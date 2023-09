Les trois interceptions de Micah McNair et le choix six portent Joliet West devant Plainfield North – Shaw Local

JOLIET – Micah McNair a quitté le terrain vendredi soir sachant qu’il venait sans aucun doute de jouer le meilleur match de sa vie.

Trois interceptions en une nuit ? C’était certainement une première pour le secondeur junior de Joliet West.

« Je ne pense pas en avoir jamais eu autant au cours d’une saison auparavant », a déclaré McNair. « Notre quart partant (Juan Rico) s’est blessé et notre défense a donc dû trouver un moyen de marquer. Nous avons dû lutter contre l’adversité.

Le plus gros jeu de McNair lors d’une soirée où il en a fait beaucoup a été son retour d’interception de 80 verges pour un touché au troisième quart qui a donné à l’hôte Joliet West l’avance pour de bon en route vers une victoire de 17-10 contre Plainfield North dans une conférence du sud-ouest des Prairies. croisement.

Cade Horvath a encore réalisé une énorme interception pour Joliet West (3-1), sa venue dans la zone des buts au quatrième quart-temps. Taivaughn Johnson a couru 71 verges en huit courses.

Omar Coleman a marqué les 10 points de Plainfield North (1-3), produisant un touché de 85 verges de Lukas Alvarez et inscrivant un panier de 33 verges et un point supplémentaire. Robert Tota a couru 61 verges en 19 courses.

Le match s’est transformé en une bataille d’usure, les deux équipes perdant leur quart partant.

Rico a couru pour un touché de 20 verges pour Joliet West lors du premier entraînement du match, mais a été blessé lors du deuxième entraînement et n’est jamais revenu. Il était avec des béquilles sur la touche plus tard dans le match.

« Juan est notre capitaine et notre leader », a déclaré l’entraîneur de Joliet West, Dan Tito. « Mais ce que j’aime, c’est que toute notre équipe, lorsque Juan est tombé, nous l’avons toujours attaché et nous n’avons pas laissé cela nous affecter. Nous étions menés de moitié, d’un quart-arrière et nous sommes revenus et avons gagné. Nous avons eu des sauvegardes qui se sont intensifiées. Nous avons des enfants qui croient simplement.

McNair a donné à ses Tigres une raison de croire.

Il a réalisé sa première interception dès le premier quart-temps. Ensuite, alors que Plainfield North menait 10-7 et roulait près de la zone rouge à la fin du troisième quart, McNair a sauté devant la passe d’Alvarez, l’a récupérée et a parcouru 80 verges dans l’autre sens pour le touché gagnant.

«Je courais aussi vite que possible», a déclaré McNair. «Je voulais juste marquer. Je voulais aider l’équipe à gagner.

« C’est plutôt génial. J’ai l’impression que Tito construit quelque chose de grand. Il nous fait confiance et nous lui faisons confiance. Il a beaucoup de liens, dans la salle de musculation et n’importe où. Nous avons une grande complicité. »

Tito a été époustouflé par la performance de McNair.

« Il est à un autre niveau », a déclaré Tito. « Il a cet équipement spécial et supplémentaire qui n’est tout simplement pas naturel. Il joue sur tout le terrain. Il n’est qu’un junior. Quiconque recherche un secondeur dans quelques années doit commencer à le regarder, car il est à la hauteur.

« Il s’est mobilisé de façon considérable. Nous avons de la chance d’avoir un si grand athlète et un enfant avec une bonne tête sur les épaules.

Le junior Adrian Ramirez, qui a remplacé le quart-arrière après la blessure de Rico, a réussi un panier de 24 verges pour prolonger l’avance de Joliet West à 17-10 avec 1 minute et 59 secondes à jouer.

Plainfield North, avec le quart-arrière suppléant Nicholas Darwish dans le match pour la première fois après la blessure tardive d’Alvarez, s’est dirigé vers la ligne des 49 verges de Joliet West mais n’a pas pu se rapprocher.

Tito a déclaré qu’il ne savait pas quel serait le statut de Rico à l’avenir.

« Nous n’en sommes pas sûrs pour le moment, mais nous espérons évidemment le meilleur pour Juan », a déclaré Tito. « Je sais que s’il y a un moyen pour Juan d’entrer sur le terrain, il le fera parce qu’il est ce genre d’enfant. »

Joliet West a trouvé un moyen de le faire sans lui vendredi soir.

« Je ne pense tout simplement pas qu’on puisse s’entraîner pour quelque chose comme ça », a déclaré Ramirez. « Honnêtement, c’était juste un effort d’équipe. C’est un bon sentiment d’être 3-1.