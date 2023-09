Les trolls m’ont critiqué pour avoir enroulé mes jambes autour de mon fils quand je l’ai serré dans mes bras… ils disent que c’est de l’abus sexuel mais j’aime juste

Une maman qui a été trollée après avoir enroulé ses jambes autour de son fils pendant qu’ils s’embrassaient a riposté et insiste sur le fait qu’ils sont simplement une « famille affectueuse ».

Amber Wright, 38 ans, a été critiquée sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo de l’étreinte trop zélée avec son fils de 16 ans, Brixton.

4 Amber Wright, 38 ans, a riposté aux trolls qui ont qualifié son comportement de « inapproprié » Crédit : Instagram

4 Elle a partagé un clip la montrant enroulant ses jambes autour de Brixton, 16 ans, alors qu’ils s’embrassaient Crédit : Instagram

Les utilisateurs en ligne ont déclaré que la mère célibataire, originaire des États-Unis, se comportait davantage comme le partenaire de l’adolescent que comme son parent dans le clip viral Instagram.

Ses abonnés sont passés de 1 900 à 19 000 à la suite de cette publication, mais Amber a également fait face à une réaction violente pour son câlin.

Dans les images, capturées par sa meilleure amie, la native de l’Utah est vue retenue en l’air par Brixton après un match de football au lycée.

Clairement fière de la performance de son fils, elle l’enferme dans une étreinte serrée tout en enroulant ses jambes autour de sa taille.

Le clip la montre enfouissant son visage dans le cou de l’adolescent pendant plusieurs secondes pendant qu’il lui caresse et lui tapote le dos.

Amber a sous-titré le message du 18 août : « Ce garçon aura pour toujours et toujours tout mon cœur.

«Quand je me suis approché pour serrer mon petit garçon dans mes bras après son match, il m’a immédiatement pris dans ses bras et m’a simplement tenu dans ses bras.

« Cela a peut-être duré 20 secondes, 30 secondes, une minute, je n’en ai aucune idée. Mais à cet instant, le temps s’est complètement arrêté.

« Honnêtement, je ne sais pas ce que j’ai fait pour te mériter @brix_wright mais je te suis reconnaissant à chaque seconde de chaque jour. »

Au lieu que son téléchargement soit inondé de commentaires réconfortants sur l’interaction amoureuse, la mère a déclaré que des trolls l’avaient harcelée.

Certains téléspectateurs ont qualifié son comportement d’« inapproprié » et l’ont accusée de « chevaucher » son fils dans le clip qui a été visionné plus de neuf millions de fois.

L’un d’eux a écrit : « Cela aurait été mignon si c’était sa petite amie, mais pas sa mère. »

Une autre a déclaré : « Je suis une mère célibataire et très proche de mes fils. Je les serre dans mes bras en public sans hésitation – mais les chevaucher en talons hauts franchirait une ligne avec laquelle aucun de nous ne serait à l’aise.

Et un troisième d’ajouter : « Un peu là maman… garde les pieds sur terre, tout ira bien. »

Amber s’est maintenant prononcée pour défendre le câlin controversé et a affirmé qu’elle pensait simplement que c’était un moment « mignon » à partager.

Parler à Aujourd’huielle a déclaré : « J’étais une maman fière qui serrait son enfant dans ses bras.

«Je ne m’attendais pas à ce que cela se transforme en quelque chose où les gens disent : ‘Vous l’abusez sexuellement !’ Vous le toilettez ! J’appelle les services de protection de l’enfance ! »

« Je viens d’une famille très affectueuse. Je serre mon père dans mes bras chaque fois que je le vois. Ce que vous avez vu sur le terrain de football, c’est exactement ce que nous sommes.

« Brix viendra me chercher et me serrera puis me reposera. »

La joueuse de 38 ans a expliqué que leurs émotions étaient exacerbées car c’était le premier match où son fils portait son maillot qui arborait un hommage à son défunt père décédé le 4 avril.

« Il se sentait ému et je pense qu’en tant que mère, je suis son espace sûr », a-t-elle ajouté.

Brixton a critiqué les trolls ciblant Amber dans la section commentaires du message, disant aux gens de « laisser sa mère tranquille ».

Il a répondu : « Elle ne m’a jamais agressé, fait quoi que ce soit de sexuel avec moi ou mes amis et ne m’a jamais soigné.

«C’est ma mère, c’est mon héroïne, la vidéo de nous enlacés était un câlin. Allez déranger quelqu’un d’autre et peut-être embrasser vos propres enfants. Vous avez tous besoin de Jésus.

Amber avait également répondu aux commentateurs, qualifiant ses ennemis de « dérangés » par des personnes qui « ont l’esprit dans le caniveau ».

Elle a écrit : « 1. Mon fils m’a récupéré et cette vidéo a été capturée vers la fin ; Je ne lui ai pas sauté dessus.

« 2. Lui et moi avons une relation étroite et SAINE. Si vous perdiez votre père par suicide à cause de l’alcoolisme à l’âge de 15 ans, j’espère que vous auriez une mère avec qui être proche.

« 3. Mon fils est un élève de 4.0, un athlète, ne boit pas, ne se drogue pas et n’a jamais eu de problèmes.

«Essayez juste de vous mettre à mon niveau de mère complètement célibataire, je vous mets au défi.

« 4. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas chez un garçon qui veut prendre sa mère dans ses bras après un match de football plutôt intense, demandez-vous peut-être ce qui ne va pas chez vous pour que votre esprit s’en aille là.

D’autres publications sur Instagram d’Amber la montrent en train d’essayer son casque de football pour une photo tout en passant son bras sur Brixton avec adoration.

Elle a sous-titré le message du 23 août : « Nous contre eux. Nous avons cherché sur Google et n’avons toujours trouvé aucun concurrent.

La mère a également apparemment nargué les trolls avec un autre message mis en ligne il y a cinq jours, la montrant à nouveau en train de serrer l’adolescente dans ses bras.

Elle a légendé l’image : « Quand ton garçon met son bras autour de toi et dit ‘faisons encore ça, salopes’ et vomit devant la caméra. »

4 Les utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé qu’Amber se comportait plus comme sa petite amie que comme sa mère. Crédit : Instagram