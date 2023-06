Les trois piliers défensifs des Blue Jays CF Kevin Kiermaier

Jake Mintz Analyste FOX Sports MLB

Kevin Kiermaier est le meilleur centre défensif au monde.

Depuis ses débuts en 2013, l’aspirateur humain aux yeux d’océan a capturé trois gants d’or et un gant de platine pour son travail sensationnel dans le champ extérieur. Si ce n’était pour une série de blessures malheureuses – s’écraser contre les murs à plein gaz chaque nuit a tendance à vous faire figurer sur la liste des blessés – il aurait encore plus de trophées dans le cabinet.

De ses sauts à ses lectures en passant par sa vitesse de fermeture et sa façon de flotter dans les airs comme si la gravité n’était qu’une théorie, chaque aspect du jeu de gants de Kiermaier est élitiste. Il est le rare joueur défensif aimé de la vieille école et de la nouvelle; réussir le test de la vue et se classer superbement sur des mesures défensives avancées. Même maintenant, dans sa saison de 33 ans, Kiermaier est un défenseur du 99e centile selon des retraits supérieurs à la moyenne.

Il convient de mentionner qu’après une décennie de production offensive suffisante à Tampa, Kiermaier est allé au nord de la frontière en agence libre l’hiver dernier et s’est réinventé au marbre avec les Blue Jays. Au cours de la 11e année, il affiche inexplicablement la meilleure saison de frappe de sa carrière, une ligne solide de .294/.353/.471 en 56 matchs qui devrait lui valoir un voyage à Seattle pour son premier All-Star Game.

Mais même si sa batte revient à l’équilibre, le gant de Kiermaier fait de lui un incontournable de tous les jours. La défense comme on dit, ne s’effondre jamais. Longtemps après avoir disputé son dernier match en MLB, les gens raconteront des histoires et se remémoreront les choses que Kiermaier pourrait faire dans l’herbe. C’est sa carte de visite, c’est son héritage.

Mais qu’est-ce qui rend Kiermaier si bon ? Comment est-il resté une présence aussi phénoménale et révolutionnaire dans le champ central toutes ces années? FOX Sports s’est entretenu avec Kiermaier pour parler de ses trois piliers de la défense du champ central.

1. Soyez prêt à chaque lancement

Lorsque vous parlez à Kiermaier de son jeu de champ extérieur, vous remarquez et appréciez immédiatement l’intensité avec laquelle il parle. Il a faim de chaque balle qui est touchée près de lui, et ce processus commence avant le terrain.

« S’il y a 200 lancers lancés par notre équipe dans un match, je suis prêt pour chacun d’entre eux », a déclaré Kiermaier. « Regardez un voltigeur moyen à chaque lancer, je vous garantis qu’à la sixième manche, il se tiendra droit. »

Beaucoup de bons voltigeurs anticipent le ballon, Kiermaier l’attend. Chaque offrande du lanceur est une autre occasion de jouer. Pour le vétéran de 11 ans, cet engagement, cette concentration découle de la fierté de son travail. Mais il admet qu’il n’en a pas toujours été ainsi.

« Mon année recrue, je n’étais qu’un nominé au Gant d’or et cela a réveillé une bête », a-t-il déclaré. « Cela a créé un précédent pour moi, à partir de ce moment-là, j’ai dit que je voulais être le meilleur voltigeur qui soit. »

Cette passion implacable est une grande partie de ce qui rend Kiermaier si génial. Non seulement il est verrouillé pour chaque lancer, mais il est stratégiquement préparé pour chaque frappeur et chaque situation. Il connaît toutes les tendances, où les frappeurs ont déjà frappé des balles dans des matchs contre lui, comment la latéralité ou la trajectoire du swing peuvent avoir un impact sur le vol de la balle, à quelle distance il se trouve du mur ou de la piste d’avertissement, à quelle distance se trouvent ses autres voltigeurs. Il se prépare pour la défense comme un as se prépare à affronter un alignement, ce qui nous amène à…

2. Entraînez-vous au bâton avec un objectif

De nombreux voltigeurs des grandes ligues passent l’entraînement au bâton d’avant-match à leur poste. Mais généralement, il s’agit davantage de passer par les mouvements, quelque part entre réchauffer le corps et tuer le temps. D’autres sont plus réfléchis à ce sujet, mais personne ne prend plus au sérieux le fait de baiser avant le match que Kiermaier.

« Shagging BP est en fait mon truc n ° 1 », a-t-il déclaré. « Entraîner mes yeux, ma perception de la profondeur, pratiquer mes sauts. Je frappe toujours dans le premier groupe et je baise le deuxième groupe. »

Les conditions météorologiques d’un jour donné peuvent modifier considérablement la façon dont une balle de baseball se déplace dans les airs. Pour Kiermaier, toutes les informations valent la peine d’être épongées et peuvent l’aider progressivement plus tard pendant le match. Mais tout comme sa concentration avant le lancer, la visualisation joue un rôle énorme dans l’approche de Kiermaier en matière d’entraînement au bâton.

Il a admis qu’il « jouera souvent à de petits jeux » avec lui-même pendant BP. Il imitera certaines situations de jeu et adaptera ses lectures, ses sauts et son jeu de jambes en fonction de la situation. Par exemple, Kiermaier prétendra qu’il y a un coureur en deuxième position sans retrait en fin de match et travaillera ses pieds derrière la balle de baseball pour effectuer un lancer.

« Je pense toujours à des situations ou à des jeux spécifiques », a-t-il expliqué. « Je vais faire semblant de courir des balles dans les trous, travailler sur l’entrée des balles et même essayer de faire la capture de Willie Mays parfois. »

3. Prenez soin de votre corps

Cela peut sembler évident, mais ce n’est pas une coïncidence si le voltigeur de centre de 33 ans avec des antécédents de blessures en damier est toujours dans le 91e centile pour la vitesse du printemps à l’échelle de la ligue. Kiermaier est un monstre en matière de discipline de fitness. Regardez-le avant un match et vous le verrez constamment s’étirer, faire des poses de yoga entre les séries de BP.

« Si je n’avais pas mes jambes comme elles sont, si je n’avais pas mon bras comme ça, je ne serais pas le voltigeur que je suis aujourd’hui », a déclaré Kiermaier. « C’est une partie tellement importante de mon jeu. »

Kiermaier est particulièrement conscient de son bras, une partie plus petite de son jeu défensif, mais dont il est prévisible qu’il est assez fier. Il aime le lancer long, un trait rare pour un voltigeur et est incroyablement intentionnel quant à la fréquence et à la quantité il lance pour rester frais et dangereux pendant l’action du jeu.

Aucun jeu ne résume mieux les trois piliers de Kiermaier que cet accroc sensationnel contre les Padres à partir de 2019, une prise qu’il a immédiatement classée comme la meilleure de sa carrière.

La plupart des voltigeurs de centre, à la huitième manche d’un match de huit points à la mi-août, auraient pris les choses en douceur, se seraient relaxés, se seraient arrêtés et auraient joué contre le mur pour un doublé. Pas Kiermaier. L’homme ne peut tout simplement pas l’éteindre.

« C’était mon meilleur [catch], sans aucun doute », a-t-il affirmé. « Je ne pense pas qu’il ait reçu beaucoup d’amour. Mais c’était celui-là. Je ne pense pas que je pourrais refaire jouer ça. »

Jake Mintz la moitié la plus forte de @CespedesBBQ est un écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a joué au baseball universitaire, mal au début, puis très bien, très brièvement. Jake vit à New York où il entraîne la Little League et fait du vélo, parfois en même temps. Suivez-le sur Twitter à @Jake_Mintz .