Les trolls Internet qui encouragent les autres à s’automutiler seront condamnés à de lourdes peines de prison dans le cadre de nouveaux plans

Les trolls en ligne VILE qui encouragent les autres à s’automutiler sérieusement risquent cinq ans de prison dans le cadre de nouveaux plans.

Les flics réprimeront toute personne se cachant derrière l’anonymat sur Internet pour encourager les blessures équivalant à des lésions corporelles graves telles que des fractures.

De nouveaux plans pourraient voir les trolls en ligne qui encouragent les autres à s’automutiler encourir cinq ans de prison Crédit : Getty

Les modifications qui seront apportées au projet de loi sur la sécurité en ligne en feront un crime, que les victimes se blessent ou non.

Cela s’appliquera également lorsque les auteurs ne connaissent pas la personne qu’ils ciblent dans le but de mettre fin à la pêche à la traîne, ce qui peut entraîner des blessures qui changent la vie.

L’infraction consistera également à encourager quelqu’un à s’affamer ou à ne pas prendre les médicaments prescrits.

Le secrétaire à la Justice, Alex Chalk, a déclaré: «Il n’y a pas de place dans notre société pour ceux qui cherchent délibérément à encourager l’automutilation grave des autres.

« Notre nouvelle loi enverra un message clair à ces trolls lâches que leur comportement n’est pas acceptable.

« S’appuyant sur les mesures existantes du projet de loi sur la sécurité en ligne, nos modifications faciliteront la condamnation de ces individus ignobles et feront d’Internet un endroit meilleur et plus sûr pour tous. »