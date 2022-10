Les trois fils de Debbie Griggs ont joué dans un jardin où les restes de la mère enceinte ont été cachés par le mari tueur

Un père TWISTED qui a assassiné sa femme a enterré sa dépouille dans le jardin de sa nouvelle maison – où leurs enfants jouaient sur l’herbe.

Debbie Griggs, 34 ans, a disparu de la maison familiale de Deal, dans le Kent, en mai 1999, alors qu’elle était enceinte de quatre mois.

Debbie Griggs, 34 ans, est vue avec son mari tueur Andrew Griggs, 60 ans, le jour de leur mariage Crédit : fourni

Andrew et Debbie Griggs sont vus le jour de leur mariage avec ses parents Brian et Pat Cameron Crédit : fourni

Debbie a été assassinée il y a plus de 20 ans Crédit : PA

Son mari, l’ancien pêcheur Andrew Griggs, 60 ans, a déménagé dans une nouvelle maison avec ses trois jeunes fils et Debbie et sa deuxième épouse en 2001.

Il a été emprisonné à vie pour son meurtre en octobre 2019 – mais son corps est resté inconnu pendant plus de deux décennies.

Hier, la police du Kent a confirmé que les restes humains trouvés dans le jardin de la maison dans laquelle il avait déménagé il y a 21 ans, à 145 miles de là, à St Leonards, Dorset, étaient ceux de la mère de trois enfants disparue.

Les flics ont commencé une fouille plus tôt ce mois-ci après une dénonciation et ont trouvé des restes comprenant des fragments de dents – qu’un post-mortem a confirmé comme étant ceux de Debbie.

D’autres tests seront effectués pour établir comment la maman adorée est décédée.

On pense qu’Andrew Griggs a déplacé les restes du Kent vers le Dorset lorsqu’il a déménagé.

Et de manière choquante, les trois enfants du couple ont grandi convaincus que leur père était innocent – ​​et ignorant que les restes de leur mère se trouvaient sous l’herbe même sur laquelle ils jouaient.

Hier soir, la mère d’Andrew, Pamela Griggs, 86 ans, a déclaré au Sun que les enfants de Debbie, Jeremy, 29 ans, Jake, 27 ans et Luke, 25 ans, courraient souvent dans le jardin où les restes de sa mère ont été retrouvés.

S’exprimant chez elle à quelques kilomètres de la maison de St Leonard’s, a-t-elle déclaré; « En fait, j’ai acheté la maison avec mon défunt mari.

«Andrew et les trois garçons ont emménagé avec nous après sa disparition. J’ai aidé à les élever.

« Ils avaient l’habitude de jouer dans le jardin et de faire tout ce que font les jeunes garçons.

«Nous n’avions aucune idée de ce qui était arrivé à leur mère juste qu’elle était partie.

“Nous avons vécu là-bas avec eux pendant huit ans avant de déménager et d’acheter un bungalow, mais nous avons régulièrement rendu visite à Andrew, à sa nouvelle épouse et aux garçons.”

Mme Griggs a déclaré qu’elle avait été informée de la découverte de restes humains dans le jardin vendredi dernier par un parent. Elle a déclaré: «Je suis sous le choc, je ne sais tout simplement pas quoi penser. Ma tête ne veut tout simplement pas comprendre.

“Je ne peux pas mettre deux et deux ensemble.”

Debbie a été portée disparue par Griggs le 5 mai 1999, alors qu’elle était enceinte de quatre mois.

Il a affirmé qu’elle avait quitté la maison familiale en colère après être rentré du travail et s’être endormi.

Sa Peugeot 309 blanche a été retrouvée abandonnée quelques jours après sa disparition à 2,1 km de leur domicile à Walmer.

TROUVER HORREUR

En mars 2019, Griggs, qui s’est remarié, a été accusé du meurtre de Debbie à la suite d’un examen de l’affaire froide.

Lors de son procès, les procureurs ont soutenu qu’il avait tué sa femme qui croyait avoir une liaison avec une jeune fille de 15 ans.

Griggs a été emprisonnée à vie avec un minimum de 20 ans alors que les trois enfants de Debbie l’ont supplié de révéler où se trouvait son corps.

Lors de la détermination de la peine, le juge a déclaré qu’il était probable que le marin passionné avait “jeté son corps en mer”.

Hier soir, la sœur dévastée de Debbie, Wendie Rowlinson, a publié un article sur la découverte déchirante.

Elle a déclaré: “En bref, deux ans après l’avoir assassinée, il a déménagé et l’a en fait emmenée avec lui.

“Puis je l’ai enterrée dans le jardin.

“PM l’a confirmé définitivement à elle, ainsi qu’à son fils à naître (18 semaines). Beaucoup de détails désagréables incroyables.

“Mais pour moi, le plus incroyable, c’est qu’il l’a emmenée dans la nouvelle maison.

“Je ne pense vraiment pas qu’un meurtrier ait fait ça auparavant.”

L’inspecteur-détective en chef Neil Kimber de la Direction des crimes graves du Kent et de l’Essex a déclaré: “Cela fait maintenant plus de 20 ans que Debbie Griggs a été assassinée par son mari, mais nous n’avons jamais abandonné l’espoir de retrouver un jour sa dépouille et d’en donner à ses proches fermeture.

“Andrew Griggs a nié être responsable de la disparition de sa femme, mais cette découverte est une preuve supplémentaire qu’il mentait depuis le début, provoquant une angoisse encore plus grande pour tous ceux qui connaissaient et aimaient Debbie.

“Alors qu’ils continuent à pleurer sa perte tragique à ce jour, j’espère qu’ils pourront être réconfortés en sachant qu’elle peut maintenant être enterrée.

“Nous continuerons à tenir la famille de Debbie au courant de l’avancement de nos enquêtes en cours et à leur apporter un soutien en cette période difficile.”

La sœur dévastée de Debbie, Wendie Rowlinson, a publié un article sur la découverte déchirante du corps Crédit : fourni