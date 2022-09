Gabriel Jesus, Gabriel Magalhaes et Gabriel Martinelli d’Arsenal sont en tête d’une liste de joueurs talentueux absents de l’équipe brésilienne pour une prochaine paire de matches amicaux.

Le Brésil, l’un des favoris pour le titre de la Coupe du monde, a deux matchs programmés plus tard ce mois-ci. Les géants sud-américains affronteront le Ghana le 23 septembre et la Tunisie quatre jours plus tard. Les deux matchs devraient se jouer en France.

Jesus, l’un des meilleurs joueurs de Premier League en cette jeune saison EPL, est une révélation pour Arsenal. L’attaquant a déjà trois buts et trois passes décisives en seulement six départs en championnat depuis son arrivée dans le nord de Londres. Alors qu’on devrait s’attendre à ce qu’il se rende à la Coupe du monde, il est intéressant de ne pas voir son nom appelé pour les deux matchs. L’attaquant voulait probablement avoir une chance de faire ses preuves avec l’équipe nationale alors qu’il affronte la concurrence de départ de joueurs comme Neymar, Richarlison et Roberto Firmino.

Comme Jésus, Gabriel Martinelli a pris un bon départ dans la campagne de Premier League. L’ailier rapide est à égalité avec Jesus et le milieu de terrain Martin Ødegaard pour la plupart des buts de l’équipe. L’exclusion de Martinelli du côté pourrait être une préoccupation. Le Brésil a une pléthore d’ailiers talentueux qui commenceront probablement sur l’homme d’Arsenal.

Idem pour Gabriel Magalhaes, le défenseur central. Lui et Martinelli ont tous deux commencé les six matchs de la Premier League, mais font face à une forte opposition pour se qualifier pour l’équipe brésilienne de la Coupe du monde.

Avec le trio d’Arsenal, Coutinho d’Aston Villa, la nouvelle signature de Liverpool Arthur et l’attaquant de Flamengo Gabriel Barbosa manquent également à la sélection.

Le Brésil 🇧🇷 a nommé son équipe avant son match contre le Ghana 🇬🇭 Une équipe épique c’est 🥺#GTVSports pic.twitter.com/UznHCx9836 — GTV SPORTS+ (@mygtvsports) 9 septembre 2022

L’équipe du Brésil pour les prochains matches amicaux

La paire de matches amicaux se déroule dans la période de cinq jours susmentionnée. Les deux jeux sont en France.

Gardiens

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Dos complets

Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Séville)

Défenseurs centraux

Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militao (Real Madrid), Ibanez (Roma), Bremer (Juventus)

Milieux de terrain

Bruno Guimaraes (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Everton Ribeiro (Flamengo), Fred (Manchester United), Lucas Paqueta (West Ham), Fabinho (Liverpool)

Attaquants

Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid), Antony (Manchester United), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham Hotspur), Matheus Cunha (Atletico Madrid), Roberto Firmino (Liverpool), Raphinha (Barcelone), Rodrygo (Real Madrid)

PHOTO : Imago