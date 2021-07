Les trois types d’actions de Jim Cramer à acheter si le marché se vend

Cramer a recommandé aux investisseurs de jeter un œil aux géants de la technologie Apple et Amazon, dont les actions ont bondi respectivement de 1,4% et 4,7%.

« Faites votre choix [or] faites les trois, tant que vous envisagez la vente non pas comme une raison de paniquer, mais comme une opportunité. »

« Rappelez-vous les trois types d’actions à acheter les jours de baisse : celles qui se sont redressées de toute façon, celles où vous obtenez enfin un recul tant attendu et celles qui ont été recommandées mais n’ont pas réussi à se redresser à cause de la mauvaise bande », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

« Considérez ces actions comme des exemples de manuels de ce que vous pouvez acheter un jour de baisse », a déclaré Cramer.

Le S&P 500 a connu sa première séance négative en près de deux semaines et le Dow Jones Industrial Average n’a pas réussi à enregistrer un cinquième jour consécutif de gains. Le Nasdaq Composite, riche en technologie, a quant à lui augmenté de 0,17% pour atteindre un autre record.

« Lorsque les gens achètent des actions, nous ne fixons presque jamais le timing. Lorsque vous achetez une action exactement au plus bas, j’appelle cela un miracle. Bien plus souvent, vous finissez par l’acheter trop tôt ou trop tard », a conseillé Cramer. « Vous devez donc laisser de la place, de cette façon, si les actions baissent, vous ne paniquerez pas et ne vendrez pas. Au lieu de cela, vous pouvez simplement prendre la douleur dans la foulée et acheter plus d’une bonne entreprise à un niveau inférieur. »