sans filtre… S’il vous plaît, ne vous sentez pas désolé pour nous, juste côte à côte dans la lutte pour le changement.

«Les réseaux sociaux ne sont pas plus sûrs sans eux.»