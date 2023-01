Les trois quarts des adolescents ont vu de la pornographie en ligne avant l’âge de 17 ans

Les adolescents sont de plus en plus confrontés au rôle de la technologie sur leur santé mentale et leur bien-être. Ces dernières années, les législateurs ont critiqué les plateformes de médias sociaux comme Instagram pour avoir exacerbé les troubles de l’alimentation et ont examiné comment les sites ont été utilisés pour vendre des substances illégales telles que des drogues contenant du fentanyl aux adolescents.

L’effet de la pornographie en ligne sur les adolescents a été moins examiné, mais les parents et les politiciens ont été enfermés dans des débats féroces sur la sécurité technologique et sur la question de savoir si les discussions autour de la pornographie devraient avoir lieu dans les écoles ou à la maison. L’automne dernier, des cours d’éducation sexuelle dans l’Idaho ont été faussement décrits dans des messages et un article comme faisant la promotion de la pornographie. Des tweets liés au faux rapport ont provoqué l’indignation en ligne et ont été mentionnés sur Fox News. En Louisiane, une nouvelle loi exigera une vérification de l’âge pour les sites pornographiques.

“Nous ne pouvons pas balayer ce sujet sous le tapis simplement parce que c’est inconfortable d’en parler”, a déclaré Jim Steyer, président de Common Sense Media, qui prévoit de présenter le rapport cette semaine aux responsables de la Maison Blanche et des agences fédérales. “La pornographie occupe une place importante dans la vie des enfants qui ont un accès numérique comme jamais auparavant, et nous devons avoir une conversation nationale à ce sujet.”

Une partie du problème est que la pornographie en ligne est une industrie très lucrative, ce qui lui donne une assise solide. Bien qu’il existe peu de données sur la taille de l’industrie de la pornographie en ligne, une estimation d’Alec Helmy, le fondateur de la publication commerciale XBIZ, qui enquête sur les processeurs de paiement, évalue les revenus des influenceurs et plateformes adultes à au moins 15 milliards de dollars en 2022. Il a estimé les revenus de la pornographie sur Internet en 2012 étaient de 5 milliards de dollars.

Ces dernières années, la pornographie en ligne est devenue une entreprise dans laquelle des milliers de personnes ont leurs propres chaînes de streaming, de SMS et de photos qui sont promues sur des sites comme Instagram et hébergées sur des plateformes comme OnlyFans et PornHub, a déclaré M. Helmy.