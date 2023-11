Les trois représentants de l’Utah soutiennent la censure de la représentante démocrate Rashida Tlaib

Temps de lecture estimé : 4 à 5 minutes

SALT LAKE CITY — La délégation de l’Utah à la Chambre des représentants a voté mardi soir la censure de la représentante Rashida Tlaib, démocrate du Michigan, pour ses déclarations sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Les représentants Burgess Owens, John Curtis et Blake Moore, tous républicains, ont voté pour HR845qui reproche au seul membre palestino-américain du Congrès de « promouvoir de faux récits concernant l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et d’appeler à la destruction de l’État d’Israël ».

Curtis a expliqué son vote de censure dans un communiqué mercredi, en soulignant le témoignage devant un comité sénatorial la semaine dernière du directeur du FBI, Christopher Wray, sur la montée des crimes de haine antisémites aux États-Unis.

Ce témoignage « a révélé une dure réalité : 60 % des crimes de haine à motivation religieuse aux États-Unis sont dirigés contre des individus juifs, qui ne constituent que 2,4 % de la population américaine », a-t-il déclaré. déclaration » a déclaré Curtis. “Je crois fermement au droit à la liberté d’expression, mais il est impératif de reconnaître que nos actions en tant que membres du Congrès sont examinées à l’échelle mondiale, et pas seulement par nos électeurs aux États-Unis.”

“Les propos inconsidérés et trompeurs tenus par ma collègue Rashida Tlaib ne correspondent pas à la dignité attendue de la Chambre des représentants”, a-t-il poursuivi. “J’approuve sa censure et j’espère que la députée prendra position contre le Hamas, d’autres groupes radicaux et les attaques mondiales contre Israël et la communauté juive.”

Owens a rejoint Fox News” Maria Bartiromo mercredi matin pour expliquer son vote.

“Une chose que nous pouvons dire à propos de l’intolérance : c’est toujours bruyant, c’est toujours passionné, c’est toujours profondément, profondément faux”, a-t-il déclaré. “S’il y a un avantage, c’est que nous puissions réaliser que c’est faux, et nous allons commencer à nous lever et à vraiment souligner le sectarisme que nous observons dans tout notre pays.”

La résolution a été présentée par le représentant Richard McCormick, Républicain de Géorgie, et adoptée par 234 voix contre 188, avec quatre membres votant « présents ». Quatre républicains ont voté contre la mesure et 22 démocrates ont voté pour. Le représentant Ken Buck, républicain du Colorado, s’est opposé à la censure, déclarant : « Ce n’est pas notre travail de censurer quelqu’un parce que nous ne sommes pas d’accord avec lui. »

Tlaib s’est montrée provocatrice avant le vote de mardi, soulignant l’augmentation du nombre de morts dans la bande de Gaza et accusant ses collègues de tenter de faire taire sa voix.

“C’est dommage que mes collègues cherchent davantage à me faire taire qu’à sauver des vies, alors que le nombre de morts à Gaza dépasse les 10 000”, a-t-elle déclaré dans un communiqué. déclaration. “Beaucoup d’entre eux m’ont montré que la vie des Palestiniens n’a tout simplement pas d’importance pour eux, mais je ne contrôle toujours pas leur rhétorique ou leurs actions. Plutôt que de reconnaître la voix et le point de vue du seul Américain palestinien au Congrès, mes collègues ont eu recours à une distorsion de mes propos. positions dans des résolutions remplies de mensonges évidents.

“J’ai dénoncé à plusieurs reprises les horribles attaques et meurtres de civils par le Hamas et le gouvernement israélien, et j’ai pleuré les vies israéliennes et palestiniennes perdues”, a-t-elle poursuivi.

La députée a publié une déclaration le 8 octobre liant l’aide américaine à Israël et ce qu’elle a appelé « le système d’apartheid qui crée des conditions étouffantes et déshumanisantes qui peuvent conduire à la résistance ».

Tlaib a publié vendredi une vidéo affirmant que “le peuple américain n’est pas du côté” du président Joe Biden dans son soutien à Israël, et accusant le président de soutenir le “génocide” des Palestiniens. La vidéo comprenait des manifestants scandant « du fleuve à la mer » – en référence à la terre située entre la mer Méditerranée et le Jourdain, où se trouvent Israël et les territoires palestiniens occupés.

L’expression « du fleuve à la mer, la Palestine sera libre » est considérée par beaucoup comme un appel à l’éradication d’Israël et est considérée comme antisémite par le Ligue anti-diffamation.

La résolution indique que cette expression est « largement reconnue comme un appel génocidaire à la violence pour détruire l’État d’Israël et son peuple ».

Au cours du débat sur la résolution, Tlaib est devenue émue et a déclaré que ses critiques « avaient toujours été » adressées au gouvernement israélien, et non à son peuple, selon le journal. New York Times.

“Je n’arrive pas à croire que je dois dire cela, mais le peuple palestinien n’est pas jetable”, a-t-elle déclaré. “Les cris des enfants palestiniens et israéliens ne me semblent pas différents.”

Bien que la censure d’un membre du Congrès n’ait aucun pouvoir au-delà de la condamnation publique, il s’agit de la forme de punition la plus sévère sans expulser un membre du corps.

×

Histoires connexes

Histoires les plus récentes de la délégation du Congrès de l’Utah

Bridger Beal-Cvetko couvre la politique de l’Utah, les communautés du comté de Salt Lake et les dernières nouvelles pour KSL.com. Il est diplômé de l’Université d’Utah Valley.