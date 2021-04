La plupart des Britanniques pensent que Kate Middleton fera une bonne reine le moment venu, selon un nouveau sondage.

La populaire Kate – qui célèbre jeudi son 10e anniversaire de mariage avec William – est «définitivement» à la hauteur, selon 43% des adultes interrogés.

La plupart des Britanniques adultes pensent que Kate fera une bonne reine le moment venu, selon un nouveau sondage Crédit: PA

La duchesse et son mari ont été photographiés rayonnants sur de nouvelles photos publiées à l’occasion de leur dixième anniversaire de mariage Crédit: Camera Press

Un autre 33 pour cent ont dit qu’elle « sera probablement » un bon monarque – tandis que seulement trois pour cent pensent qu’elle ne le sera certainement pas.

Et le fait que Kate ait grandi comme une «roturière», sans arrière-plan aristocratique ou royal, est de son côté.

Quelque 31 pour cent des gens pensent que c’est mieux – tandis que 59 pour cent disent que cela ne fait aucune différence pour eux de toute façon.

L’enquête YouGov auprès de 5055 adultes en Grande-Bretagne a révélé que les femmes étaient plus susceptibles de penser que Kate ferait une bonne reine, 51% d’entre elles affirmant qu’elle le ferait certainement et 31% qu’elle le ferait probablement.

Ceci comparé à 35 pour cent des hommes pour les deux réponses.

Les sortants étaient également beaucoup plus susceptibles de penser que la duchesse ferait définitivement une bonne reine à 57%, contre 36% des restes.

L’enquête YouGov a révélé que les femmes sont plus susceptibles que les hommes de penser que Kate sera bonne au travail Crédit: Reuters

Les sortants sont également plus susceptibles de soutenir Kate que les restes Crédit: Alpha Press

La nouvelle survient juste un jour après qu’il a été révélé que la popularité de Harry et Meghan est à son plus bas niveau après les funérailles du duc d’Édimbourg – alors que la reine reste la royale préférée du pays.

Kate est devenue une future reine lorsqu’elle a épousé William, deuxième en ligne, à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011 après une relation de huit ans.

Le couple s’est rencontré pendant ses études à l’Université St Andrews et, 10 ans après leur mariage, ils ont trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Au cours de leur mariage ensemble, le couple a résisté aux tempêtes de la vie royale – et a relevé de nombreux défis.

Récemment, Kate a agi en tant qu’artisan de la paix pour William et Harry lorsque les frères se sont vus face à face pour la première fois en plus d’un an lors des funérailles de leur grand-père.

S’exprimant dans les jours qui ont suivi le service, le biographe de William, Brian Hoey, a déclaré: «Ils disent que vient l’heure, vient l’homme. Mais dans le cas de la famille royale, c’est une femme.

«Merci mon Dieu pour Kate – elle est le rocher dont dépendra la monarchie. Samedi, elle s’est comportée de manière absolument impeccable.

Kate et William se mobilisent à la suite de la mort du prince Philip Crédit: AP

Le couple s’est engagé à soutenir la reine dans les années à venir Crédit: PA

Après la mort de Philip, William a juré que lui et sa femme continueraient à s’acquitter de leurs fonctions et se tiendraient aux côtés de la reine.

« Catherine et moi continuerons à faire ce qu’il aurait voulu et continuerons à soutenir la reine dans les années à venir », a déclaré William.

« Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions le travail. »

Et depuis lors, ils ont souvent été vus en public lors d’engagements royaux.

Le couple a ri ensemble en jouant au golf lors d’une visite dans une ferme mardi.

Et mercredi, ils ont publié de nouvelles photos pour marquer leur anniversaire.

La première les montre rayonnantes dans le parc du palais de Kensington – avec le cliché imitant une photo prise pour célébrer les fiançailles du couple il y a 11 ans.

La deuxième photo les montre assis par terre avec Kate tenant sa femme dans ses bras.

Kate est magnifique dans une robe bleue tandis que le prince William sourit à la caméra dans un pull bleu assorti.