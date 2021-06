Les trois quarts des Britanniques «plus ouverts» à la culture qu’avant la pandémie de Covid

Selon les recherches, TROIS quarts des Britanniques sont «plus ouverts» aux arts et à la culture qu’avant le début de la pandémie de COVID-19.

Incapables de quitter leur domicile ou de rencontrer des amis, et avec une crise historique à tenter de gérer, beaucoup se sont tournés vers les arts pour la première fois pendant la pandémie.

Près des deux tiers espèrent conserver leur nouveau passe-temps une fois les restrictions de verrouillage entièrement levées Crédit : Alamy

Escalier mécanique à l’entrée latérale du Science Museum of London Crédit : Alamy

La photographie (48 pour cent), le dessin (45 pour cent) et la peinture (39 pour cent) étaient les activités artistiques les plus courantes au départ.

Et près des deux tiers (64%) espèrent conserver leur nouveau passe-temps une fois les restrictions de verrouillage complètement levées.

La recherche coïncide avec le lancement d’Art Without Walls – un projet axé sur la réaffectation d’un espace à travers Londres qui abriterait normalement des publicités pour exposer à la place 500 œuvres d’art originales.

Selon l’étude, plus de la moitié des 2 000 adultes interrogés (56 %) sont également plus susceptibles d’acheter de l’art en raison de leurs nouveaux intérêts créatifs.

Will Ramsay, fondateur de l’Affordable Art Fair, a déclaré : « Ma mission a toujours été de démocratiser le monde de l’art et de le rendre accessible à tous – et la recherche montre qu’il existe certainement un appétit pour davantage d’arts disponibles à travers le Royaume-Uni.

« Que vous soyez intéressé par la photographie, les beaux-arts ou le design graphique, cette galerie a quelque chose à apprécier, à digérer et dont vous pouvez vous inspirer. »

Il a ajouté : « Nous espérons que les visiteurs apporteront ces sources d’inspiration dans leurs propres maisons, tout en aidant les acteurs de l’industrie à aller de l’avant et à passer d’une année bouleversante.

L’étude a également révélé que près de sept adultes sur dix ont déclaré que plonger dans une diversion artistique les avait aidés à faire face à une année difficile.

Un sur quatre a regardé plus d’émissions télévisées sur l’art depuis le début de la pandémie, et 16% ont pris le temps de rechercher des artistes qu’ils aiment.

Mais 42% ne savaient pas à quel point la communauté artistique avait été durement touchée lors de la fermeture mondiale, selon les chiffres de OnePoll.

Quelque 42% n’avaient aucune idée des difficultés rencontrées par les artistes pendant la pandémie Crédit : Getty

Une exposition à la Saatchi Gallery, Londres Crédit : Alamy

Aujourd’hui, cependant, 41% se sentent «obligés de faire leur part» pour aider les arts à prospérer à la suite des dégâts de la pandémie mondiale.

Nick Williamson, directeur marketing de Campari Group UK, qui gère le projet, a déclaré : « En tant que marque intrinsèquement liée à l’industrie des arts, nous voulions utiliser notre plate-forme pour soutenir les artistes et les galeries indépendantes au Royaume-Uni.

«Nous espérons que le niveau d’exposition créé par Art Without Walls aidera à inspirer tous ceux qui le voient, ainsi qu’à créer des ventes et à fournir un soutien indispensable à tous ces artistes talentueux qui ont été touchés par la pandémie au cours de la dernière année.»

Toutes les œuvres d’art présentées sont disponibles à l’achat via un lien QR sur chaque pièce, 100 % des bénéfices étant reversés à l’industrie de l’art.

En combinant des écrans numériques, des affiches et des projections dans des endroits très fréquentés, la galerie générera la même quantité d’exposition par œuvre que si elle était suspendue à la Tate Modern – la destination culturelle la plus populaire du Royaume-Uni – pendant une semaine.