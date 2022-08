Les trois quarts des Britanniques disent qu’ils abandonneraient leur travail normal pour devenir COWBOY à la place

Près des trois quarts des Britanniques ont déclaré qu’ils abandonneraient leur travail normal demain pour être un cow-boy, selon une enquête.

L’étude sur les attitudes des Britanniques à l’égard de la vie occidentale moderne a été commandée par Paramount+ pour célébrer la saison 4 de la série acclamée par la critique Yellowstone.

Près des trois quarts des Britanniques ont déclaré qu’ils abandonneraient leur travail quotidien pour devenir cow-boy 1 crédit

Et il a révélé qu’un énorme 73% des adultes ont déclaré qu’ils abandonneraient leur vie de 9 à 5 pour être un cow-boy ou une cow-girl aux États-Unis.

La crise actuelle du coût de la vie au Royaume-Uni a également laissé 50% des 2 000 adultes interrogés plus susceptibles de rêver de quitter le pays pour une vie familiale plus simple.

29% des répondants ont déclaré qu’ils échangeraient volontiers leur vie en Grande-Bretagne contre la vie dans un ranch.

Il est également apparu que 30% sont tellement épris de l’idée de la vie de cow-boy qu’ils veulent partir en vacances dans un ranch et 50% aiment regarder des films et des émissions de télévision western.

En ce qui concerne ce qui attire les gens dans la vie dans un ranch, 34 % assimilent le look de cow-boy – chapeau, bottes, chemise à carreaux et jeans – au style de vie de cow-boy plutôt qu’à tout autre aspect de la vie au ranch.

Alors que 26 % ont cité l’aspect le plus attrayant de la vie dans un ranch comme les grands espaces, la recherche de l’air frais et des grands espaces au-dessus d’une grande maison de ranch ou la vie sur la terre.

L’étude, réalisée via OnePoll, a également révélé les 10 principales phrases de la culture cow-boy que les Britanniques utilisent dans la vie de tous les jours, avec “howdy” en tête de liste.

“Bonjour partenaire”, “fais du foin pendant que le soleil brille”, “petit creux” et “ventre jaune” complètent le top cinq.

Situé dans le Montana, Yellowstone raconte la famille Dutton, dirigée par le patriarche John Dutton – joué par Kevin Costner – qui contrôle le plus grand ranch de bétail contigu d’Amérique.

Au milieu d’alliances changeantes, de meurtres non résolus, de blessures ouvertes et d’un respect durement gagné – le ranch est en conflit constant avec ceux qu’il borde – une ville en expansion, une réserve indienne et le premier parc national des États-Unis.