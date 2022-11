Les trois principaux facteurs qui retiennent les Britanniques à la recherche d’un emploi dans les entretiens… et comment mettre votre meilleur pied en avant

LES trois principaux facteurs qui vous empêchent de décrocher l’emploi de vos rêves ont été révélés.

La recherche d’emploi peut être un processus épuisant, et une enquête a montré que les Britanniques ont plus que jamais du mal à passer des entretiens, à rédiger des CV et à rester motivés.

Les trois principaux facteurs qui vous freinent dans la recherche d’emploi ont été révélés Crédit : Getty

Un sondage auprès de 1 600 adultes, commandé par Samsung, a révélé que près de 30 % des Britanniques ont déclaré que le manque d’expérience en matière d’entretien les empêchait de recevoir des offres d’emploi.

Toni Tone, créateur de contenu et auteur de Take Note: Real Life Lessons, a déclaré: «Tant que vous restez au top de la préparation et que vous avez ce feu dans le ventre pour continuer, le reste suivra.

“Faites vos recherches, prenez des notes, planifiez efficacement – sans mes alertes de calendrier sur mon smartphone, je ne serais pas en mesure de gérer mon entreprise.”

Cela survient alors que 23% ne savaient pas comment créer leur CV ou rédiger une lettre de motivation – étapes cruciales du processus de candidature.

Alors que 18% des personnes ont déclaré qu’un accès limité à un ordinateur ou à Internet les avait empêchées de décrocher un emploi.

L’étude a montré que l’accès à Internet ou une technologie fiable comme un ordinateur fonctionnel ferait toute la différence pour 24 %.

Ces faits ont conduit 35% des Britanniques à se sentir “désespérés” de trouver un emploi dans le secteur de leur choix et 30% supplémentaires à abandonner.

Et plus de la moitié sont submergés par le processus de recherche d’emploi, avec un montant similaire acceptant “tout ce qu’ils pourraient obtenir”.

Réalisée via OnePoll, l’étude a révélé que 42% aspirent à changer l’orientation de leur carrière, mais craignent de ne pas avoir les compétences nécessaires pour le faire.

En outre, près de 40 % admettent qu’ils ne savent même pas par où commencer, et un peu moins de 30 % réalisent que les CV et les lettres de motivation peuvent faire la différence entre une acceptation ou un refus.

Et une plus grande confiance en soi aiderait – 32% ont déclaré qu’avoir plus de confiance les motiverait à aller chercher le travail qu’ils veulent vraiment plutôt que de se contenter d’autre chose.

Alors que 39 % affirment avoir un « esprit d’entreprise » mais craignent de ne pas savoir comment l’appliquer, suggérer que les conseils d’un expert pourrait faire toute la différence.

Toni, qui organise une masterclass entrepreneuriale Samsung en partenariat avec l’association caritative Dress For Success Greater London, a ajouté : “Pour moi, la clé du succès réside dans la planification.”