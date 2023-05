Les trolls m’ont fait honte de twerker sur Minnie Mouse en robe transparente sans soutien-gorge à l’anniversaire de ma fille – je m’en fiche

Une maman TIPSY a été couverte de honte par des trolls après avoir twerk dans une robe transparente lors de la fête d’anniversaire sur le thème de Minnie Mouse de sa jeune fille – mais a juré qu’elle « recommencerait ».

Une vidéo virale montre Brenna Azevedo, 26 ans, remuant ses fesses et se frottant à côté d’un artiste déguisé en favori de Disney.

Une vidéo virale montre Brenna Azevedo, 26 ans, twerk à la fête d’anniversaire de sa jeune fille au Brésil Crédit : CEN

Elle a exécuté une danse torride vêtue d’une robe transparente sans soutien-gorge Crédit : CEN

Un artiste de Minnie Mouse a maladroitement essayé de se joindre à la routine Crédit : CEN

Brenna a été frappée par de vils abus en ligne – mais a haussé les épaules, disant qu’elle s’amusait juste et que tous ses invités ont adoré sa performance.

La vidéo montre ses bouffonneries joyeuses lors de la fête à Belford Roxo, près de Rio de Janeiro, au Brésil.

Alors que la fille d’anniversaire Lua est transportée dans la salle dans les bras de son père, maman Brenna commence à lancer des mouvements de danse torrides sur le hit favela-funk Movimento Da Sanfoninha.

On la voit se pavaner devant les fêtards assis portant une robe de style filet sans soutien-gorge et se retournant pour secouer son dos.

L’acteur de Minnie Mouse essaie maladroitement de se joindre à la routine – qui est accueillie par des cris bruyants et des acclamations des invités.

Brenna, qui a admis avoir bu quelques verres, a également été vue allongée sur le toit d’une voiture à l’extérieur sur des photos partagées en ligne.

Après un déluge de critiques – y compris des menaces de la dénoncer aux services sociaux – Brenna a posté une vidéo pour riposter aux trolls sur Internet.

Elle a déclaré: « Je suis venue ici pour tout clarifier parce que les gens sont scandalisés par tout ce qui s’est passé à la fête de ma fille.

« Parce que je dansais, parce que je portais une tenue transparente, et les gens m’attaquent, me traitent de salope, de pute, d’employée de bordel, en disant qu’ils vont me dénoncer aux services de protection de l’enfance.

« Je ne vois rien de mal à cela. Je vois des célébrités exposer leurs seins sur les réseaux sociaux.

« Je vois tellement de choses pires, des gens qui consomment de la drogue, et vous m’attaquez.

« Toute ma famille est horrifiée par tout ce qui se passe. »

Elle a poursuivi: « J’ai réalisé un rêve.

« Ma fille était super contente, tous les invités à la fête ont aimé, tout le monde a trouvé que ce que j’avais fait était cool.

« Est-ce que j’étais ivre? Oui, je l’étais. Est-ce que j’ai bu? J’ai beaucoup bu parce que j’étais heureux, extatique.

« Tout a été fait avec beaucoup de sacrifices, de lutte et de soin.

« Et les gens ne comprennent pas ça. Ils n’arrêtent pas de me condamner. »

Brenna a également déclaré: « Je recommencerais.

« Les gens, allez vivre, soyez heureux ! Faites ce que vous voulez de votre vie. »

Brenna a riposté aux critiques dans une vidéo publiée en ligne Crédit : @brenna_azevedo96/CEN

Elle a dit que sa fille Lua avait apprécié sa fête d’anniversaire Crédit : @brenna_azevedo96/CEN