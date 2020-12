Les députés devraient participer à un débat à distance pour discuter mercredi de l’accord du gouvernement sur le Brexit.

Environ trois quarts des députés prendront part à des pourparlers vidéo après que le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, les ait encouragés à rester chez eux à moins que cela ne soit «absolument nécessaire».

Les Communes et les Lords ont été rappelés de la pause de Noël pour la première fois depuis 1998 pour adopter le projet de loi sur les relations futures qui décrit l’accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et l’UE.

Environ trois quarts des députés devraient participer à distance aux discussions sur l’accord commercial du gouvernement sur le Brexit mercredi. Sur la photo: le Premier ministre Boris Johnson attend d’entendre parler d’un éventuel accord sur le Brexit le 23 décembre

Le président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle (photo), a exhorté les députés à travailler à distance lorsque cela était possible, sauf « absolument nécessaire »

Mais, malgré des mois de négociations pour conclure l’accord, le gouvernement n’a désigné qu’une seule journée de débat le 30 décembre, rapporte le Times.

La décision a été accueillie avec fureur de la part de certains hauts conservateurs qui sont mécontents, une seule journée a été réservée aux discussions.

Plus des trois quarts des députés ont donné des votes par procuration, y compris les 269 votes détenus par le whip conservateur Stuart Andrew.

Les votes d’Andrew incluent ceux de Boris Johnson et d’autres ministres du cabinet.

Pour l’opposition, le whip travailliste Chris Elmore détient 160 voix, ce qui équivaut à environ 70 pour cent des députés travaillistes.

En outre, le whip du SNP Patrick O’Grady détient 44 votes par procuration et le député travailliste de Londres Bell Ribeiro-Addy a des voix pour 16 pour les députés de son parti.

La décision de ne consacrer qu’une seule journée aux discussions a suscité la fureur de certains hauts conservateurs. Sur la photo: Boris Johnson brandissant un document qui serait les pages de l’accord sur le Brexit lors de son message de Noël

Bien que le nombre exact de votes par procuration ne soit pas encore clair, ils devraient augmenter suite à l’avertissement de Sir Lindsay.

Le président de la Chambre des communes a envoyé des lettres aux députés la veille de Noël en disant: «Ma priorité est de protéger l’ensemble de la communauté parlementaire tout en garantissant que le gouvernement peut légiférer et que les partis d’opposition et les députés d’arrière-ban peuvent contrôler.

«La meilleure façon de faire avancer les affaires de la Chambre et de faire en sorte que tout le monde soit aussi en sécurité que possible est que la grande majorité des gens participent et travaillent à domicile. Nous avons la technologie pour permettre une participation virtuelle à la Chambre.

Le gouvernement a réservé une journée de discussions sur l’accord sur le Brexit à la Chambre des communes et aux lords. Sur la photo: Boris Johnson dans son bureau au numéro 10 informe les membres du Cabinet de la nouvelle d’un éventuel accord sur le Brexit le 23 décembre

On s’attend à ce que plusieurs députés travaillistes défient le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer lors du vote, après qu’il les ait appelés à soutenir l’accord sur le Brexit.

Une vingtaine de députés, dont plusieurs députés de l’avant, seraient prêts à embarrasser leur chef en ignorant son ordre, soit en s’abstenant, soit en votant contre l’accord.

Cela vient malgré les avertissements selon lesquels tout ministre de l’ombre qui défie un whip à trois lignes pour soutenir l’accord sera limogé de la banquette avant.